Sanierung beginnt nicht erst beim Insolvenzverwalter

Je früher erfahrene Sanierungsmanager eingebunden werden, desto größer sind die Chancen, Kosten zu senken, Substanz zu erhalten und Handlungsspielräume zu sichern.

STRATEGY PIRATES fordert frühere operative Krisenintervention im Mittelstand _Je früher erfahrene Sanierungsmanager eingebunden werden, desto größer sind die Chancen, Kosten zu senken, Substanz zu erhalten und Handlungsspielräume zu sichern._

Buchholz i.d.N., 07. Mai 2026 – Viele Unternehmen beginnen mit Sanierung erst dann, wenn Ergebnis, Liquidität und Vertrauen bereits stark beschädigt sind. Aus Sicht von STRATEGY PIRATES ist das zu spät. Der größte wirtschaftliche Hebel entsteht nicht in der späten Eskalation, sondern in der frühen operativen Krisenintervention – bevor Banken, Lieferanten, Mitarbeitende oder Kunden das Vertrauen verlieren.

Krisen werden teuer, wenn sie zu lange verwaltet werden

Eine Unternehmenskrise entsteht selten über Nacht. Häufig sind die Signale früh sichtbar: sinkende Margen, steigende Durchlaufzeiten, Qualitätsprobleme, Liquiditätsdruck, Führungskonflikte, Projektstau oder operative Überlastung. Trotzdem wird oft weiter analysiert, diskutiert und vertagt. Genau hier entstehen die Kosten, die später kaum noch aufzuholen sind.

CRO und Sanierungsgeschäftsführer verbinden Lagebild und Umsetzung

Ein CRO oder Sanierungsgeschäftsführer ad interim schafft zunächst Transparenz: Wo brennt es wirklich? Welche Maßnahmen wirken schnell? Welche Kosten sind beeinflussbar? Welche Prozesse blockieren Ergebnis und Liquidität? Danach geht es um konsequente Umsetzung. Sanierung ist kein reines Zahlenprogramm, sondern Führung in einer angespannten Organisation.

Zitat Steffen Moldenhauer, Geschäftsführer STRATEGY PIRATES

_“Sanierung ist kein Eingeständnis des Scheiterns. Sanierung ist der Moment, in dem Unternehmer wieder anfangen, aktiv zu steuern.“_

100 Tage können den Unterschied machen

STRATEGY PIRATES setzt in kritischen Situationen auf ein kompaktes Lagebild und ein 100-Tage-Stabilisierungsprogramm. Ziel ist es, Liquidität, Ergebnis, operative Leistung und Führungsfähigkeit parallel zu stabilisieren und die Strategie passgenau auszurichten. Damit entsteht wieder Handlungsspielraum – und genau dieser Spielraum entscheidet oft über den weiteren Verlauf.

Frühe Sanierung ist Wertschutz

Für Gesellschafter, Familienunternehmen und Private Equity ist frühe Sanierung kein Makel, sondern Wertschutz. Wer rechtzeitig erfahrene Manager einbindet, kann Maßnahmen mit größerer Ruhe, besserer Akzeptanz und höherer Wirkung umsetzen. Späte Sanierung ist meist härter, teurer, riskanter – und oft zu spät .

____________________________________________________________________________

_Einordnung für Entscheider_

Die Botschaft richtet sich an Geschäftsführer, Vorstände, Gesellschafter, Beiräte, Unternehmerfamilien und Beteiligungsgesellschaften. Der zentrale Impuls: Erfahrene Manager und Umsetzer sollten nicht erst eingebunden werden, wenn alle anderen Optionen erschöpft sind. Frühzeitige Führungs- und Umsetzungskapazität spart Kosten, schützt Handlungsspielräume und erhöht den Hebel der geplanten Maßnahmen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

STRATEGY PIRATES GmbH & Co. KG

Herr Steffen Moldenhauer

Vaenser Weg 29

21244 Buchholz in der Nordheide

Deutschland

fon ..: +49-1522-8770805

web ..: https://strategy-pirates.com

email : captain@strategy-pirates.com

Über STRATEGY PIRATES

STRATEGY PIRATES unterstützt Unternehmen in anspruchsvollen Veränderungs-, Sanierungs- und Wachstumssituationen. Im Fokus stehen Interim Management, operative Restrukturierung, Führung in kritischen Phasen sowie KI- und Digitalisierungsprojekte mit klarem Ergebnisbezug. Die erfahrenen Manager und Umsetzer bringen C-Level-Erfahrung und Managementpraxis aus mehr als 20 Branchen ein – pragmatisch, direkt und mit Fokus auf wirksame Umsetzung.

Leistungsbezug STRATEGY PIRATES

– Übernahme der Geschäftsführung ad Interim

– Stabilisierung von Führung, Kommunikation und Entscheidungswegen

– 100-Tage-Lagebild mit Prioritäten, Risiken und Maßnahmen

– Schnittstelle zu Gesellschaftern, Beirat, Banken, Investoren und Führungsteam

– Kosten-, Cash- und Effizenzmaßnahmen

– Operative Restrukturierung mit klarer Führungsverantwortung

Pressekontakt:

STRATEGY PIRATES GmbH & Co. KG

Herr Steffen Moldenhauer

Vaenser Weg 29

21244 Buchholz in der Nordheide

fon ..: +49-1522-8770805

email : captain@strategy-pirates.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Knürr, IHSE und Voxtronic: Integrierte Kontrollraumlösungen für die Luftfahrt aus einer Hand Star Clippers: Erstmals Segel-Kreuzfahrt für Italien-Liebhaber