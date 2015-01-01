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Star Clippers: Erstmals Segel-Kreuzfahrt für Italien-Liebhaber
Kreuzfahrt mit der Antriebskraft des Windes. Erstmals setzt Star Clippers im Sommer 2027 für elf Tage vor der Küste Italiens die Segel.
Star Clippers: Erstmals Kreuzfahrt für Italien-Liebhaber
* Segel-Kreuzfahrten abseits der bekannten Routen entlang Italiens Küste
* 10-Nächte-Reise von Rom bis Sizilien mit Amalfiküste und kleinen Inseln
Bella Italia unter weißen Segeln!
Star Clippers, weltweit größter Anbieter von Segel-Kreuzfahrten, legt erstmals eine Route für Liebhaber Italiens auf: Ende August 2027 setzt der Viermaster »Star Clipper« ab und bis Rom (Civitavecchia) für elf Tage die Segel, steuert allein vier Häfen auf Sizilien, der größten italienischen Insel, an. Insgesamt stehen gleich zehn Ziele in Italien auf dem Fahrplan. Die Route des Viermasters führt an die Amalfiküste, über die Vulkaninsel Stromboli zu den Inseln Ponza und Lipari. An der Nordküste Siziliens macht die »Star Clipper« in Termini fest. Von dort ist ein kostenfreier Transfer nach Cefalú mit seiner normannischen Kathedrale und mittelalterlichen Gassen ein weiterer Höhepunkt der Reise. Star Clippers ist mehrfach mit dem World Cruise Award als „World´s Best Green Cruise Line“ ausgezeichnet worden.
Die Segel-Kreuzfahrt startet am 29. August 2027 in Civitavecchia und führt auch nach Trapani auf Sizilien. Die Stadt ist berühmt für ihre Salinen und das nahegelegene mittelalterliche Dorf Erice. Weiteres Ziel ist Agropoli in der Provinz Kampanien. Der Ort ist das Tor zum Nationalpark Cliento. Von dort sind Ausflüge zur archäologischen Stätte von Paestum, Teil des UNESCO-Weltkulturerbes, möglich. Hier befinden sich drei der am besten erhaltenen antiken griechischen Tempel der Welt.
* „Ein Törn mit ganz viel mediterranem Charme“
„Unsere Segel-Kreuzfahrt entlang der italienischen Küste bis hinunter nach Sizilien ist ein Törn voller Geschichte, inmitten spektakulärer Landschaften und nicht zuletzt mit ganz viel mediterranem Charme“, sagt Star Clipper-CEO Eric Krafft.
Mit der Antriebskraft des Windes, entspannte Atmosphäre an Bord, feine Küche und nur 166 Mitreisende, dazu kein Dresscode; all das sorgt auf den Segel-Kreuzfahrtschiffen von Star Clippers für ein Gefühl, auf einer eigenen Yacht unterwegs zu sein.
Reisebeispiel: »Star Clipper«, 10 Nächte, 29. August bis 08. September 2027, ab/bis Civitavecchia, „Sizilien enthüllt – mit den Schätzen Italiens“, ab 3.930 Euro pro Person in der Außenkabine und inkl. voller Bordverpflegung.
Weitere Informationen www.starclippers.com
Star Clippers betreibt drei der größten Passagier-Segelschiffe der Welt. Mit Anlaufhäfen abseits der Routen der größeren Kreuzfahrtschiffe sowie Aktivitäten und Annehmlichkeiten, die man sonst nur auf privaten Yachten findet, zählt Star Clippers zur Spitze der Veranstalter von Spezialkreuzfahrten. Star Clippers-Schiffe befahren auf wechselnden Routen die Karibik und das Mittelmeer. Seit 2022 kreuzt die »Star Clipper« auch vor der Küste Costa Ricas. Zur Flotte zählen der Fünfmaster »Royal Clipper« (Länge 134 Meter / 227 Passagiere / 106 Besatzungsmitglieder) sowie die baugleichen Viermaster »Star Flyer« und »Star Clipper« (Länge 115,5 Meter / 166 Passagiere / 74 Besatzungsmitglieder).
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Herr John Will
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Deutschland
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Star Clippers betreibt drei der größten Passagier-Segelschiffe der Welt. Mit Anlaufhäfen abseits der Routen der größeren Kreuzfahrtschiffe sowie Aktivitäten und Annehmlichkeiten, die man sonst nur auf privaten Yachten findet, zählt Star Clippers zur Spitze der Veranstalter von Spezialkreuzfahrten. Star Clippers-Schiffe befahren auf wechselnden Routen die Karibik und das Mittelmeer. Seit 2022 kreuzt die »Star Clipper« auch vor der Küste Costa Ricas. Zur Flotte zählen der Fünfmaster »Royal Clipper« (Länge 134 Meter / 227 Passagiere / 106 Besatzungsmitglieder) sowie die baugleichen Viermaster »Star Flyer« und »Star Clipper« (Länge 115,5 Meter / 166 Passagiere / 74 Besatzungsmitglieder).
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