Expeditions-Kreuzfahrt: Swan hellenic wächst und ernennt Mario Bounas zum CCO

Swan Hellenic legt weltweit zu Expedition-Kreuzfahrten ab und wächst mit drei modernen, kleinen Schiffen. Mario Bounas ist dank hervorragender Wachstumszahlen neuer CCO.

Fünf Jahre nach Unternehmensstart und starken Wachtsumszahlen, erweitert Swan Hellenic, Anbieter weltweiter Expeditions-Kreuzfahrten, die Führungsebene.

Gründer und CEO Andrea Zito: Wir sind sehr stolz, den spannenden Kurs des exponentiellen Wachstums fortzusetzen. Mein Dank gilt dem engagierten Team und besonders Mario Bounas, als einem der Hauptarchitekten unseres einzigartigen Gästeerlebnisses.“ Mario Bounas konnte für den UK-Markt die Passagierzahlen im vergangenen Jahr mehr als verdreifachen, und übernimmt ab sofort die neu geschaffene Position des CCO.

Mario Bounas: „Ich hatte das Privileg, Swan Hellenic von Anfang an mitzugestalten, doch das außergewöhnliche Wachstum der Marke spiegelt das Talent und das Engagement aller Mitglieder unseres Teams wider. Ich freue mich darauf, neugierigen Reisenden noch mehr einzigartige Reiseziele und Erlebnisse zu bieten und mich für ein Unternehmen und eine Branche einzusetzen, für die ich mich mit ganzer Leidenschaft engagiere.“

Swan Hellenic befährt mit drei der modernsten Expeditions-Kreuzfahrtschiffe »SH Diana«, »SH Minerva« und »SH Vega« die entlegensten Regionen der Welt. Die Flotte gilt als modernste der Welt, die 5-Sterne.Schiffe für nur 152 und 192 Passagiere sind kleiner als vergleichbare Neubauten.

Weitere Informationen: www.swanhellenic.com

Swan Hellenic startet mit drei neuen Expeditions-Kreuzfahrtschiffen zu den entlegensten Regionen der Erde. „Sehen, was andere nicht sehen!“ Die Expeditionen sprechen ein internationales, reiseerfahrenes und kulturinteressiertes Publikum an. Die Neubauten mit dieselelektrischem Hybridantrieb sowie Batteriepaket und SCR Katalysator wurden auf der Helsinki Shipyard Oy erbaut. Während »SH Minerva« und »SH Vega« mit der Eisklasse PC 5 Platz für 152 Passagiere und 120 Crewmitglieder bieten, ist im Frühjahr 2023 mit »SH Diana« ein drittes und größeres Schiff (192 Passagiere, 140 Crewmitglieder, Eisklasse PC 6) hinzugekommen. Alle drei Schiffe bieten Eleganz im 5-Sterne-Bereich und sind gemäß der SOLAS-Regularien „Safe Return to Port“ konzipiert.

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Swan Hellenic startet mit drei neuen Expeditions-Kreuzfahrtschiffen zu den entlegensten Regionen der Erde. „Sehen, was andere nicht sehen!“ Die Expeditionen sprechen ein internationales, reiseerfahrenes und kulturinteressiertes Publikum an. Die Neubauten mit dieselelektrischem Hybridantrieb sowie Batteriepaket und SCR Katalysator wurden auf der Helsinki Shipyard Oy erbaut. Während »SH Minerva« und »SH Vega« mit der Eisklasse PC 5 Platz für 152 Passagiere und 120 Crewmitglieder bieten, ist im Frühjahr 2023 mit »SH Diana« ein drittes und größeres Schiff (192 Passagiere, 140 Crewmitglieder, Eisklasse PC 6) hinzugekommen. Alle drei Schiffe bieten Eleganz im 5-Sterne-Bereich und sind gemäß der SOLAS-Regularien „Safe Return to Port“ konzipiert.

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