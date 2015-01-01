Flusskreuzfahrt: Drei starke Frauen für die Taufe der VIVA BEYOND

Es wird eine ganz besondere Taufe für ein ganz besonderes Schiff. In Paris wird die VIVA BEYOND mit einem Statement für weibliches Unternehmertum auf die Premierenfahrt geschickt.

Düsseldorf / Paris, April 2026

Wenn im Mai im Herzen von Paris die Champagnerflasche am Bug der VIVA BEYOND zerschellt, wird nicht nur ein neues Schiff getauft – sondern VIVA Cruises, Europas modernster Anbieter für Flusskreuzfahrten, bringt mit der Premiere auch die neue und noch hochwertigeren Produktlinie VIVA Boutique in Fahrt.

Darüber hinaus ist die Taufe der VIVA BEYOND ein Statement für weibliches Unternehmertum: Denn im Mittelpunkt der Taufzeremonie stehen drei Frauen, die jede auf ihre Weise für Erfahrung, Sichtbarkeit und Vision stehen – innerhalb und außerhalb der Branche: Im Herzen von Paris wird die Norwegerin Cecilie Kopperud, Leiterin des Bereichs Kreuzfahrt beim Reiseveranstalter „Escape Travel“, die Taufpatin der VIVA BEYOND. Dazu kommen zwei weitere starke Frauen: Andrea Kruse, CEO, Co-Founderin und „Herz“ von VIVA Cruises sowie als Moderatorin der Taufveranstaltung die dänische Journalistin und Autorin Annamette Fuhrmann.

* VIVA BEYOND hebt die Flusskreuzfahrt auf ein neues Niveau

„Mit der VIVA BEYOND heben wir die Flusskreuzfahrt auf ein neues Niveau für Kreuzfahrtgäste, die die Kombination aus maßgeschneiderten Erlebnissen mit Kulinarik und Kultur suchen. Mich persönlich erfüllt es mit Stolz, zu sehen, wie unsere Vision von VIVA Boutique in Paris zum Leben erwacht – umgeben von starken Frauen, die in ihren jeweiligen Bereichen jeden Tag Grenzen verschieben – und natürlich von den fantastischen und engagierten Mitarbeitern und Partnern von VIVA Cruises“, so Andrea Kruse, die sich anschickt, nach dem erfolgreichen Start von VIVA Cruises mit der neuen, noch hochwertigeren Produktlinie VIVA Boutique das nächste Kapitel der Erfolgsgeschichte zu schreiben. Und bereits im Mai des kommenden Jahres startet mit der VIVA UNIQUE ein zweites Schiff für VIVA Boutique, dann für Flussreisen ab Venedig.

* Taufpatin Kopperud: „VIVA Cruises macht Flusskreuzfahrt auch für ein jüngeres Publikum relevanter“

Taufpatin Cecilie Kopperud ist bereits seit den 1980er-Jahren in der norwegischen Reiseindustrie aktiv und repräsentiert somit einen professionellen Einblick in die Kreuzfahrtbranche. „Im Mai in Paris zu sein und die Ehre zu haben, Taufpatin der VIVA BEYOND zu sein, ist ein großes Privileg. Ich habe den größten Teil meines Berufslebens Reiseerlebnissen gewidmet, die Menschen auf Ozeanen und Flüssen bewegen. Zu sehen, wie wir dem Publikum nun etwas so Raffiniertes wie VIVA Boutique bieten können, ist wirklich außergewöhnlich – und eine Aufwertung eines Produkts, das ohnehin schon zu den allerbesten gehört. Und nicht zuletzt ist es toll zu sehen, wie VIVA Cruises das Produkt Flusskreuzfahrt auch für ein jüngeres Publikum relevanter und attraktiver macht. Ich freue mich sehr auf den Tag selbst und natürlich auf alles, was die Zukunft für VIVA Boutique und VIVA Cruises bereithält“, sagt Cecilie Kopperud.

Moderiert wird die Tauf-Zeremonie von der dänischen Journalistin Annamette Fuhrmann. Sie ist dafür bekannt, den Fokus auf Themen rund um das Leben von Frauen zu richten. „Ich habe zugesagt, weil ich an die Kraft der Frauen und ihre Sichtbarkeit in der Welt glaube – auch auf dem Wasser. Mit der Taufe der VIVA BEYOND feiern wir nicht nur ein Schiff, sondern symbolisch auch das Recht der Frauen, Raum einzunehmen, zu führen und den Weg zu weisen. Die Tatsache, dass Schiffe als weiblich bezeichnet werden, macht das Ganze noch kraftvoller.“

* VIVA Boutique: Premierensaison hervorragend gebucht

VIVA Boutique ist keine Erweiterung der Flotte von VIVA Cruises, sondern eine neue und ergänzende Produktlinie mit Besonderheiten: So sind mehr als 50 Prozent der Kabinen bis zu 30 Quadratmeter große Suiten – nicht nur für mehr privaten Raum an Bord, sondern auch inklusive Transfer vom Flughafen zum Schiff oder der Wahl eines exklusiven Landprogramms während der Reise.

Die Philosophie schwimmender Boutique-Hotels spiegelt sich bei VIVA Boutique zusätzlich in „Signature Excursions“ wider, die exklusive Inhalte bieten und weit über Stadtrundgänge oder Besichtigungen hinausgehen, dabei emotional und sinnlich Kunst, Kulinarik oder Kultur und Lifestyle in den Vordergrund stellen.

Sterne-Koch David Görne kreiert die Fine-Dining-Menüs im MOMENTS, einem der drei Bord-Restaurants. Erlesene Weine, Gourmet-Menüs und selbst die Minibar in den Kabinen oder Suiten sind fester Bestandteil des anspruchsvollen All-Inclusive-Angebots auf allen Reisen. Sogar ein Wäscheservice zählt dazu.

Die am 10. Mai 2026 startende Premierensaison ist mit mehr als 80 Prozent Auslastung bereits hervorragend gebucht.

Weitere Informationen: www.viva-cruises.com Tel: +49 211 274 032 50

VIVA Cruises, gegründet 2018 mit Firmensitz Düsseldorf, ist Europas modernster Flusskreuzfahrt-Veranstalter und gehört als Premium-Anbieter zur renommierten Schweizer Reederei Scylla AG mit bald mehr als 50 Flussschiffen. Unter dem Motto „Enjoy the Moment“ genießt ein internationaler Gäste-Mix passend zu einer elegant legeren Atmosphäre täglich mehrgängige Gourmet-Menüs und ein All-Inclusive-Angebot mit hochwertigen Weinen und Spirituosen aus der gesamten Barkarte sowie in allen Kabinen Kaffeemaschinen und täglich gefüllte Minibars. WLAN und Trinkgelder sind ebenfalls im Reisepreis enthalten. Die teils ganzjährigen Fahrtgebiete führen auf Rhein, Main, Mosel, Elbe, Weser und Donau sowie Seine, Rhône und Douro. Die Flotte von VIVA Cruises wächst jährlich dynamisch weiter. Die Schiffe, betrieben mit synthetischem GTL-Treibstoff (ab 2026 HVO), nutzen zusätzlich Landstrom und Solarpaneele für die Energieversorgung.

Mit VIVA Boutique startet VIVA Cruises eine zweite Produktlinie: Elegante Boutique-Schiffe, zum Großteil mit Suiten, weniger Gästen und einem nochmals gehobenen kulinarischen Angebot. Erstes Schiff der VIVA Boutique-Flotte ist ab Frühjahr 2026 die VIVA BEYOND auf unterschiedlichen Routen ab Paris. Im Frühjahr 2027 folgt die VIVA UNIQUE mit Fahrten ab Venedig. www.viva-cruises.com

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Herr John Will

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VIVA Cruises, gegründet 2018 mit Firmensitz Düsseldorf, ist Europas modernster Flusskreuzfahrt-Veranstalter und gehört als Premium-Anbieter zur renommierten Schweizer Reederei Scylla AG mit bald mehr als 50 Flussschiffen. Unter dem Motto „Enjoy the Moment“ genießt ein internationaler Gäste-Mix passend zu einer elegant legeren Atmosphäre täglich mehrgängige Gourmet-Menüs und ein All-Inclusive-Angebot mit hochwertigen Weinen und Spirituosen aus der gesamten Barkarte sowie in allen Kabinen Kaffeemaschinen und täglich gefüllte Minibars. WLAN und Trinkgelder sind ebenfalls im Reisepreis enthalten. Die teils ganzjährigen Fahrtgebiete führen auf Rhein, Main, Mosel, Elbe, Weser und Donau sowie Seine, Rhône und Douro. Die Flotte von VIVA Cruises wächst jährlich dynamisch weiter. Die Schiffe, betrieben mit synthetischem GTL-Treibstoff (ab 2026 HVO), nutzen zusätzlich Landstrom und Solarpaneele für die Energieversorgung.

Mit VIVA Boutique startet VIVA Cruises eine zweite Produktlinie: Elegante Boutique-Schiffe, zum Großteil mit Suiten, weniger Gästen und einem nochmals gehobenen kulinarischen Angebot. Erstes Schiff der VIVA Boutique-Flotte ist ab Frühjahr 2026 die VIVA BEYOND auf unterschiedlichen Routen ab Paris. Im Frühjahr 2027 folgt die VIVA UNIQUE mit Fahrten ab Venedig. www.viva-cruises.com

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