Global Uranium schließt Phase-1-Earn-in für das Projekt Astro ab und sichert sich eine erste Beteiligung von 20 %

Phase-1-Earn-in abgeschlossen, womit Global eine anfängliche Beteiligung am Projekt Astro erhält

20. April 2026 – Calgary, Alberta / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC: GURFF | FWB: Q3J) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Phase-1-Anforderungen gemäß seiner Optionsvereinbarung mit Cosa Resources Corp. (Cosa) erfüllt hat, um sich eine erste Beteiligung von 20 % am Projekt Astro (Astro oder das Projekt) im östlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan zu sichern.

Gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung (am 9. April 2025 angekündigt) kann Global im Rahmen von fünf Earn-in-Phasen eine Beteiligung von bis zu 80 % an Astro erwerben, indem es die Explorationsausgaben allein finanziert sowie Barzahlungen und Aktienemissionen leistet. Der Abschluss von Phase 1 ist ein wichtiger Meilenstein in der Weiterentwicklung des Projekts und zeugt von der kontinuierlichen Ausrichtung des Unternehmens auf den Aufbau eines bedeutenden Uranexplorationsportfolios im Athabasca-Becken.

Astro umfasst ein großes Landpaket im östlichen Athabasca-Becken und gilt als äußerst höffig für eine diskordanzgebundene Uranmineralisierung. Im Jahr 2025 wurde eine erste hubschraubergestützte ZTEM-Vermessung (Z-Axis Tipper Electromagnetic Survey) auf dem Projekt absolviert, wobei ein 25 Kilometer langer leitfähiger Korridor und mehrere vorrangige Zielgebiete für Anschlussarbeiten ermittelt werden konnten. Vor Kurzem hat das Unternehmen Pläne für die Durchführung einer tomographischen Messung von Umgebungsgeräuschen (Ambient Noise Tomography) bekannt gegeben, die darauf ausgerichtet ist, die vorrangigen Strukturziele genauer einzugrenzen und die Ermittlung zukünftiger Bohrziele zu unterstützen.

Ungad Chadda, CEO von Global Uranium, sagt dazu: Der Abschluss von Phase 1 bei Astro ist ein wichtiger Meilenstein für Global Uranium und ist Ausdruck der stetigen Fortschritte, die wir in unserem gesamten Explorationsportfolio erzielen. Wir freuen uns, dass wir diese anfängliche Beteiligung am Projekt im Rahmen unserer Vereinbarung mit Cosa erwerben konnten, und sehen dem weiteren Ausbau von Astro entgegen, zumal wir die nächste Arbeitsphase planen.

Das Projekt Astro wird gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung von Cosa betrieben. Global beabsichtigt, das Projekt durch weitere geophysikalische Arbeiten zur genaueren Eingrenzung von Zielen weiterzuentwickeln, während es die nächste Phase der Earn-in-Aktivitäten plant.

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., Vice President of Exploration von Global Uranium und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 on the Northwest Athabasca Project Northern Saskatchewan Centered at: Latitude 59°2400 N, Longitude 109°5400 W, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

ÜBER GLOBAL URANIUM CORP.

Global Uranium Corp. richtet sein Hauptaugenmerk auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen, vorwiegend in Nordamerika. Das Unternehmen hält derzeit folgende wichtige Uranprojekte: das Konzessionsgebiet Wing Lake in der Mudjatik Domain im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan; das Projekt Astro (mit Cosa Resources Corp.) im Osten des Athabasca-Beckens in Saskatchewan; das Projekt Airline im Norden des Wind River Basin im US-Bundesstaat Wyoming; sowie weitere Projekte im Gas Hills District bzw. dem Great Divide District in Wyoming.

ÜBER COSA RESOURCES CORP.

Cosa Resources ist ein kanadisches Uranexplorationsunternehmen, das im Norden von Saskatchewan tätig ist. Das Portfolio des Unternehmens umfasst etwa 237.000 Hektar in mehreren zu 100 % unternehmenseigenen und von Cosa betriebenen Joint-Venture-Projekten in der Region des Athabasca-Beckens, die allesamt noch nicht ausreichend erkundet sind und mehrheitlich innerhalb oder im Umfeld bewährter Urankorridore liegen.

Das preisgekrönte Managementteam von Cosa kann mit einer langen Erfolgsbilanz in Saskatchewan aufwarten. Im Jahr 2022 wurden Mitglieder des Teams von Cosa mit dem AME Colin Spence Award für ihre frühere Beteiligung an der Entdeckung der Lagerstätte Hurricane von IsoEnergy ausgezeichnet. Neben Hurricane haben Mitarbeiter von Cosa als Teamleiter oder persönlich an der Entdeckung der Lagerstätte Gryphon von Denison mitgewirkt und hatten Schlüsselrollen bei der Gründung von NexGen und IsoEnergy.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Ungad Chadda

CEO

587-330-0045

info@globaluranium.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Wörtern wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, prognostiziert, geschätzt und ähnlichen Ausdrücken und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, soll zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basiert auf der aktuellen Überzeugung oder den Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse.

Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf das Projekt, einschließlich der Aussichten des Projekts und die Explorationspläne des Unternehmens und von Cosa in Bezug auf das Projekt beziehen. Verschiedene Annahmen oder Faktoren werden typischerweise verwendet, um Schlussfolgerungen zu ziehen oder Prognosen oder Vorhersagen zu erstellen, die in zukunftsgerichteten Informationen dargelegt werden, einschließlich der Annahme, dass das Unternehmen und Cosa bei der Exploration des Projekts gemäß der Optionsvereinbarung erfolgreich zusammenarbeiten werden, unter anderem durch die Durchführung fortgeschrittener geophysikalischer Explorationen und Bohrungen. Diese Annahmen und Faktoren beruhen auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl diese Aussagen auf vernünftigen Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die Schlussfolgerungen oder Prognosen als richtig erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen: das Risiko, dass das Unternehmen keine weiteren Anteile am Projekt gemäß der Optionsvereinbarung erwirbt; Risiken in Verbindung mit der gemeinsamen Exploration des Projekts durch das Unternehmen und Cosa, einschließlich des Risikos, dass das Unternehmen und Cosa sich nicht über die Art und Weise oder den Zeitplan der Exploration des Projekts einigen und/oder nicht in der Lage sind, bei der Exploration des Projekts gemäß der Optionsvereinbarung erfolgreich zusammenzuarbeiten; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen bei der Neudefinition von Plänen, dass die Mineralexploration von Natur aus unsicher ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration nicht unbedingt auf die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts hinweisen; dass die Mineralexploration erfolglos sein oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielen könnte; dass die Eigenschaften des Projekts nicht den Eigenschaften nahe gelegener Projekte, Lagerstätten und Minen entsprechen; Betriebsrisiken; aufsichtsrechtliche Risiken; einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Genehmigung der Aktienausgaben im Rahmen der Optionsvereinbarung durch die CSE sowie mit dem Erlangen der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen für die Durchführung von Explorationsarbeiten auf dem Projekt; Finanzierungs-, Kapitalisierungs- und Liquiditätsrisiken; Eigentums- und Umweltrisiken sowie Risiken im Zusammenhang mit dem Nichterhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Investoren nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten ausdrücklich für alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

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S. John Kim

1930, 1177 West Hastings Street

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