Erfolg beginnt erst, wenn Du am Rand deiner sichtbaren Möglichkeiten angekommen bist

Wenn Network Legenden NEU durchstarten

Die internationale Ikone im Direktvertrieb, Jef Welch, hat im Stillen die bekannten und erfolgreichen Unternehmer Michael Wiedder (Best In U), Glen Jensen (Agel Enterprises, Synergy Worldwide, Monavie) und Markus Goller (Nobility Diamonds) zusammengerufen, um gemeinsam mit einen neuen Unternehmen zu starten.

Nachdem diese schon bei erfolgreichen Network Unternehmen wie Neways International, Sisel International wie auch Organo Gold ihr besonderes Können unter Beweis gestellt und frühzeitig damit ihr Wirken für die Mission „Ein gesünderes Leben mit der Natur ohne schädliche Inhaltsstoffe“ gestellt haben, bündeln Sie jetzt ihre Kompetenz zu einem neuen Riesen in der Network Marketing Industrie. So ist es auch ein Statement, dass sie ihr Unternehmen ATTEVA nannten, bei dem sich Modernität und Natur schon im Namen verbinden. @Teva bedeutet „aus der Natur“

50 Führungskräfte bekommen eine einmalige Chance in Europa

2008 waren Jef Welch in den USA und Markus Goller in Europa die ersten eingetragenen unabhängigen Partner von Sisel International, während Glen Jensen gleich drei eigene Unternehmen nacheinander gründete und zu einem Multi-Millionen Dollar Geschäft aufbaute. Somit wissen sie um die Kraft und Wichtigkeit, bei einem erwachenden Riesen ganz Vorne mit dabei zu sein. Sie kennen die Aufgaben und Herausforderungen an die Partner wie das Unternehmen.

Mit Markus Goller hat nun ein sehr erfahrener Unternehmer die Aufgabe, das neue Unternehmen ATTEVA International in Europa zu etablieren. Markus Goller gründete bereits ein Vermögensverwaltung mit Fondsvertrieb, eine Bank mit Strukturvertrieb, sowie ein eigenes Direktvertriebsunternehmen für intrinsische Werte. Er ist seit 20 Jahren sehr erfolgreich im Network Marketing etabliert.

50 Länder, 50 Chancen auf den ersten Platz

So die Ansage von Markus Goller. Als Koordinator für alle europäischen Länder organisiert er zusammen mit Josephine Petsch den Aufbau und die Positionierung der Marken Partner von Atteva in Europa. Am 01.07.2021 beginnt die offizielle Einschreibephase für interessierte Menschen als Marken Partner des Unternehmens.

ATTEVA hat sich entschieden, als Cloud-basiertes Unternehmen zu arbeiten, um mit einem minimalen CO2-Fußabdruck sein Engagement für soziale Verantwortung und die Umwelt zu leben. „_So stecken wir unsere Ressourcen nicht in zusätzliche Infrastruktur und Gebäude. In einer Zeit von Click-and-Order hat unser Geschäftsmodell mehr Einkommenspotenzial für den Vergütungsplan an die Marken Partner_“ sagt Markus Goller.

„ATTEVA bedeutet @nature. Indem wir die vielen Geschenke, die uns die Natur gegeben hat, mit modernster Wissenschaft sowie einer positiven Kultur in Bezug auf persönliches Wachstum und TEAM-Unterstützung umarmen, dreht sich alles um ein qualitativ hochwertiges TEAM-Umfeld und saubere Produkte, die auf der nächsten Stufe für optimale Gesundheit stehen.“ so der CEO Jef Welch. Dazu gibt es für ALLE Partner einen wöchentlichen CEO Zoom, wo neben Trainings auch persönliche Fragen/Antworten mit der Unternehmensleitung besprochen werden.

Jetzt eröffnet sich für interessierte Networker in den nächsten 90 Tagen die Chance, dieses TEAM zu formieren und Geschichte zu schreiben. Atteva hat jetzt schon die Infrastruktur, bis zu 1 Million Produkte am Tag zu versenden, zentral und direkt zum Kunden. Der Marketingplan ist das Ergebnis von über 40 Jahren Network Erfahrung und 170 individuellen Marketingplänen, die Jef Welch persönlich entwickelt hat. Der Marketingplan ist einfach und schnell umzusetzen, fördert somit er eine hohe Duplikation und ist das Herzstück für die Expansion von Atteva. Erfahrene Networker werden sich schnell an den neuen Erfolg gewöhnen können.

100% Natur gebündelt in einem Energy Drink

Jedes Unternehmen braucht gute Dienstleistung, Partner Unterstützung und natürlich ein Spitzen-Produkt. Atteva startet mit ausgesuchten zeitgemäßen Produkten von denen alle in ihrer Art eine besondere Wirkkraft haben.

Mit TevaGo, dem 100% natürlichen Energy Drink dringt Atteva in einem Wachstumsmarkt der Extraklasse vor. Klassische Anbieter wie RedBull, Monster oder Booster fahren bereits Milliardengewinne jedes Jahr ein und Atteva eröffnet nun den Markt für den gesundheitsbewussten und ökologischen Getränkeliebhaber.

TevaGo wird dabei ebenso als attraktive Marke mit Gemeinschaftsgefühl etabliert werden, wie es schon RedBull gemacht hat. Dazu haben sich bereits bekannte Sport-Teams und sogar Weltmeister als Marken Botschafter engagieren lassen. Damit bekommen die 50 Länder-Partner gleich am Start eine großartige mediale Unterstützung für den Aufbau ihrer Länder-Teams mit Atteva.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Atteva International

Frau Josephine Petsch

Altenberger Strasse 44

01744 Dippoldiswalde

Deutschland

fon ..: 0175-4824335

web ..: http://atteva.eu

email : direct@atteva.eu

Über ATTEVA

ATTEVA ist ein schuldenfreies Unternehmen, das sich in Privatbesitz befindet und strategisch auf langfristige Nachhaltigkeit ausgelegt ist. Das Ziel bei ATTEVA ist es, Leben zu verändern und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wir können bei der Gesundheit für Menschen helfen und bieten auch eine aktive Verdienstmöglichkeit, bei der die Marken-Partner an erster Stelle stehen.

Bei ATTEVA setzen wir uns für die Gesundheit mit einem natürlichen Weg zum Wohlbefinden ein. Gesundheit ist nicht nur in Produkten zu finden, sondern ist eine Veränderung der Lebensweise. Wir sind hier, um Sie auf diesem Weg zu überlegener Gesundheit und natürlichem Wohlbefinden zu unterstützen. ATTEVA-Produkte sind speziell mit hochwertigen Inhaltsstoffen formuliert, um Ihnen zu helfen, Ihre optimalen Gesundheitsziele zu erreichen und zu erhalten. Ihnen zu helfen, diese Gesundheitsziele zu erreichen und zu erhalten, ist Kern der Mission von ATTEVA.

Während viele Menschen sich nicht bewusst sind, welchen Einfluss die Wahl ihrer Lebensmittel auf ihre Gesundheit hat, haben verarbeitete Nahrungsmittel einen extremen Einfluss auf Ihre Gesundheit. Viele Ernährungsprodukte, Lebensmittel und Snacks sind mit verschiedenen ungesunden Konservierungsstoffen, Erdölbestandteilen und Karzinogenen (krebserregend) gefüllt. Ihre Entscheidung, das ATTEVA-Gesundheitssystem zu integrieren, ist sowohl eine Starthilfe als auch ein Wartungsprogramm für Ihre Transformation zum Wohlbefinden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.atteva.eu

Pressekontakt:

EQT Café

Herr Markus Goller

Porto Pi 8

07015 Palma de Mallorca

fon ..: 0175-4824335

email : consiliarius@me.com

