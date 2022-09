Erik Tröster verkauft erfolgreich Photovoltaikanlage auf gemieteten Dachflächen der Audi AG in Neckarsulm

Photovoltaikanlage auf gemieteten Dachflächen der Audi AG in Neckarsulm erfolgreich verkauft.

„Ich bin stolz, dass ich einen Beitrag zum Klimaschutz leisten konnte“, sagt der Liquidator der PT Energiefonds Neckarsulm GmbH & Co. KG, Erik Tröster. „Durch die Nutzung von Dachflächen, die ansonsten brachliegen würden, konnten wir gemeinsam mit unseren Kunden einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten.“

Die Audi AG ist einer von vielen Vermietern, auf deren Dachflächen Tröster erfolgreich Photovoltaikprojekte umgesetzt hat. In Neckarsulm hatte die Projektgesellschaft „PT Energiefonds Neckarsulm GmbH & Co. KG“ zwei Photovoltaikanlagen auf Dachflächen der AUDI AG installiert und betrieben.

„Ich bin seit mehreren Jahren in der Photovoltaik-Branche tätig und habe in dieser Zeit unterschiedliche Geschäftsmodelle kennengelernt“, sagt Erik Tröster. „Vor einigen Jahren hatte ich mich dann entschieden, mich auf den Betrieb von Photovoltaikanlagen auf gemieteten Dachflächen zu konzentrieren. Leider war der Gesellschafterkreis nicht homogen genug und teilweise wurde das Geschäftsmodell schlichtweg falsch verstanden. Daher stand am Ende von längeren und leider teilweise an der Grenze zur Geschäftsgefährdung geführten Diskussionen der Verkauf als beste Lösung für alle Seiten.“

In den vergangenen Jahren hatte sich Tröster mit seinem Team intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und einige erfolgreiche Projekte realisiert.

Tröster ist davon überzeugt, dass das Geschäftsmodell der Vermarktung von Photovoltaikanlagen auf gemieteten Dachflächen weiterhin langfristig Erfolg haben wird. „In den nächsten Jahren werden immer mehr Unternehmen verstärkt auf erneuerbare Energien setzen und ihre CO2-Emissionen reduzieren wollen“, sagt Tröster. „Hier bietet die Vermietung von Flächen nach wie vor wir eine interessante Möglichkeit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sunlight Management UG

Herr Erik Tröster

Steinkirchring 12

78056 Villingen-Schwenningen

Deutschland

fon ..: 077206099890

web ..: http://www.sunlilght-pv.de

email : e.troester@posteo.de

Die Sunlight Management UG ist eine inhabergeführte Managementgesellschaft mit Sitz in Villingen-Schwenningen. Das Unternehmen betreut als Liquidatorin die Energiefonds der PT-Gruppe, ebenfalls mit Sitz in Villingen-Schwenningen.

Pressekontakt:

Sunlight Management UG

Herr Erik Tröster

Steinkirchring 12

78056 Villingen-Schwenningen

fon ..: 077206099890

email : e.troester@posteo.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Jean Meyer: „Geld macht nicht glücklich, es macht gelassen.“ Zinn ist ein wichtiger Rohstoff