ERKENNE DICH SELBST – Ein Essay über die eigene Wahrnehmung

Stefano Csaszar behandelt in „ERKENNE DICH SELBST“ einige grundlegende Themen des menschlichen Lebens.

Um zu einer gangbaren Selbsterkenntnis zu gelangen, muss ein Mensch sich laut dem Autor dieses neuen Buchs selbst einmal so erforschen, dass seine eigenen Neigungen und Sehnsüchte zum Vorschein kommen und es ihm ermöglicht, klarere und schärfere Konturen seines Bewusstseins zu erfahren. In diesem Buch behandelt der Autor, um den Lesern dabei eine Hilfestellung zu geben, einige der grundlegenden Themen des Lebens. In dem Buch sind logisch zusammenhängend Fragen zur Beschreibung der eigenen Haltung zu diversen Aspekten des Lebens eingeflochten. Diese werden mit den 16 Lebensmotiven von Steven Reiss in Zusammenhang gebracht.

Der Essay „ERKENNE DICH SELBST“ von Stefano Csaszar ist ein Buch, das nachdenklich stimmt und inspiriert. Der Autor wurde im Jahr 1944 in Süditalien geboren. In Ulm-Donau hat er im Jahre 1961 als 17-Jähriger seine erste Begegnung mit der deutschen Sprache. 1963 begibt er sich mit seinen Eltern in die Schweiz, wo er im Jahre 1974 bei der Schweizer Großbank UBS AG seine Tätigkeit als EDV-Fachberater für die Anwendung von Bankensoftware aufnimmt. Der Autor widmet einen großen Teil seiner Freizeit der Vertiefung seines Wissens in verschiedenen Gebieten der Geisteswissenschaften, um sein kognitives Bewusstsein zu erweitern und veröffentlichte via tredition bereits weitere anregende Titel, wie z.B. „Nichts im Übermaß“ (Ein Essay über die westliche Art zu handeln).

„ERKENNE DICH SELBST" von Stefano Csaszar ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-29944-3 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

