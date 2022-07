Erlebnisurlaub vor der Haustür: Europapark und Erlebnisgastronomie

Der Europapark in Rust ist Deutschlands größter Freizeitpark und bietet mit über 100 Attraktionen Erlebnis pur. Perfekt passend dazu ist ein Aufenthalt im Hotel der Erlebnisgastronomie Heuboden.

Umkirch, 25.07.2022 – Endlich wieder das Leben spüren – purer Erlebnisurlaub

Wer von einem Urlaub mit Ruhe und Erholung träumt, ist im Europapark definitiv falsch. Alle anderen aber, die einen Erlebnisurlaub planen, sind in Deutschlands größtem Freizeitpark in der Nähe von Rust herzlich willkommen. Direkt vor der Haustüre, an der deutsch-französischen Grenze, im sonnigen und meist warmen Breisgau gelegen, erwartet den Urlauber ein Wunderland voller Attraktionen, das jeden Urlaubstag zum ganz besonderen Erlebnis macht.

Eine Rundreise durch ganz Europa

Die achtzehn Themenbereiche des Parks sind europäischen Ländern nachempfunden. So ist man schnell einmal aus der Schweiz nach Frankreich spaziert. Jeder Themenbereich hat seine eigenen Attraktionen und natürlich darf auch die entsprechende Kulinarik nicht fehlen. Es ist für jeden etwas dabei: ob familienfreundliche Fahrgeschäfte, wunderbar gestaltete Anlagen, Shops, actionreiche Wasserbahnen für alle Wasserratten und natürlich für die Adrenalin-Junkies die vielen Achterbahnen.

Immer neue Shows begeistern das Publikum

Wer eine kurze Auszeit braucht von den über hundert Attraktionen und Fahrgeschäften, entspannt sich während einer der vielen wechselnden Shows. Das Konzept ist mit viel Herzblut und Professionalität erarbeitet und entführt die Zuschauer in immer wieder neue Welten aus Schauspiel und Gesang. Natürlich sorgen die fantasiereichen Kulissen und die atemberaubenden Spezialeffekte für genügend Oooh- und Aaah-Momente.

Eintauchen in fremde Welten

Das können die Besucher seit neuestem im Erlebniszentrum Yullbe, das ebenfalls zum Europapark gehört. Hier erwarten den Gast fremde, virtuelle Welten, die die Fantasie anregen und alle weltlichen Grenzen sprengen.

Planschen wie am Strand

Eigentlich gehört zu einem richtigen Erlebnisurlaub auch Badespaß. Das dachten sich auch die Designer des Spaßbades Rulantika, das bei Bade- und Schwimmbegeisterten keine Wünsche offenlässt. Da gibt es Wasserrutschen, Wellenbad und Planschbereiche, genauso wie einen Saunabereich zum Relaxen oder einen Gastronomiebereich für die entsprechende Stärkung. Die Tage im Europapark vergehen wie im Flug, und viele sind am Abend richtig aufgekratzt. Für diese gibt es das perfekte Abendprogramm,

Auch der Abend und die Übernachtung werden zum Erlebnis

Nachdem der Europapark am Abend seine Pforten geschlossen hat, ist in einem ganz besonderen Hotel der Erlebnisurlaub noch lange nicht zu Ende. Wer noch die Kraft hat, kann im Heuboden Hotel Heu.Loft sowie im Heuboden Hotel Landhaus Blum und Appartementhaus Blum am Abend noch so einiges erleben. Die Heuboden-Häuser können insgesamt über dreihundert Gäste beherbergen und sorgen dafür, dass bei ihren Gästen keine Wünsche offen bleiben.

Tanz, Spaß und kulinarische Köstlichkeiten

Drei Dancing Clubs auf vier Etagen bieten jedem Feierwilligen das richtige Ambiente. Hier wird die Nacht zum Tag gemacht. Vorher genießt man natürlich eine köstliche Stärkung im vorzüglichen Hotelrestaurant. Auch der Eventbereich ist bestens ausgestattet und im Gesellschaftsraum können zweihundert Gäste Feste oder sogar Hochzeiten in einer ganz besonderen Umgebung und in nächster Nähe zum Europapark erleben.

Heuboden GmbH

Herr Gerd Blum

Am Gansacker 3-6

79224 Umkirch

Deutschland

fon ..: 0049-7665-9343990

web ..: http://www.heuboden.de

email : info@heuboden.de

Der Heuboden – wie das kombinierte Erlebnis-, Hotel- und Tagungszentrum liebevoll genannt wird, ist weit über die Grenzen des Schwarzwaldes bis weit in die Schweiz hinein, bekannt und beliebt. Der Heuboden betreibt unter dieser Marke zwei Hotels, ein Gästehaus, ein Restaurant, das Tagungszentrum sowie drei Dancing Clubs.

