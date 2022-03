Individuelles Haustür-Design: Fenster Knaut als professioneller Begleiter

Die Haustür ist ein Element, das den Stil einer Immobilie prägt. Somit lohnt sich die Beratung durch einen Fachbetrieb wie Fenster Knaut, um die eigenen Wünsch bei der Gestaltung umzusetzen.

Wer vor einer Immobilie steht, schaut gleich auf drei Elemente eines Hauses. Zuerst fällt die Fassade auf, dann fällt der Blick auf die Fenster – und natürlich die Haustür. Sie ist das Tor zu einem Haus, der Eingang, an dem Gäste willkommen und verabschiedet werden und eben ein wesentlicher Teil der Architektur, der den Charakter einer Immobilie prägt und ein echtes optisches Highlight setzen kann – wenn sie denn mit dem richtigen Auge für Architektur und Technik ausgewählt und professionell eingebaut wird.

Das müssen wichtige Fragen beantwortet werden. „Ist die Haustür klassisch oder modern, schlicht oder sehr Design-orientiert? Passt sie zur Architektur der Immobilie oder bricht sie daraus aus? Der Haustürkauf bedeutet also, sich für einen bestimmten Stil zu entscheiden und einen Punkt im allgemeinen Objektdesign zu setzen“, sagt Stephan Knaut, Tischlermeister und Geschäftsführer von Fenster Knaut aus Geilenkirchen (www.fenster-knaut.de). Das Familienunternehmen besteht seit mehr als 18 Jahren und gilt im gesamten Raum Aachen, Heinsberg und Mönchengladbach bis nach Meerbusch und Düsseldorf hinein als einer der führenden Spezialisten für die Planung und Umsetzung hochwertiger Fenster und Türen.

Mit einer individuell passenden Haustür unterstreichen Eigentümer den Stil einer Immobilie und verwirklichen ihre persönliche Vorstellung vom Wohnen. Architektur ist so vielfältig wie die Menschen, die ein Objekt bewohnen. Deshalb ist die Haustür ein zentrales Wohnelement. Das bedeutet: „Mit einer individuell passenden Haustür unterstreichen Eigentümer den Charakter einer Immobilie und verwirklichen ihre persönliche Vorstellung vom Wohnen. Architektur ist so vielfältig wie die Menschen, die ein Objekt bewohnen. Daher wollen wir Bauherren und Menschen, die ihre Immobilie modernisieren, eine große Vielfalt an Haustüren bieten“, betont Stephan Knaut. Daher zeigen der Geschäftsführer und sein Team im eigenen Show Room in Geilenkirchen zahlreiche Lösungen und erläutern den Besuchern alle Möglichkeiten – von der allgemeinen technischen Struktur über den Einbruchschutz bis hin zur Energieeffizienz.

Fenster Knaut arbeitet ausschließlich mit bekannten, hochwertigen Partnern wie Topic und dem österreichischen Premiumhersteller Internorm zusammen. Mehr als 14.000 Aluminium- und Holz/Aluminium-Haustüren werden jährlich bei Internorm gefertigt – jede einzelne davon individuell nach Maß. Getreu dem Leitsatz „Die passende Haustür zum Fenster“ lassen sich Internorm-Hauseingangstüren perfekt mit allen anderen Internorm-Produkten kombinieren. Neben bester Schall- sowie Wärmedämmung und Sicherheit bieten sie mit einer großen Auswahl an Farben, Glasern und Griffen dabei umfangreichen persönlichen Gestaltungsspielraum. Dank dieser Partner kann das Fachunternehmen die besten Produkte am Markt anbieten und eben auch Sonderwünschen gerecht werden – alle Haustüren werden auf Maß angefertigt.

Zu Beginn steht immer eine eingehende Beratung. Dabei werden die generellen baulichen Voraussetzungen und bestimmte Personalisierungen besprochen, um ein so individuelles Ergebnis wie möglich zu gewährleisten. Unter https://fenster-knaut.de/tuerengenerator hat Fenster Knaut den „Internorm-Türendesigner“ für alle Interessenten implementiert. Der digitale Generator hilft dabei, die richtige Haustür aus dem großen Angebot des österreichischen Premiumherstellers zu finden. Nutzer können sämtliche Merkmale hinsichtlich Material, Optik, Art der Haustür und Sicherheit definieren und sich auf diese Weise die am besten passende Haustür anzeigen lassen.

Beim Fenster- und Türenkauf kann auch Augmented Reality, kurz AR, sehr hilfreich sein. AR macht deine Planungen bequem von zuhause aus gleichzeitig leicht und erlebnisreich, indem es eine sogenannte Mixed Reality als Kombination aus realer und digitaler Wirklichkeit schafft. Dabei werden virtuelle Informationen in die existente Welt integriert. Beim Türen- und Fensterkauf bedeutet das, dass sich Fenster und Türen in digitalisierter, dreidimensionaler Form in eine reale Umgebung in Echtzeit einfügen lassen. Farben können geändert, technische Details erkundet und Größen entsprechend angepasst werden. Internorm bietet dazu das passende Tool: die eigene AR-App, die kostenlos im Google Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.codefluegel.internorm&hl=de) und im Apple App Store (https://itunes.apple.com/us/app/internorm/id1305832106?mt=8) zum Download bereitsteht.

Die Fenster Knaut GmbH aus Geilenkirchen ist führender Ansprechpartner für individuelle und hochwertige Türen und Fenster im gesamten Kreis Heinsberg und dem Raum Aachen. Gegründet vor mehr als 18 Jahren, wird der Meisterbetrieb Fenster Knaut heute von Meike und Stephan Knaut geführt. Im Fokus steht die fachgerechte Montage von Fenstern und Türen, die die Voraussetzung für einwandfreies und dauerhaftes Funktionen und eine lange Haltbarkeit ist. Fenster Knaut arbeitet federführend mit den renommierten Unternehmen Internorm, Topic, Kneer Süd und Roma zusammen und steht auf diese Weise für alle Fragestellungen von privaten und gewerblichen Kunden rund um Fenster, Türen, Rollladen und Raffstore zur Verfügung und kann die richtigen Antworten geben. Fenster Knaut ist einer der wenigen „[1st] window partner Gold Level von Internorm, das als Trendsetter der Fenster- und Türenbranche in ganz Europa gilt. Meike und Stephan Knaut und ihr fachkundiges Team beraten Kunden bei Neubauprojekten und Altbaumodernisierungen sowie bei Pflege und Wartung der eigenen Produkte und sorgen so dafür, dass Eigentümer und Bewohner an den eingebauten Produkten größtmögliche Freude haben. Im eigenen Show Room in Geilenkirchen erhalten Kunden in angenehmer Atmosphäre einen Überblick über die Produkte und können sich direkt vor Ort von den Fachleuten beraten lassen. Weitere Informationen unter www.fenster-knaut.de

