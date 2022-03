Karrieremöglichkeiten bei Fenster Knaut: Der Markt für hochwertige Fenster und Türen wächst

Der Fenster- und Türenspezialist Fenster Knaut sucht kontinuierlich nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Montage. Ein Vorteil ist die konsequente Vier-Tage-Woche.

Das Geilenkirchener Handwerksunternehmen Fenster Knaut (www.fenster-knaut.de) hat sich seit der Gründung vor 18 Jahren als Spezialist für hochwertige Fenster und Türen in der ganzen Region zwischen Aachen, Heinsberg und Mönchengladbach etabliert und fungiert für bekannte Hersteller wie Internorm, Topic, Pirnar oder auch Roma als exklusiver Vertriebspartner.

Neben diesen Produkten sind für Meike und Stephan Knaut, die Fenster Knaut gemeinsam führen, besonders ihre Mitarbeiter wichtig: „Motivierte, fachlich gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser Kapital. Sie führen die Installationen der Fenster und Türen beim Kunden durch, sind seine Ansprechpartner bei Rückfragen und beraten Interessenten in der Ausstellung. Daher sind wir sehr glücklich, mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Teil bereits seit vielen Jahren zusammenarbeiten zu können und entwickeln immer wieder neue Ideen, ihr Arbeitsumfeld zu optimieren“, sagt Tischlermeister Stephan Knaut.

Um das Wachstum des Unternehmens zu forcieren, sind Meike und Stephan Knaut grundsätzlich immer auf der Suche nach motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Montage und Außendienst. „Der Markt für hochwertige Fenster und Türen und den Einbau und Service der Produkte wächst weiterhin sehr stabil. Das bedeutet, dass auch wir weiterhin von stabilen Geschäften mit Entwicklungspotenzial ausgehen. Daher sind immer an Bewertungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Montage aus allen handwerklichen Fachbereichen interessiert“, stellt Stephan Knaut heraus.

Bei dem Geilenkirchener Familienunternehmen sind Quereinsteiger ebenfalls gerne gesehen. Stephan Knaut vertritt die Auffassung, dass jeder handwerklich begabte und lernwillige Mitarbeiter die Möglichkeit haben solle, sich bei Fenster Knaut weiterzuentwickeln, etwa zur Elektrofachkraft. „Durch unsere Zusammenarbeit mit unseren internationalen Partnern wie Internorm können wir auf professionelle Weiterbildungsprogramme zugreifen und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch ohne Tischlerausbildung zum diplomierten Fensterspezialisten ausbilden.“

Ein besonderer Vorteil für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Fenster Knaut in der Montage ist die konsequente Vier-Tage-Woche. Die normale Wochenarbeitszeit wird damit auf vier Tage anstatt auf fünf aufgeteilt, was eben kontinuierlich zu einem langen Wochenende führt. „Vier Tage motiviert arbeiten, drei Tage entspannen, das ist das Konzept. Das kommt bei den Mitarbeitern sehr gut an, da sie nun jede Woche ein langes Wochenende einplanen können. Und für die Kunden hat dies auch Vorteile, da unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter montags bis donnerstags länger verfügbar sind und dementsprechend der Einbau neuer Fenster und Türen schneller abgeschlossen werden kann“, erläutert Stephan Knaut.

Fenster Knaut ist seit fast 18 Jahren ist in der ganzen Region gefragter Partner von Architekten, Bauherren, Bauunternehmen, Bauträger und Projektentwickler für alle Fragestellungen rund um hochwertige Fenster und Türen und professionell gemachten Sonnenschutz. Er sagt: „Hochwertige Fenster und Türen stehen für Haltbarkeit und Langlebigkeit und können, sollte es doch einmal zu Materialfehlern oder technischen Schwierigkeiten kommen, schnell repariert werden. Zudem entsprechen Produkte von Premiumherstellern immer dem neuesten Stand in Technik und Design – und können individuell nach den Wünschen es Bauherrn angepasst werden. Die Umsetzung erfolgt dann eben durch unsere fachlich gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Bewerbungen sind per E-Mail direkt bei Meike Knaut unter m.knaut@fenster-knaut.de möglich.

