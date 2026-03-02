  • Erlutherm gewinnt den iF DESIGN AWARD 2026

    Neufahrn, 2. März 2026. Mit großer Freude verkündet ERLUS, dass der Erlutherm mit dem prestigeträchtigen iF DESIGN AWARD 2026 ausgezeichnet wurde.

    BildHerausragender Erfolg im internationalen Design für ERLUS

    Dieser weltweit renommierte Preis ist ein Gütesiegel für herausragende Gestaltung und Designqualität. Er wird von der iF International Forum Design GmbH, einer der ältesten unabhängigen Designinstitutionen der Welt, seit über 70 Jahren verliehen. Die Auszeichnung erfolgt in der Disziplin „Product Design“, Kategorie „Building Technology“ und würdigt die innovative und herausragende Gestaltung von Erlutherm. Damit zählt ERLUS zu den Besten der über 10.000 Einreichungen aus 68 Ländern – eine beeindruckende Leistung, die die hohe Wettbewerbsintensität dieses Awards unterstreicht.

    Erlutherm hebt sich am Markt von anderen ab

    Mit seiner wegweisenden Technik und dem durchdachten Design überzeugte der ERLUS Erlutherm die internationale Expertenjury aus 129 unabhängigen Designprofis. Er setzte sich gegen die hochkarätige Konkurrenz durch und erhielt verdient das begehrte Gütesiegel. Die Jury bewertete Idee, Form, Funktion, Nachhaltigkeit sowie Markendifferenzierung.

    Speicherofen im Schornstein

    Erlutherm ist das neue Premiumprodukt von ERLUS. Er ist Speicherfeuerstätte und Schornstein in einem, das spart Platz im Wohnraum. Sein keramischer Kern speichert wertvolle Energie und gibt diese als angenehme Strahlungswärme langsam und gleichmäßig ab. Der Speicherofen im Schornstein macht platzsparendes, autarkes Heizen in modernen Gebäuden wartungsfreundlich möglich. Er wird in drei Modellvarianten über den Baustoffhandel angeboten: Basic, Keramik und Keramik Deluxe. Die Variante Erlutherm kreativ ist exklusiv nur über den Ofenbau-Fachbetrieb erhältlich.

    Der Erlutherm hat bereits den German Design Award 2026 gewonnen. Der iF DESIGN AWARD 2026 ist damit bereits der zweite Designpreis für dieses innovative neue Produkt von ERLUS.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ERLUS AG
    Frau Bianca Marklstorfer
    Hauptstrasse 106
    84088 Neufahrn NB
    Deutschland

    fon ..: 0877318162
    web ..: https://www.erlus.com/de_de/Medien/News/iF%20DESIGN%20AWARD%20-%20Erlutherm%20erh%C3%A4lt%20zweiten%
    email : Bianca.Marklstorfer@erlus.com

    Die ERLUS AG gehört zu den führenden Herstellern von Dachkeramik und Schornsteinsystemen in Deutschland. Das mittelständische Unternehmen produziert an den Standorten Neufahrn und Ergoldsbach (Niederbayern) sowie in Teistungen (Thüringen). Die Tondachziegel von ERLUS zeichnen sich vor allem durch Premiumqualität und hochwertiges Design aus. Schon oft wurde ein ERLUS Produkt prämiert. Zuletzt Erlutherm, der Speicherofen im Schornstein, mit dem iF DESIGN AWARD 2026 und dem German Design Award 2026. Ebenfalls zweifach prämiert wurde der Karat RS mit dem begehrten iF Design Award und dem Red Dot: Best of the Best. Die vom Institut Bauen und Umwelt e. V. verliehene Umwelt-Produktdeklaration (EPD) für die Dachziegelherstellung bestätigt die bereits seit Jahren gelebte Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens in Entwicklung und Produktion. Neben hochwertiger Dachkeramik und zukunftsorientierten Schornsteinsystemen bietet ERLUS mit Via Vento S zudem ein universelles Lüftungsnetzwerk für Einfamilienhäuser an, das auch für Passivhäuser bestens geeignet ist.

    Pressekontakt:

    ERLUS AG
    Bianca Marklstorfer
    Hauptstrasse 106
    84088 Neufahrn in Niederbayern

    fon ..: 0877318162
    email : marketing@erlus.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. SIP Scootershop gewinnt German Design Award 2026 für Kundenmagazin CURVE
      German Design Award: der Award für exzellentes Design Der German Design Award ist der internationale Premiumpreis des Rat für Formgebung....

    2. XTRAFIT gewinnt mit mintley den German Design Award 2024 für das neue Brand Design
      XTRAFIT feiert den Gewinn des German Design Awards 2024 für das neue Brand Design. Mit Unterstützung der Branding Agentur mintley wurde das neue Design zum Erfolg....

    3. trumedia gewinnt International Creative Media Award und German Design Award 2022
      Doppelte Ehrung für die international tätige Brand Identity Agentur aus Augsburg....

    4. Fashion Design Institut Schüler Nils Hauser gewinnt den Redress Design Award
      Nils Hauser hat die begehrte Auszeichnung des Redress Design Awards gewonnen. Er setzte sich im Finale durch und beeindruckte die Jury mit seiner einzigartigen Kollektion....

    5. ADVERMA gewinnt Red Dot Design Award 2024 für das LOWA-Jubiläumsbuch
      Nach dem Gewinn des German Brand Award wurde die Werbeagentur ADVERMA nun auch in der Disziplin "Brands & Communication Design" mit einem Red Dot ausgezeichnet....

    6. LMS Life von Schneider Electric gewinnt den iF DESIGN AWARD 2021
      Das Line-Monitoring-System von Schneider Electric wurde für seine Benutzeroberfläche ausgezeichnet...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.