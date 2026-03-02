-
Erlutherm gewinnt den iF DESIGN AWARD 2026
Neufahrn, 2. März 2026. Mit großer Freude verkündet ERLUS, dass der Erlutherm mit dem prestigeträchtigen iF DESIGN AWARD 2026 ausgezeichnet wurde.
Herausragender Erfolg im internationalen Design für ERLUS
Dieser weltweit renommierte Preis ist ein Gütesiegel für herausragende Gestaltung und Designqualität. Er wird von der iF International Forum Design GmbH, einer der ältesten unabhängigen Designinstitutionen der Welt, seit über 70 Jahren verliehen. Die Auszeichnung erfolgt in der Disziplin „Product Design“, Kategorie „Building Technology“ und würdigt die innovative und herausragende Gestaltung von Erlutherm. Damit zählt ERLUS zu den Besten der über 10.000 Einreichungen aus 68 Ländern – eine beeindruckende Leistung, die die hohe Wettbewerbsintensität dieses Awards unterstreicht.
Erlutherm hebt sich am Markt von anderen ab
Mit seiner wegweisenden Technik und dem durchdachten Design überzeugte der ERLUS Erlutherm die internationale Expertenjury aus 129 unabhängigen Designprofis. Er setzte sich gegen die hochkarätige Konkurrenz durch und erhielt verdient das begehrte Gütesiegel. Die Jury bewertete Idee, Form, Funktion, Nachhaltigkeit sowie Markendifferenzierung.
Speicherofen im Schornstein
Erlutherm ist das neue Premiumprodukt von ERLUS. Er ist Speicherfeuerstätte und Schornstein in einem, das spart Platz im Wohnraum. Sein keramischer Kern speichert wertvolle Energie und gibt diese als angenehme Strahlungswärme langsam und gleichmäßig ab. Der Speicherofen im Schornstein macht platzsparendes, autarkes Heizen in modernen Gebäuden wartungsfreundlich möglich. Er wird in drei Modellvarianten über den Baustoffhandel angeboten: Basic, Keramik und Keramik Deluxe. Die Variante Erlutherm kreativ ist exklusiv nur über den Ofenbau-Fachbetrieb erhältlich.
Der Erlutherm hat bereits den German Design Award 2026 gewonnen. Der iF DESIGN AWARD 2026 ist damit bereits der zweite Designpreis für dieses innovative neue Produkt von ERLUS.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
ERLUS AG
Frau Bianca Marklstorfer
Hauptstrasse 106
84088 Neufahrn NB
Deutschland
fon ..: 0877318162
web ..: https://www.erlus.com/de_de/Medien/News/iF%20DESIGN%20AWARD%20-%20Erlutherm%20erh%C3%A4lt%20zweiten%
email : Bianca.Marklstorfer@erlus.com
Die ERLUS AG gehört zu den führenden Herstellern von Dachkeramik und Schornsteinsystemen in Deutschland. Das mittelständische Unternehmen produziert an den Standorten Neufahrn und Ergoldsbach (Niederbayern) sowie in Teistungen (Thüringen). Die Tondachziegel von ERLUS zeichnen sich vor allem durch Premiumqualität und hochwertiges Design aus. Schon oft wurde ein ERLUS Produkt prämiert. Zuletzt Erlutherm, der Speicherofen im Schornstein, mit dem iF DESIGN AWARD 2026 und dem German Design Award 2026. Ebenfalls zweifach prämiert wurde der Karat RS mit dem begehrten iF Design Award und dem Red Dot: Best of the Best. Die vom Institut Bauen und Umwelt e. V. verliehene Umwelt-Produktdeklaration (EPD) für die Dachziegelherstellung bestätigt die bereits seit Jahren gelebte Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens in Entwicklung und Produktion. Neben hochwertiger Dachkeramik und zukunftsorientierten Schornsteinsystemen bietet ERLUS mit Via Vento S zudem ein universelles Lüftungsnetzwerk für Einfamilienhäuser an, das auch für Passivhäuser bestens geeignet ist.
Pressekontakt:
ERLUS AG
Bianca Marklstorfer
Hauptstrasse 106
84088 Neufahrn in Niederbayern
fon ..: 0877318162
email : marketing@erlus.com
Erlutherm gewinnt den iF DESIGN AWARD 2026
