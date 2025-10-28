Impulse zu Recht, Holzbau und Regionalität

Neufahrn, April 2026. Solides Handwerk mit starker Zukunftsperspektive: Verarbeiter haben volle Auftragsbücher, weil Dächer energetisch saniert werden und auch der Holzbau weiter im Trend liegt.

8. ERLUS Forum in Rosenheim: Was Zimmerer weiterbringt

_Von Bianca Marklstorfer_

Dieser optimistische Kurs war auch beim 8. ERLUS Forum an der Technischen Hochschule Rosenheim unter den 300 Verarbeitern und Fachhandelsbetrieben zu spüren. Vier Fachvorträge und eine Gesprächsrunde machten das ERLUS Forum erneut zu einem gelungenen Netzwerktreffen.

ERLUS, die Zimmerer-Innung und die Technische Hochschule Rosenheim teilten bereits zum achten Mal ihr Wissen und vernetzten Menschen. In spannenden und praxisnahen Fachvorträgen sprachen die Referenten Norman Alexander, Dr. Josef Braml, Prof. Dr.-Ing. Maren Kohaus und Dietrich Weder unter anderem darüber, wie Gedankenlesen gelingt, welche Chancen eine Rückbesinnung auf ein starkes Europa und mehr Regionalität bringt, wie Holzarchitektur und Verwitterungsatlas zusammenhängen und warum präzise Leistungsbeschreibungen Rechtsstreitigkeiten verhindern können.

Hoeneß: Deutschland nicht kaputtreden

Wachrüttelnd und gleichzeitig unterhaltsam war die abschließende Gesprächsrunde mit Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern München. ERLUS Vertriebsvorstand Andreas Wilhelm und Vertriebsleiter Dachkeramik Guido Hörer befragten Hoeneß auch zum Thema Willensstärke. Deutschland dürfe nicht kaputtgeredet werden, so Hoeneß. Ehrliches Handwerk, gute Partnerschaften, eine stabile Wirtschaft und Menschen, die anpacken und – wie ein Trainer – das Beste aus anderen herausholen, bringen Deutschland weiter.

Nachwuchs im Holzbau wächst

Die Technische Hochschule Rosenheim bleibt ein wichtiger Impulsgeber für die Branche. Aktuell beschäftigen sich rund 1.000 Studierende mit dem Werkstoff Holz. Der Ausbau der Kapazitäten läuft, das ist ein wichtiges Signal für den Fachkräftenachwuchs.

TH-Präsident Heinrich Köster sprach sich zudem für stärkere regionale Kriterien bei europäischen Ausschreibungen aus und gab Einblicke in die Weiterentwicklung des Standorts.

Weniger reden, mehr machen

„Erfolg ist eine Frage der eigenen Stärke“, fasste Guido Hörer, Vertriebsleiter Dachkeramik bei ERLUS, die zentrale Botschaft zusammen. Erfolgreiche Betriebe setzen auf saubere Prozesse, partnerschaftliche Zusammenarbeit und fachliche Stärke. Oder wie es Uli Hoeneß formulierte: „Nicht jammern, sondern Ärmel hochkrempeln und anpacken.“ Die positive Entwicklung der Firmenkonjunktur gibt der Branche zusätzlichen Rückenwind und stärkt die Zukunftsperspektiven für Handwerk und Holzbau nachhaltig.

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Die ERLUS AG gehört zu den führenden Herstellern von Dachkeramik und Schornsteinsystemen in Deutschland. Das mittelständische Unternehmen produziert an den Standorten Neufahrn und Ergoldsbach (Niederbayern) sowie in Teistungen (Thüringen). Die Tondachziegel von ERLUS zeichnen sich vor allem durch Premiumqualität und hochwertiges Design aus. Schon oft wurde ein ERLUS Produkt prämiert. Zuletzt Erlutherm, der Speicherofen im Schornstein, mit dem iF DESIGN AWARD 2026 und dem German Design Award 2026. Ebenfalls zweifach prämiert wurde der Karat RS mit dem begehrten iF Design Award und dem Red Dot: Best of the Best. Die vom Institut Bauen und Umwelt e. V. verliehene Umwelt-Produktdeklaration (EPD) für die Dachziegelherstellung bestätigt die bereits seit Jahren gelebte Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens in Entwicklung und Produktion. Neben hochwertiger Dachkeramik und zukunftsorientierten Schornsteinsystemen bietet ERLUS mit Via Vento S zudem ein universelles Lüftungsnetzwerk für Einfamilienhäuser an, das auch für Passivhäuser bestens geeignet ist.



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