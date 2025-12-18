Eröffnung des neuen Dünenmeer Kunstgartens am 02. Mai 2026

Ein neuer Ort für Kunst und Leichtigkeit: Der Dünenmeer Kunstgarten verbindet Natur und Ostseebrise mit humorvollen Skulpturen von Susanne Boerner und einem neuen, leichten Genusskonzept in der Ostsee

Dierhagen, April 2026 – Kunst darf berühren, zum Schmunzeln bringen und manchmal auch leise Wahrheiten aussprechen. Genau das erwartet Gäste bei der Eröffnung des neuen Dünenmeer Kunstgartens am 02. Mai 2026 von 17:00 bis 18:00 Uhr im Strandhotel Dünenmeer.

Mit dem Kunstgarten entsteht direkt auf der Dünenmeer Terrasse ein neuer Ort der Begegnung – zwischen Natur, Ostseebrise und Kunst.

Aus einer langjährigen Geschäftsbeziehung zwischen Frau Felicitas Adams und der Künstlerin Susanne Boerner ist aus einer Idee dieser besondere Ort gewachsen. Präsentiert werden die Arbeiten der Künstlerin, deren unverwechselbare, handgefertigte Figuren aus Ton, Holz und Metall durch ihren charakteristischen Stil bestechen: leicht schräg, voller Fantasie und stets mit einem feinen Augenzwinkern.

Ihre Kunst ist unverkennbar, einzigartig und zutiefst menschlich. Ihre Figuren erzählen Geschichten, greifen Alltagssituationen auf, übersetzen Gefühle in Kunst und verbinden diese mit pointierten Zitaten. So entstehen Werke, die das Leben feiern, berühren, zum Lächeln bringen und in denen sich Betrachter oft selbst wiederfinden – manchmal auch in dem, was sonst unausgesprochen bleibt. Ihre Kunst steht für Lebensfreude, Humor und eine wohltuende Leichtigkeit.

Der neue Kunstgarten ist dabei bewusst mehr als eine klassische Ausstellungsfläche: Er ist ein lebendiger Ort der Begegnung. Die Figuren wirken wie kleine Persönlichkeiten, die zwischen Dünengras und Ostseewind ihre eigenen Geschichten erzählen.

Weil Handwerk unsere gemeinsame Stärke ist, verschmelzen im Küstengarten im Strandhotel Dünenmeer Kunst und Kulinarik zu einem stimmigen Gesamterlebnis.

Denn die Leichtigkeit und das Spielerische, die die Werke von Susanne Boerner auszeichnen, finden sich auch im zusätzlichen gastronomischen Angebot unseres Gourmetrestaurants Ostseelounge wieder. Wählen Sie individuell, flexibel und ganz nach Ihrem Geschmack aus unserem kulinarischen Angebot.

So wird die Verbindung von Kunst und Küche im Strandhotel Dünenmeer erlebbar.

Mit der Eröffnung des Dünenmeer Kunstgartens vereint das Strandhotel Dünenmeer Kunst, Kulinarik und Lebensgefühl zu einem stimmigen Ganzen – nahbar, inspirierend und voller Charakter.

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Details zur Veranstaltung:

Datum: 02. Mai 2026

Uhrzeit: 17:00 – 18:00 Uhr

Ort: Dünenmeer Kunstgarten, Strandhotel Dünenmeer, Dierhagen

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Über das Strandhotel Dünenmeer

Das Strandhotel Dünenmeer steht für exklusive Erholung inmitten unberührter Natur und verbindet Wellness, Kulinarik und kulturelle Impulse zu einem ganzheitlichen Erlebnis. Mit neuen Konzepten und kreativen Formaten schafft das Haus immer wieder Räume für Inspiration, Leichtigkeit und besondere Begegnungen.

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Strandhotel Dünenmeer

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Strandhotel Dünenmeee

Frau Berit Stöckel

Birkenallee 20

18347 Dierhagen

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