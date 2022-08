Erst wenn der letzte Baum gerodet …

„Umweltgeschichten“ beschäftigen sich mit Zerstörung unseres Lebensraums – neues Buchprojekt des Herzsprung-Verlags lädt zum Mitschreiben ein

Können Worte etwas ändern? Etwas ändern an der Zerstörung unserer Umwelt, unserer Natur, unseres Lebensraums? Der Herzsprung-Verlag sagt: „Ja!“ Und das ganz deutlich mit der Ausschreibung eines neuen Buchprojekts für Autorinnen und Autoren ab 16 Jahren. „Umweltgeschichten“ lautet deshalb auch der Titel des geplanten Buches „Wenn der letzte Baum gerodet …“

In den Geschichten, Erzählungen, Tatsachenberichten, den lyrischen Auseinandersetzungen soll es um unsere Umwelt gehen. „Wir wollen zeigen, dass wir als schreibende Zunft den Finger in die Umweltwunde legen können. Wir wollen mit unseren Texten aufrütteln“, so Verlegerin Martina Meier, der das Thema schon seit Jahren nicht nur in ihrem privaten Umfeld ein wichtiges Anliegen ist. „Und wir wollen Lösungsansätze aufzeigen oder, wenn man es nicht ganz so groß aufhängen will, zeigen, wie jeder Einzelne etwas tun kann, um unserer Natur zu helfen. Wenn wir alle laut aufschreien, quasi stellvertretend für unsere Umwelt, unseren Lebensraum, vielleicht schaffen wir es ja, dass uns jemand hört.“

Und dass alle, die der Menschheit sagen, es sei fünf vor zwölf (oder vielleicht sogar schon später), gehört werden müssen, beweisen nicht zuletzt die Katastrophen der zurückliegenden Jahre weltweit … und natürlich auch in unseren persönlichen Lebensbereichen. Klimaerwärmung mit sommerlichen Temperaturen um die 40 Grad in Mitteleuropa, fehlende Niederschläge … oder wie im vergangenen Jahr die Flutkatastrophe im Ahrtal.

Einsendeschluss für alle Text- und Bildbeiträge, denn der Verlag würde gerne auch Fotos oder Illustrationen im Buch veröffentlichen, ist der 15. Januar 2023. Ausführliche Informationen zu den Anthologieprojekten des Verlags gibt es auf der Homepage des Verlags: www.papierfresserchen.de. Das Buch erscheint im Frühjahr 2023.

2014 haben die beiden Verleger Martina und Thorsten Meier als zweiten, unabhängigen Verlag nach Papierfresserchens MTM-Verlag, einem Kinder- und Jugendbuchverlag, den Herzsprung-Verlag gegründet, der sich auf die Herausgabe von Belletristik, Lyrik und Sachbüchern im Erwachsenenbereich spezialisiert hat.

