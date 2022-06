Wenn ich an Venedig denke …

Herzsprung-Verlag setzt Reihe mit Liebesgeschichten aus Italien fort – Un Amore Italiano Band 8

Langenargen. „Ich hatte mich so auf unsere Hochzeitsreise gefreut. Nach Venedig sollte es gehen. Der Flug war gebucht, die Koffer gepackt … und dann kam mein frisch angetrauter Ehemann damit um die Ecke, dass ich allein fliegen müsse. Er hätte geschäftliche Termine, die unaufschiebbar seien. Für mich brach eine Welt zusammen. So dachte ich. Hätte ich in diesem Moment geahnt, dass mir in der Stadt der Liebe die Liebe neu begegnen würde, dann hätte ich mir viele Tränen sparen können. …“

„Wenn ich an Venedig denke …“ ist der 8. Band der Reihe „Un Amore Italiano“, der vom Herzsprung-Verlag herausgegeben und im Frühjahr 2023 erscheinen wird. Das Buchprojekt richtet sich an Autorinnen und Autorin, die Spaß daran haben, Liebesgeschichten mit Begeisterung aufs Papier zu bringen. Natürlich müssen diese Liebesgeschichten nicht unbedingt ein Happy End haben, denn die Protagonisten anderer Bände dieser Reihe haben sich manchmal auch schon mit Mord und Totschlag konfrontiert gesehen. Un Amore Italiano birgt halt viele Facetten.

Einsendeschluss für alle Beiträge ist der 15. März 2023. Die Ausschreibung richtet sich an junge Erwachsene und Erwachsene, die gerne schreiben und veröffentlichen möchten. Ausführliche Informationen zu diesem Projekt finden interessierte Autorinnen und Autoren auf der Internetseite des Verlags.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Herzsprung-Verlag GbR

Herr Thorsten Meier

Mühlstr. 10

88085 Langenargen

Deutschland

fon ..: 07543/9081356

fax ..: 07543/6024999

web ..: http://www.herzsprung-verlag.de

email : info@herzsprung-verlag.de

2014 haben die beiden Verleger Martina und Thorsten Meier als zweiten, unabhängigen Verlag nach Papierfresserchens MTM-Verlag, einem Kinder- und Jugendbuchverlag, den Herzsprung-Verlag gegründet, der sich auf die Herausgabe von Belletristik, Lyrik und Sachbüchern im Erwachsenenbereich spezialisiert hat.

Pressekontakt:

CAT creativ Redaktions- und Literaturbüro

Frau Martina Meier

Tostner Burgweg 21c

6800 Feldkirch

fon ..: 0043 690 10299083

web ..: http://www.cat-creativ.at

email : cat@cat-creativ.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Der Sommer lacht; auch abends & im Garten mit der smarten Beleuchtung von Innr Nadine Sieben präsentiert zeitgemäße Version des Klassikers „Ich find Schlager toll (I Love Rock`n Roll)“