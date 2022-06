NOWEDA wählt RELEX für maximale Warenverfügbarkeit und effizientes Bestandsmanagement

Apothekergenossenschaft NOWEDA nutzt Prognose- und Dispositionslösung von RELEX Solutions, um Bestände und Verfügbarkeit zu optimieren

NOWEDA, ein genossenschaftlich organisiertes, pharmazeutisches Großhandelsunternehmen mit mehr als 9.300 Mitgliedern in ganz Deutschland, hat sich für RELEX Solutions entschieden: Die RELEX-Software kommt zunächst in vier NOWEDA-Verteilzentren für das gesamte Sortiment zum Einsatz, bevor der Rollout auf alle 20 Niederlassungen bundesweit erfolgt. Ziel des Projekts ist es, das Bestandsmanagement der NOWEDA zu optimieren, Lagerkosten zu senken und die Prozesse durch einen höheren Automatisierungsgrad und eine einfachere Anwendung weiter zu verbessern.

Die RELEX-Plattform überzeugte vor allem durch die gebotene Transparenz, Prognosegenauigkeit und das hohe Maß der Automatisierung. Zudem ist für die NOWEDA die Benutzerfreundlichkeit der Software, zum Beispiel visuelle Datendarstellungen und Berichtsfunktionen, ausschlaggebend. Auch die in der pharmazeutischen Versorgung üblichen komplexen Herausforderungen wie die Prognostizierung von saisonalen Arzneimitteln und Produkten mit begrenzter Haltbarkeit sollen mithilfe der neuen Software berücksichtigt werden.

„RELEX liefert uns ein zukunftssicheres System, das die neueste Prognosetechnologie auf Basis von Machine-Learning-Verfahren nutzt. Dadurch können wir komplexe Anforderungen bewältigen und unseren Mitgliederapotheken einen hohen Servicegrad garantieren“, berichtet Alexandra Franz, Project Manager Supply Chain bei NOWEDA. „Unsere Mitgliederapotheken vertrauen darauf, dass wir ihnen jederzeit hohe Verfügbarkeit bieten und RELEX stellt sicher, dass wir ihre Bedürfnisse perfekt erfüllen.“

„Wir freuen uns, NOWEDA mit einer flexiblen Planungslösung zu unterstützen, um die heutigen und zukünftigen logistischen Herausforderungen in der pharmazeutischen Branche zu bewältigen“, so Stefano Scandelli, Senior Vice President Sales, EMEA & APAC bei RELEX Solutions. „Mit RELEX wird NOWEDA Kosten in der Lieferkette senken und gleichzeitig eine sehr hohe Warenverfügbarkeit gewährleisten, um sich in diesem wettbewerbsintensiven Branchenumfeld abzuheben.“

Über RELEX

RELEX Solutions ist der führende Anbieter von Software zur Optimierung von Handelsprozessen. In einer Zeit, in der Wandel die einzige Konstante ist, machen wir Einzelhändler fit für jede mögliche Zukunft.

Unsere cloudbasierte RELEX Living Retail Platform unterstützt mit künstlicher Intelligenz alle Handelsbereiche: Sie reißt Silos ein und bricht starre Strukturen auf. Wir liefern schnellen Mehrwert durch akkurate Absatzprognosen und eine rundum optimierte Supply-Chain, vom Lieferanten über die Lager bis zum PoS. Diese Transparenz verwandeln unsere Kunden in ideale Strategien für Fläche, Allokation, Workforce, Markdowns und Promotions – alles mit unserer integrierten Lösung.

RELEX wächst stark und hat Büros in Europa, Nordamerika, Asien und Australien. Von dort betreuen wir über 350 begeisterte Kunden, die Ihnen gerne mehr über unseren Service und unsere Software erzählen: darunter Rossmann, REWE, Douglas, Coop, MediaMarkt, Bünting und Migros Online.

www.relexsolutions.de

Über die NOWEDA Apothekergenossenschaft eG

NOWEDA ist ein vollversorgendes pharmazeutisches Großhandelsunternehmen mit 20 Niederlassungen in Deutschland sowie Beteiligungen an Unternehmen in Luxemburg und in der Schweiz. Eigentümer und Mitglieder der genossenschaftlich organisierten NOWEDA sind mehr als 9 300 Apothekerinnen und Apotheker.

Mit einem Gesamtumsatz von rund 8,2 Milliarden Euro ist NOWEDA eines der großen deutschen Handelsunternehmen. Hauptsitz der Genossenschaft ist Essen.

NOWEDA stellt ihren Mitglieder-Apotheken, und damit den Patienten, bundesweit ein Sortiment mit rund 160 000 Arzneimitteln und apothekenüblichen Waren sowie ein umfangreiches Service- und Dienstleistungspaket zur Verfügung. Darüber hinaus steht NOWEDA als apothekereigenes Unternehmen uneingeschränkt an der Seite der inhabergeführten Vor-Ort-Apotheken.

www.noweda.de

