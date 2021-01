Führungen in Livestream durch Venedig mit der Stadtführerin Susanne Kunz-Saponaro

Von zuhause aus die Sehenswürdigkeiten in Venedig erleben mit virtuellen Führungen nach individuellen Wünschen der Kunden

Seitdem im Jahre 2020 Venedig und die ganze Welt sich in einen durch Covid-19 bedingten Lockdown begab, entwickelte die Wahlvenezianerin und Stadtführerin Susanne Kunz-Saponaro eine neuartige Weise von Führungen in der Lagunenstadt: Führungen in Livestream.

„Lockdown“, das heißt für alle, die nun „zuhause“ bleiben müssen, dass Reisen unmöglich ist. Jedoch können wir dank der Technologien unserer Zeit virtuelle Reisen in Livestream unternehmen, und so ist es herrlich, dass es dennoch möglich ist z.B. die herrlichen Gebäude des Markusplatzes zu bestaunen oder über den Rialto-Markt zu schlendern, um zu sehen, welche Fische im Angebot sind.

Voraussetzung für virtuelle Führungen im Livestream ist ein Internetzugang. Die Führungen sind so gestaltet, dass sich der Kunde mit der Stadtführerin auf einem Online-Portal (Zoom) trifft und dort Venedig zusammen mit der Stadtführerin besichtigt. Der Kunde sitzt dabei ganz gemütlich auf seinem Sofa zuhause, während die Stadtführerin ausgerüstet mit Handy und Headset über tausende oder weniger Kilometer Entfernung die schönste Stadt der Welt auf den Bildschirm des Computers, Fernsehers oder Handys des Kunden bringt.

Aber nicht nur in Zeiten von Covid-19 sind Führungen in Livestream interessant. Es gibt viele andere Gründe, warum es nicht möglich ist, nach Venedig zu kommen: keine Zeit, kein Geld, Verpflichtungen. Ein kurzer 1-2 Stunden-Trip im Livestream ist demgegenüber immer möglich.

Weitere Informationen zu den virtuellen Venedig Führungen gibt es auf:

https://www.stadtfuehrungen-venedig.de/virtuellefuehrungenvenedig.htm

Und schließlich sind virtuelle Führungen eine ausgezeichnete Vorbereitung für eine geplante Venedig Reise. Nicht nur als Einstimmung, sondern weil man schon vorab viel Praktisches darüber erfährt, was einen in dieser traumhaften Stadt erwartet. Wo sollte am besten die Unterkunft sein? Wo kommt man in Venedig an? Wie bewegt man sich weiter? Wo kann man welche Tickets kaufen? Viele dieser Fragen werden im entspannten Gespräch mit der Stadtführerin geklärt, und so ist es möglich, basierend auf den Anregungen der Stadtführerin ein Programm zu erstellen, das den Venedig Besuch zu einem unvergesslichen Ereignis werden lässt.

Das Programm an Führungen, welches die Stadtführerin vorschlägt, ist sehr vielfältig und kann den Besucher zu den bekanntesten Monumenten Venedigs wie den Dogenpalast, die Markuskirche oder die Rialtobrücke führen. Darüber hinaus gibt es die unterschiedlichsten Sonder-Führungen: literarische Führungen z.B. zu den Orten des Wirkens der berühmten venezianischen Commissarios Guido Brunetti, Führungen zur Musik, Führungen zum Thema „Alltag in Venedig“ – und vieles, vieles mehr. Die Themen der deutschsprachigen Führungen werden dabei in jeweils individueller Absprache mit der Stadtführerin vereinbart.

Einen Überblick über die vielfältigen Besichtigungen in Venedig erhält man auf:

https://www.stadtfuehrungen-venedig.de/besichtigungen.htm

Die Führungen durch Venedig sind auch eine ideale Geschenkidee – ob als Weihnachtsgeschenk, Geburtstagsgeschenk oder Hochzeitsgeschenk … auch dieses besondere Geschenk ist stets auf die Interessen des Beschenkten ausgerichtet und Live vor Ort oder im Livestreaming möglich.

