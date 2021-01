Schwäbisches Meer zum Kennenlernen

Silke Schäfers Liebeserklärung an den Bodensee

Mit „’s Heimatbüchle vom Bodensee“ legt die Autorin Silke Schäfer ein zugleich wunderschönes, fantasievolles und dazu überaus informatives Buch vor. Man merkt es mit jeder Zeile, wie sehr Silke Schäfer den Bodensee liebt, an dem sie mit ihrer Familie seit 2003 lebt. Sie fragte sich: „Was soll mein Kind über den Bodensee wissen?“ und begann, alle nur erdenklichen Informationen zu sammeln. Ihre zusammengetragenen Information und Geschichten sollten aber nicht nur als bloße Fakten dastehen, und so begann die Autorin, Zeichnungen hinzuzufügen.

Vielen ist der Bodensee aus dem Bodenseeurlaub bekannt oder als Schwäbisches Meer, an dessen Ufern mit Deutschland, Österreich und der Schweiz gleich drei Länder liegen. Doch nicht jeder weiß, welche wunderschönen Naturschönheiten, Städte und Regionen rund um den See zu finden sind. Silke Schäfer lässt nichts aus: Sie beschreibt Pflanzen, Vögel und Fische, deren Heimat der See ist. Sie nennt die Klöster am und die Inseln im See. Brauchtum und Traditionen werden dem Leser ebenso vermittelt wie die Literaten und Künstler, die hier leben und wirken. Wirtschaft, Landwirtschaft und Industrie rund um den Bodensee bekommen ihren Raum genauso wie die Menschen und ihre Dialekte. Sogar berühmte Filme, die hier gedreht wurden, kommen nicht zu kurz. Jede Attraktion wird ergänzt um spannende Details, etwa die Geschichte, Kunst, Kultur oder das Wappen einer Stadt. Eine besondere Rolle spielt ein stilisierter Vogel, der mit der Frage „Schon gewusst?“ noch eine Extraportion Information beisteuert. Der Vogel wurde von Silke Schäfers Sohn Niklas gezeichnet.

Silke Schäfer, 1968 in Böblingen geboren, hat ein Buch geschrieben, das gleichermaßen Jung und Alt anspricht. Denn auch für jeden Erwachsenen ist „’s Heimatbüchle vom Bodensee“ perfekt geeignet, beispielsweise als alternativer Reiseführer für den Bodenseeurlaub. Und eins ist sicher: Das Buch liefert Informationen, die so in keinem Standardreiseführer stehen. Ein echtes Familienbuch.

Bibliografische Angaben:

Silke Schäfer: ’s Heimatbüchle vom Bodensee

Papierfresserchens MTM-Verlag,

ISBN: 978-3-86196-872-6

Taschenbuch, 120 Seiten, 13,90 Euro

Erhältlich über den gut sortierten Buchhandel, Amazon und den Verlag.

