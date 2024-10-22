Erste Closed-Beta-Version von Rust Mobile wird im November veröffentlicht

Rust Mobile kann erstmalig auf der Gaming-Messe gamescom in Halle 06.1 – C-051G offiziell getestet werden

30.000 Spieler aus Nordamerika, Westeuropa und ausgewählten Regionen Asiens werden zum Test der ersten Closed-Beta-Version Anfang November 2025 eingeladen

SHENZHEN, CHINA / ACCESS Newswire / 20. August 2025 / Im Anschluss an die bereits sehnlichst erwartete globale Ankündigung Anfang dieses Monats wird Level Infinite die erste geschlossene Beta-Version des Spiels Rust Mobile Anfang November auf den Markt bringen. Die Spieler können das Spiel diese Woche, im Rahmen der Gaming-Messe gamescom 2025 in Köln (20.-24. August), erstmals in der Praxis testen. Rust Mobile bietet ein großformatiges Open-World-Survival-Spieleerlebnis, das Millionen von Fans kennen und lieben, und das nun für mobile Geräte optimiert wurde.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80766/RustMobile_200825_DEPRcom.001.jpeg

Zur Bildansicht geht es unter diesem Link.

Die offiziell von Facepunch Studios lizenzierte mobile Version Rust Mobile bleibt dem Charakter des Originals treu, bietet aber einen erfrischend neuen Ansatz, der auch unterwegs für ein echtes Survival-Erlebnis sorgt. Hier kann man die ganze Essenz von Rust erleben – von der Sammlung von Ressourcen über den Aufbau von Festungen bis hin zu den erbitterten PvP-Kämpfen und der Spannung zwischen Vertrauen und Verrat. Den Spielern wird sowohl bei der Gaming-Messe gamescom als auch im Rahmen der bevorstehenden Closed-Beta-Tests die Gelegenheit geboten, die ganze Faszination des Spiels hautnah zu erleben.

Rust Mobile auf der Gamescom 2025

Besucher der Messe finden den Stand von Rust Mobile in Halle 06.1 – C-051G, wo sie das Spiel selbst testen und sich an den Aktivitäten beteiligen können, mit denen die Welt von Rust zum Leben erweckt wird. Im Rahmen der Aktivitäten können sie direkt am Stand mit den Themenrequisiten interagieren und in die Welt des Spiels eintauchen.

Jeder Teilnehmer bekommt zudem die Chance, am Loot Wheel, dem Gewinnrad, zu drehen. Als Gewinne winken exklusive Fanartikel der gamescom 2025, wie z.B. Limited-Edition-Poster und Tragetaschen.

Erste geschlossene Beta-Version wird im November veröffentlicht

30.000 Spieler aus Nordamerika, Westeuropa und ausgewählten Regionen Asiens werden Anfang November 2025 dabei sein, wenn die erste Closed-Beta-Version von Rust Mobile auf den Markt kommt.

Die Beta-Version bietet vier Sprachoptionen – Englisch, Japanisch, Traditionelles Chinesisch und Thai – und ist für iOS, Android und Tablets gleichermaßen geeignet. So können die Spieler das Spiel auf jeder beliebigen Plattform erleben.

Anmeldungen für den Closed-Beta-Test werden ab sofort unter www.rustmobile.com entgegen genommen.

Für nähere Informationen über Rust Mobile oder um sich vorab anzumelden, besuchen Sie bitte rustmobile.com oder folgen Sie dem Spiel auf X und YouTube. Die Öffnungszeiten von gamescom finden Sie unter www.gamescom.global.

Über Level Infinite

Level Infinite ist die globale Gaming-Marke von Tencent, die einem internationalen Publikum von Spielern originelle und unterhaltsame Gaming-Erfahrungen bietet – wann und wo es diesen beliebt. Darüber hinaus stellt die Marke einem Netzwerk von Entwicklern und Partnerstudios auf der ganzen Welt ein breites Spektrum von Dienstleistungen und Ressourcen zur Verfügung, um diese dabei zu unterstützen, das Beste aus ihren Spielen herauszuholen. Level Infinite ist sowohl Herausgeber von revolutionären Spiele-Hits wie PUBG MOBILE, Honor of Kings und Goddess of Victory: NIKKE als auch Kooperationspartner von Spielen wie Dune: Awakening from Funcom, Warhammer 40K: Darktide und vielen mehr. Nähere Informationen über Level Infinite erhalten Sie unter www.levelinfinite.com

