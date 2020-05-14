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Erste cloudbasierte Notfallzentrale des Vereinigten Königreichs für West Yorkshire Fire & Rescue Service
Wien (IRW-Press/25.03.2026) –
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Premiere: West Yorkshire Fire & Rescue Service ist Pionier bei cloudbasierter Leitstelle für den Rettungsdienst im Vereinigten Königreich
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Sichere CloudLösung für schnellere Koordination und kürzere Reaktionszeiten
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Die neue Leitstelle bietet Operateur:innen mehr Flexibilität, Integration von Drittanbietern und optimierte Abläufe, um die Einsatzkräfte beim Schutz von über zwei Millionen Einwohner:innen besser zu unterstützen
Frequentis hat erfolgreich ein voll integriertes, cloudbasiertes Leitstellensystem für den West Yorkshire Fire & Rescue Service (WYFRS) geliefert die erste einsatzkritische Installation dieser Art für einen Notfalldienst im Vereinigten Königreich.
Die Lösung kombiniert Frequentis LifeX mit der Unique Computer Aided Dispatch (CAD) Plattform von Regola (ein Mitglied der Frequentis-Gruppe), die erstmals für eine einsatzkritischen Kontrollzentrale im Vereinigten Königreich sicher in einer Public Cloud betrieben wird. Sie bietet eine einheitliche Umgebung für Sprach-, Daten- und Dispatch-Operationen und lässt sich in Systeme von Drittanbietern integrieren, darunter mobile Datenterminals, Endgeräte in der Leitstelle sowie das von den britischen Notfalldiensten genutzte Airwave-Funknetz.
Diese hochmoderne Einrichtung, die nun vom Hauptquartier der WYFRS aus betrieben wird, unterstützt 40 Feuerwachen. Das System ermöglicht ein effektives Notfallmanagement in einer vielfältigen Landschaft aus ländlichen Gebieten, Klein- und Großstädten, die sich über eine Fläche von 800 Quadratmeilen erstreckt und mehr als 2,2 Millionen Menschen versorgt.
„Dieses Projekt war eine echte Zusammenarbeit zwischen unseren Teams und Frequentis und die Ergebnisse sprechen für sich. Die Integration des neuen Systems erfolgte nahtlos und die Unterstützung, die wir über den gesamten Zeitraum bekommen haben, war außergewöhnlich. Nun, da die neue Leitstelle in der öffentlichen Cloud live ist, haben wir die Flexibilität, Ausfallsicherheit und Skalierbarkeit, um unsere Gemeinden besser zu betreuen und unsere Teams im Einsatz zu unterstützen“, sagt Dave Walton, stellvertretender Feuerwehrkommandant bei WYFRS.
Das cloudbasierte Modell reduziert den Bedarf an Infrastruktur vor Ort und vereinfacht die laufende Wartung. Gleichzeitig bietet es dem WYFRS die Flexibilität, seinen Betrieb an künftige Erfordernisse anzupassen. Damit wurde erstmals bei einem britischen Notfalldienst eine echte Public-Cloud-Lösung umgesetzt ein klarer Unterschied zu bisherigen Projekten, die auf private Cloud-Umgebungen beschränkt waren.
„Dies ist ein Leuchtturmprojekt für Frequentis und ein Schlüsselmoment für die Leitstellen-Innovation im Vereinigten Königreich“, sagt Mike Garrod, Geschäftsführer von Frequentis UK. „Es spiegelt unseren Einsatz für die Lieferung sicherer, ausfallsicherer und anpassbarer Lösungen für Notfalldienste wider.“
Frequentis begann seine Partnerschaft mit WYFRS 2023, um Mobilisierungs- und Notfallmanagementsysteme zu modernisieren. Diese erfolgreiche Inbetriebnahme erweitert dieses Programm und stärkt die Position von Frequentis als vertrauenswürdiger Anbieter von Leitstellenlösungen im Bereich der öffentlichen Sicherheit.
Über FREQUENTIS
Frequentis steht „For a safer world“. Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.
Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.
Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.
Der Weltkonzern mit über 2.600 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von rund EUR 580 Mio. und ein EBIT von rund EUR 47 Mio. erwirtschaftet (vorläufige Zahlen).
Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage
www.frequentis.com.
Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson
barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631
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stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074
(Ende)
Aussender: Frequentis AG
Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien
Land: Österreich
Ansprechpartner: Stefan Marin
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E-Mail: stefan.marin@frequentis.com
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Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
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Stefan Marin
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email : stefan.marin@frequentis.com
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