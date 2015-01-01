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Siewertini setzt zu Ostern auf leuchtende Deko-Highlights für Garten und Zuhause
Leuchtende Hasen setzen zu Ostern besondere Akzente: Siewertini zeigt, wie Lichtobjekte von 8 Seasons Design Garten und Wohnräume stimmungsvoll inszenieren.
Mit dem Frühling zieht auch die Lust auf frische Dekoration und stimmungsvolle Akzente ins Zuhause ein. Besonders zu Ostern gewinnen dekorative Lichtobjekte an Bedeutung, die Funktion und Gestaltung miteinander verbinden. Der Online-Shop Siewertini greift diesen Trend auf und setzt gezielt auf leuchtende Osterfiguren als Blickfang für Innen- und Außenbereiche.
Im Mittelpunkt stehen dabei leuchtende Hasen des Herstellers 8 Seasons Design, die sowohl dekoratives Element als auch Lichtquelle sind. Die Figuren eignen sich für den Einsatz im Garten, auf der Terrasse oder im Wohnbereich und schaffen besonders in den Abendstunden eine atmosphärische Wirkung.
Die Kombination aus saisonaler Dekoration und integrierter Beleuchtung bietet einen klaren Mehrwert: Während klassische Osterdeko vor allem tagsüber wirkt, sorgen beleuchtete Objekte auch bei Dunkelheit für sichtbare Akzente. Gleichzeitig lassen sich die Figuren flexibel platzieren und in unterschiedliche Wohn- und Gartensituationen integrieren.
Ergänzt wird das Angebot von Siewertini.de durch weitere Produkte aus den Bereichen Wohnen, Lifestyle und Licht, die sich ideal mit saisonalen Deko-Elementen kombinieren lassen. So entstehen individuelle Arrangements, die den Übergang vom Winter zum Frühling unterstreichen.
Mit der Fokussierung auf leuchtende Deko zeigt Siewertini, wie sich saisonale Gestaltung und funktionales Licht verbinden lassen. Gerade rund um Ostern entstehen so neue Möglichkeiten, Wohnräume und Außenbereiche bewusst in Szene zu setzen.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Clemens Siewert e.Kfm. – siewertini.de
Herr Clemens Siewert
Kärntener Straße 65
45659 Recklinghausen
Deutschland
fon ..: 02361 – 892912
fax ..: 02361-184868
web ..: https://www.siewertini.de/
email : info@siewertini.de
Siewertini.de ist der angesagte Online-Store für stylishes Wohnen und trendige Lieblingsstücke rund ums Zuhause. Mit einem Gespür für moderne Ästhetik bietet Siewertini eine kuratierte Auswahl an coolen Leuchten, eleganten Wohnaccessoires und smarten Alltagshelfern.
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