  • Feuerdesign mit Höfats: Siewertini erweitert Sortiment um ikonische Feuerkörbe und Tischfeuer

    Stil trifft Funktion: Ab sofort sind die Design-Highlights von Höfats, wie der legendäre Moon Feuerkorb und stilvolle Tischfeuer für den Outdoor-Bereich, im Onlineshop von Siewertini erhältlich.

    BildSiewertini präsentiert eine neue Marke im Sortiment: Höfats, die Designschmiede für außergewöhnliche Feuerprodukte. Mit dem ikonischen Moon Feuerkorb und atmosphärischen Tischfeuern für den Outdoor-Bereich bietet Höfats Feuerkultur auf höchstem Niveau. Die Produkte verbinden puristische Ästhetik mit intelligenter Funktion und schaffen Momente, die bleiben – ob im Garten, auf der Terrasse oder auf dem Balkon.

    Der Höfats Moon Feuerkorb ist ein Paradebeispiel für die Verbindung von Design und Funktionalität. Die halbrunde Form setzt die Flammen gekonnt in Szene, schützt zugleich vor Wind und reduziert Funkenflug. Vielseitig einsetzbar, dient er als Feuerstelle, Grill oder stilvolles Outdoor-Objekt. Daneben sorgen die Tischfeuer von Höfats auch auf kleinem Raum für Atmosphäre und Lagerfeuerstimmung – ideal für entspannte Sommerabende und gemütliche Runden mit Freunden.

    Mit der Aufnahme von Höfats bleibt Siewertini seinem Anspruch treu, Kundinnen und Kunden ausgewählte Markenprodukte mit Persönlichkeit zu bieten. „Höfats passt perfekt zu uns: Die Marke steht für langlebige Materialien, multifunktionales Design und das gewisse Etwas, das aus einem Feuer ein Erlebnis macht“, so das Team von Siewertini.

    Die neuen Produkte von Höfats sind ab sofort online unter www.siewertini.de/Hoefats erhältlich.

    Siewertini.de ist der angesagte Online-Store für stylishes Wohnen und trendige Lieblingsstücke rund ums Zuhause. Mit einem Gespür für moderne Ästhetik bietet Siewertini eine kuratierte Auswahl an coolen Leuchten, eleganten Wohnaccessoires und smarten Alltagshelfern.

