  • Mit Höfats den Spätsommer verlängern: Feuerkörbe und Tischfeuer für unvergessliche Momente

    Outdoor-Erlebnisse neu gedacht: Mit den Feuerkörben und Tischfeuern von Höfats bringt Siewertini Design, Atmosphäre und Wärme in Spätsommerabende.

    BildDer Sommer neigt sich dem Ende zu, doch mit einem stilvollen Feuerkorb von Höfats geht die Outdoor-Saison auch im Herbst und Winter in die Verlängerung. Ab sofort bietet Siewertini die ikonischen Feuerkörbe, darunter den legendären Höfats Moon, sowie moderne Tischfeuer für den Outdoor-Bereich im eigenen Onlineshop an. Die Marke Höfats verbindet puristisches Design mit höchster Funktionalität und macht Feuer zum Erlebnis für jede Jahreszeit.

    Besonders der Höfats Moon Feuerkorb begeistert durch seine außergewöhnliche halbrunde Form, die nicht nur optisch ein Statement setzt, sondern auch für optimalen Windschutz sorgt und die Flammen perfekt zur Geltung bringt. Ob als Feuerstelle, Grill oder stilvolles Outdoor-Objekt – der Moon ist ein echtes Multitalent. Die kompakten Tischfeuer bringen Lagerfeuerstimmung selbst auf kleine Balkone und sorgen für eine warme, einladende Atmosphäre – ideal für laue Spätsommerabende oder gemütliche Runden an kalten Wintertagen.

    Mit der Aufnahme von Höfats unterstreicht Siewertini seinen Anspruch, hochwertige Produkte anzubieten, die Design, Qualität und Erlebnis miteinander verbinden. „Höfats ist mehr als Feuer – es ist ein Stück Lebensgefühl. Mit den Produkten verlängern wir den Sommer und machen gleichzeitig den Winter zu etwas Besonderem“, erklärt das Team von Siewertini.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Clemens Siewert e.Kfm. – siewertini.de
    Herr Clemens Siewert
    Kärntener Straße 65
    45659 Recklinghausen
    Deutschland

    fon ..: 02361 – 892912
    fax ..: 02361-184868
    web ..: https://www.siewertini.de/
    email : info@siewertini.de

    Siewertini.de ist der angesagte Online-Store für stylishes Wohnen und trendige Lieblingsstücke rund ums Zuhause. Mit einem Gespür für moderne Ästhetik bietet Siewertini eine kuratierte Auswahl an coolen Leuchten, eleganten Wohnaccessoires und smarten Alltagshelfern.

    Pressekontakt:

    Clemens Siewert e.Kfm. – siewertini.de
    Clemens Siewert
    Kärntener Straße 65
    45659 Recklinghausen

    fon ..: 02361 – 892912
    web ..: https://www.siewertini.de/
    email : presse@top-ranking.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Feuerdesign mit Höfats: Siewertini erweitert Sortiment um ikonische Feuerkörbe und Tischfeuer
      Stil trifft Funktion: Ab sofort sind die Design-Highlights von Höfats, wie der legendäre Moon Feuerkorb und stilvolle Tischfeuer für den Outdoor-Bereich, im Onlineshop von Siewertini erhältlich....

    2. Das perfekte Weihnachtsgeschenk 2023: Unvergessliche Momente verschenken!
      Die besten Geschenke für Weihnachten 2023 sorgen für traumhafte Erinnerungen!...

    3. Ein Sommermärchen in Malcesine: Unvergessliche Momente am Gardasee
      www.visitmalcesine.com - Kurzurlaub in Malcesine / Urlaub in Malcesine...

    4. Patrick Rettler – Ihr professioneller Fotograf in Köln für unvergessliche Momente
      Patrick Rettler, Fotograf aus Köln, fängt emotionale Momente und besondere Porträts ein. Mit einem Auge für Details und kreativer Bildbearbeitung schafft er unvergessliche Erinnerungen....

    5. Freie Trauungen in Hamburg – Unvergessliche Momente mit charismatischen Traurednern
      Trauredner gestalten einzigartige, unvergessliche Momente der Liebe. Freie Trauungen in Hamburg im Trend: Individuelle Orte, emotionale Freiheit....

    6. Hochzeitsfotografie in Dortmund – Unvergessliche Momente für die Ewigkeit festhalten
      Die Hochzeit ist einer der schönsten und bedeutendsten Tage im Leben eines Paares. Um diese besonderen Momente für die Ewigkeit festzuhalten, bedarf es eines erfahrenen Hochzeitsfotografen...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.