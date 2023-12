Erste Silent / Kopfhörerparty in der Region Rhein-Neckar / Bad Dürkheim

Silentparty am 9.12.2023 im Weingut Hauer in Bad Dürkheim !!!

Jeder Besucher erhält einen Kopfhörer und kann selbst bestimmen welchem der 3 Dj´s

und somit welche Musikrichtung er/sie hören möchte

Silent / Kopfhörer Party am 09.12.2023 im Weingut Hauer in Bad Dürkheim

Wir betreiben auf dem Knaus Campingpark in Bad Dürkheim einen sehr erfolgreichen und gern besuchten Beachclub.

Hier finden in den Sommermonaten zahlreiche Events, wie beispielsweise Mallorca-Partys, Silent Partys, Karaoke-Partys statt.

Da wir nun die Sommer Saison 2023 beendet haben aber trotzdem den Spaß, den wir über die Sommermonate mit unseren Gästen am Beach hatten auch im Winter verwirklichen möchten, haben wir uns eine tolle Eventlocation in Bad Dürkheim gesucht.

Hier können wir all unsere erfolgreichen Events auch im Winter anbieten.

Da das Weingut Hauer aus Bad Dürkheim uns auch im Beachclub mit seinen ausgezeichneten Weinen beliefert, haben wir hier eine Kooperation geschlossen.

Eine Kelterhalle mit allem was dazu gehört, gepaart mit einem Beachclub Team ist eine einzigartige Mischung.

Die erste Party fand bereits Ende November statt und war ein voller Erfolg.

Daher möchten wir gerne zu unserer nächsten Party ein paar Infos geben, für die Leute, die unsere Events noch nicht kennen.

Am 09.12.2023 findet ab 19 Uhr eine Silent Party statt.

Was ist eine Silent Party?

Es ist eine Veranstaltung, bei der die Musik nicht wie üblich über die Lautsprecher wiedergegeben wird, sondern über Funkkopfhörer.

Jeder Besucher erhält einen Kopfhörer und kann selbst bestimmen welchem Dj und somit welche Musikrichtung und welche Lautstärke man hören möchte.

An diesem Abend werden 3 DJ´s 3 verschiedene Musikrichtungen gleichzeitig spielen.

Jeder DJ hat seine eigene Farbe auf den LED Kopfhörern und somit kann jeder Gast optisch sehen was der andere gerade hört, ohne einen Ton davon wahrzunehmen.

Genau das ist der Grund dafür, dass Silent Partys so gut ankommen, denn die falsche Musikrichtung, zu laut oder zu leise gibt es hier einfach nicht.

Jeder Singt und Tanzt genau so wie er oder sie es gerade fühlt.

Diese Art von Veranstaltungen sind absolut einmalig in der Region und somit etwas ganz besonderes für jeden einzelnen Gast.

Freut euch auf einen Abend den Ihr so, wahrscheinlich noch nicht erlebt habt und feiert gemeinsam mit uns eine außergewöhnliche Party !!!

Tickets erhaltet Ihr unter http://www.aloha-beach-club.nightowl.app

Wir freuen uns auf Euch

Euer Aloha Beach Club Team

