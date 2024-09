Erstes deutschlandweites Portal für Livestream-Firmen gestartet: Livestream-Anbieter.de

Livestream-Anbieter.de ist ein Vergleichsportal für Streaming-Dienstleister in ganz Deutschland. Über diverse Filter kann der perfekte Partner gemäß der Event-Anforderungen gefunden werden.

München, 05. September 2024 – Livestreams und hybride Events haben sich zu einem festen Bestandteil der modernen Veranstaltungsbranche entwickelt. Doch wie findet man den passenden Anbieter für Livestreams, Hybrid-Events oder Webinare? Die Antwort ist ab sofort ganz einfach: Mit dem neuen Portal Livestream-Anbieter.de

Livestreams – Flexibel, ortsunabhängig und für jede Veranstaltung geeignet

Ob Firmen-Events, Gemeinderatssitzungen oder Produktpräsentationen – nahezu jede Veranstaltung lässt sich heute über Livestreams realisieren. Mit den passenden technischen Lösungen können Veranstaltungen virtuell oder hybrid abgehalten werden, wodurch geografische Grenzen fallen und die Reichweite erhöht wird. Gleichzeitig sorgen Livestreams für bessere Kommunikation und können bei optimaler Planung dabei helfen, Kosten zu senken.

Das neue Portal für Livestream-Anbieter und Dienstleister

Zum Start listet Livestream-Anbieter.de bereits knapp 300 Dienstleister aus ganz Deutschland. Dank zahlreicher Filterfunktionen können Eventplaner schnell und unkompliziert den passenden Partner für ihre Veranstaltung finden. Jeder Anbieter verfügt über eine eigene Profilseite, auf der seine Kompetenzen, Teamgröße und Dienstleistungen detailliert vorgestellt werden.

Martin Prankl, der Ideengeber der Plattform, erklärt: „Das Portal soll die Branche besser abbilden und deutschen Livestream-Anbietern eine Stimme geben. Livestreams gewinnen zunehmend an Bedeutung, und es sollten noch mehr Livestreams bei Veranstaltungen eingesetzt werden. Dieses Ziel verfolgt „Livestream-Anbieter.de.“

Vergleichsplattform für Kunden und Auftraggeber

Die Weiterentwicklung der Plattform wurde von Naomi Victora, Melissa Kunkel und Jason Farkas von der Prankl Trading & Services GmbH realisiert. Auch nach dem erfolgreichen Start arbeitet Livestream-Anbieter.de kontinuierlich an der Optimierung der Plattform und der Einführung neuer Funktionen. Der Kundenservice ist jederzeit erreichbar und freut sich über Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge.

Für Dienstleister bietet die Plattform nicht nur eine ideale Möglichkeit, ihre Fähigkeiten einem breiten Publikum zu präsentieren, sondern auch speziell zum Start besonders günstige Premium-Pakete. Diese können direkt beim Kundensupport unter 089 41 41 453 321 erfragt werden.

Kontakt:

Livestream-Anbieter.de

E-Mail: hello@livestream-anbieter.de

Telefon: 089 41 41 453 321

Web: www.livestream-anbieter.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Livestream Anbieter

Frau Naomi Victora

Trausnitzstraße 8

81671 München

Deutschland

fon ..: +49 89 414 145 321

web ..: https://livestream-anbieter.de/

email : hello@livestream-anbieter.de

Egal, ob Du nach einem professionellen Event-Streaming-Dienstleister oder einem kreativen Livestream-Partner für Deine persönliche Live-Übertragung suchst – wir haben für jeden Bedarf den passenden Anbieter. Unsere benutzerfreundliche Suchfunktion ermöglicht es Dir, nach Kriterien wie Standort, Spezialgebiet, technischen Möglichkeiten und vielem mehr zu filtern. So kannst Du Dir sicher sein, dass Du einen Livestream-Anbieter findest, der kann, was Du benötigst. Wenn Du Dich davor etwas genauer mit der Livestream Thematik auseinandergesetzt hast (wir klären unter anderem in unseren FAQs und in unserem Livestream-Magazin über einige Mythen auf und geben Tipps), kannst Du Dein angereichertes Know-how beim Filtern gezielt einsetzen. So ist es beispielsweise möglich, aufgrund eines eingeschränkten Standortradius Anfahrtskosten im Angebotspreis zu sparen.

