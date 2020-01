Reisedeal-Portal: HeyHoliday als Plattform für private und gewerbliche Anbieter im Tourismus

Aktuelle Deals zu Reisen, Flügen, Unterkünften, Kreuzfahrten und mehr kostenlos inserieren – mit diesem Angebot wendet sich HeyHoliday als Online-Plattform für Kleinanzeigen.

Berlin, 07. Januar 2020 – Reiseveranstalter, Vermieter von Ferienunterkünften, Fluglinien und andere Anbieter im Tourismus möchten aktuelle Angebote und Deals für ihre potenziellen Kunden sichtbar machen. Mit HeyHoliday bietet sich ihnen eine Plattform, auf der sie Frühbucherrabatte, Last-Minute-Angebote und ähnliche Deals kostenfrei einstellen können. Das Besondere daran: das Angebot richtet sich nicht nur an gewerbliche Großkunden, sondern auch an private Kleinanbieter.

Interessierte Reisende können das Angebot auf HeyHoliday gezielt nach relevanten Bereichen durchsuchen. Je nachdem, ob sie sich für Kreuzfahrten, Unterkünfte, Vermietung von Fahrzeugen oder anderes interessieren, wählen sie die entsprechende Kategorie aus. Diese sind noch einmal in Untergruppen gegliedert, um das gewünschte Thema noch weiter einzugrenzen. Kunden können außerdem direkt nach Gutscheinen oder Last-Minute-Angeboten suchen. Letztere sind zudem nach Dauer des Angebots unterteilt.

Möchte zum Beispiel der Besitzer einer kleinen Ferienwohnung oder ein Veranstalter für Pauschalreisen ein Inserat veröffentlichen, kann er sich innerhalb weniger Sekunden mit seiner Email-Adresse auf der Online-Plattform anmelden. Zum Aufgeben einer Anzeige wählt er die passende Kategorie aus und gibt alle relevanten Daten ein. Seine Annonce ist dann innerhalb weniger Minuten online. Das gilt auch für alle folgenden Anzeigen, deren Anzahl nach oben hin unbegrenzt ist. Alle Einträge verwaltet der Ersteller selber und kann diese später nach Belieben bearbeiten, deaktivieren oder löschen.

Wer sein Angebot den anderen gegenüber hervorheben möchte, kann dies mit einer kostenpflichtigen Premium-Anzeige tun. So kann jeder die Sichtbarkeit seiner Anzeige erhöhen. In weiteren Tarifpaketen bietet HeyHoliday zusätzliche Services für Unternehmer. So können zum Beispiel Datenbanken übernommen und das Erstellen mehrere Anzeigen erleichtert werden.

Für mehr Informationen über das Angebot von HeyHoliday schauen Sie einfach hier: www.heyholiday.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HeyHoliday

Herr Michael Kaatsch

Annenstrasse 44

12683 Berlin

Deutschland

fon ..: 0302913897

web ..: https://www.heyholiday.de/

email : info@heyholiday.de

Reisedeals kostenlos inserieren auf HeyHoliday. Jetzt gratis, schnell und einfach Reiseschnäppchen aufgeben auf Deutschlands Urlaubsschnäppchen-Portal für Privat und Gewerblich.

Pressekontakt:

HeyHoliday

Herr Michael Kaatsch

Annenstrasse 44

12683 Berlin

fon ..: 0302913897

web ..: https://www.heyholiday.de/

email : info@heyholiday.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Prospect Resources: Große Fortschritte und große Chancen