Erwartungsmanagement in der Nachfolge: Warum viele Übergaben an ungeklärten Rollen scheitern

Zum Risiko wird die Übergabe dort, wo Übergebende und Übernehmende mit unterschiedlichen Erwartungen, unklaren Verantwortlichkeiten und widersprüchlichen Bildern in denselben Prozess gehen.

Die Übergabe eines Unternehmens zählt zu den sensibelsten Entscheidungen im Mittelstand. Bis Ende 2029 wollen in Deutschland rund 545.000 mittelständische Unternehmen eine Nachfolgeregelung finden. Gleichzeitig steigt der Druck auf die Betriebe, weil 57 Prozent der mittelständischen Unternehmerschaft bereits 55 Jahre oder älter sind. Zwar bevorzugen weiterhin 55 Prozent der Unternehmer eine familieninterne Lösung, doch 42 Prozent ziehen einen externen Verkauf in Betracht. Auch unternehmensinterne Modelle wie Employee Buy Out und Management Buy Out gewinnen mit 28 beziehungsweise 24 Prozent deutlich an Bedeutung.

Trotz dieser Optionen geraten viele Übergaben ins Stocken. Der Grund liegt häufig tiefer als in Finanzierung, Kaufpreis oder Vertragsgestaltung. Kritisch wird es dort, wo Erwartungen unausgesprochen bleiben. Übergebende verbinden mit der Nachfolge oft Kontinuität, Loyalität und den Erhalt des Lebenswerks. Übernehmende erwarten Freiraum, Verantwortung und die Möglichkeit, eigene Akzente zu setzen. Mitarbeitende wünschen sich Orientierung, klare Zuständigkeiten und Verlässlichkeit. Treffen diese Bilder ungeklärt aufeinander, entstehen Reibung, Unsicherheit und Loyalitätskonflikte.

„Die Frage ist selten nur, wer übernehmen will“, sagt Wichard von Alvensleben, Geschäftsführer der WIRTSCHAFTSWUNDER Consulting GmbH & Co. KG. „Entscheidend ist, wer welche Rolle erwartet, wer ab welchem Zeitpunkt tatsächlich entscheidet und ob diese Erwartungen offen auf dem Tisch liegen. Genau daran scheitern viele Übergaben früher, als den Beteiligten bewusst ist.“

Besonders sichtbar wird das bei familieninternen Lösungen. Nähe, Vertrauen und ein tiefes Verständnis für Kultur und Geschichte des Unternehmens können eine starke Basis sein. Gleichzeitig steigt das Konfliktpotenzial, wenn familiäre Bindung und unternehmerische Verantwortung ineinander greifen. Erwartungen an Loyalität, Rücksicht und Kontinuität bleiben häufig unausgesprochen. Die Folge ist, dass Verantwortung formal übertragen wird, Führung im Alltag jedoch unklar bleibt.

Externe Nachfolgelösungen bringen andere Stärken mit. Neue Perspektiven, professionelle Distanz und eine größere Nüchternheit in der Rollenklärung können Unternehmen helfen, den Übergang sauberer zu gestalten. Gleichzeitig brauchen externe Nachfolger Zeit, um Vertrauen aufzubauen, die Kultur zu verstehen und Akzeptanz im Team zu gewinnen. Auch hier entscheidet am Ende die Qualität der Vorbereitung.

„Erwartungsmanagement klingt weich, ist in Wahrheit aber ein harter Erfolgsfaktor“, ergänzt André Glaser, Prokurist bei WIRTSCHAFTSWUNDER. „Wer Rollen, Verantwortlichkeiten und Übergabepunkte nicht früh klärt, produziert Unsicherheit im Unternehmen. Das trifft Familie, Führungsteam und Nachfolger gleichermaßen.“

Aus Sicht von WIRTSCHAFTSWUNDER ist Nachfolge daher vor allem Führungsarbeit. Im Zentrum stehen Fragen wie diese: Welche Rolle behält der Altinhaber nach der Übergabe noch tatsächlich. Welche Freiräume braucht die nachfolgende Person. Welche Entscheidungen müssen ab welchem Zeitpunkt eindeutig zugeordnet sein. Welche Erwartungen hat das Team. Und wie lässt sich der Übergang so vorbereiten, dass Stabilität entsteht.

WIRTSCHAFTSWUNDER begleitet mittelständische Unternehmen in genau dieser Phase. Dazu gehören die strukturierte Einordnung realistischer Nachfolgewege, die Moderation sensibler Entscheidungsprozesse und die Klärung von Rollen, Verantwortlichkeiten und Erwartungshaltungen. Ziel ist eine Übergabe, die menschlich tragfähig und unternehmerisch führbar bleibt.

Die Nachfolgefrage wird damit in vielen Unternehmen zur Bewährungsprobe für Kommunikation und Führung. Wer zu lange auf Harmonie hofft, riskiert Reibung im entscheidenden Moment. Wer früh Transparenz schafft, erhöht die Chance auf eine stabile Fortführung des Unternehmens.

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WIRTSCHAFTSWUNDER Consulting GmbH & Co. KG

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WIRTSCHAFTSWUNDER ist eine bundesweit tätige Beratungsgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf, die kleine und mittelständische Unternehmen in Übergangs- und Entscheidungssituationen begleitet. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmensnachfolge, Übergabeprozessen und der strukturellen Vorbereitung von Unternehmen auf die nächste Phase.

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