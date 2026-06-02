Unternehmensnachfolge mit KI: Wie implizites Wissen im Unternehmen erhalten bleiben kann

Zum Risiko wird die Nachfolge dort, wo implizites Wissen im Unternehmen nicht rechtzeitig sichtbar gemacht und dokumentiert wird

Düsseldorf, 2. Juni 2026

Die Unternehmensnachfolge im Mittelstand steht vor einer neuen Realität. Bis Ende 2029 müssen in Deutschland rund 545.000 kleine und mittlere Unternehmen eine Nachfolgeregelung finden. Gleichzeitig ist mehr als die Hälfte der Inhaber 55 Jahre oder älter. Der Handlungsdruck wächst. Doch viele Übergaben scheitern nicht allein an Finanzierung, Kaufpreis oder fehlenden Nachfolgern. Häufig fehlt eine saubere Grundlage für die eigentliche Übergabe: dokumentiertes Wissen, transparente Prozesse und belastbare Entscheidungsstrukturen.

„Unternehmensnachfolge beginnt nicht mit Verträgen, sondern mit der Frage, wie übergabefähig ein Unternehmen tatsächlich ist“, sagt Wichard von Alvensleben, Geschäftsführer der WIRTSCHAFTSWUNDER Consulting GmbH & Co. KG. „In vielen Betrieben steckt das entscheidende Wissen noch immer in Köpfen, in Gewohnheiten und in informellen Abläufen. Genau das wird im Nachfolgeprozess zum Risiko.“

Aus Sicht von WIRTSCHAFTSWUNDER ist KI in diesem Zusammenhang kein Selbstzweck und kein Trendthema. Sie wird dort relevant, wo Unternehmen vor der Aufgabe stehen, implizites Erfahrungswissen sichtbar zu machen, Prozesse nachvollziehbar zu dokumentieren und gewachsene Entscheidungslogiken so aufzubereiten, dass eine neue Generation sie operativ übernehmen kann. Das entspricht auch dem grundlegenden Nachfolgeverständnis, das WIRTSCHAFTSWUNDER vertritt: Eine erfolgreiche Übergabe beginnt bei den Menschen, der Unternehmenskultur und belastbaren Strukturen, nicht bei der Technik.

Besonders sensibel ist dabei die Perspektive der Übergebenden. Mit ihnen droht häufig nicht nur Arbeitskraft, sondern auch jahrzehntelang aufgebautes Wissen verloren zu gehen. Dazu gehören Sonderwissen, Kundenbeziehungen, implizite Entscheidungsregeln und praktische Erfahrungswerte, die selten systematisch dokumentiert sind. Gerade dieses implizite Wissen macht Unternehmen in der Praxis oft handlungsfähig, ist aber zugleich am schwersten zu übertragen.

„KI ersetzt keine unternehmerische Erfahrung“, ergänzt André Glaser, Prokurist bei WIRTSCHAFTSWUNDER. „Aber sie kann helfen, Wissen zu strukturieren, Übergaben zu dokumentieren und Informationen so verfügbar zu machen, dass Nachfolger schneller handlungsfähig werden. Der eigentliche Wert liegt nicht in der Technik, sondern in der besseren Übergabefähigkeit des Unternehmens.“

Auch für die übernehmende Seite verändert sich damit die Ausgangslage. Statt sich mühsam durch Ordner, PDFs, E Mails und informelle Informationen zu arbeiten, können strukturierte Wissensspeicher helfen, gewachsene Abläufe schneller zu verstehen und gezielt weiterzuentwickeln. Entscheidend bleibt jedoch, dass die Datenbasis verifiziert, aktuell und unternehmerisch relevant ist. Nur dann kann aus Dokumentation ein nutzbarer Wissensspeicher werden.

WIRTSCHAFTSWUNDER begleitet Unternehmen deshalb nicht nur bei der Entscheidung über den geeigneten Nachfolgeweg, sondern auch bei der strukturellen Vorbereitung auf die Übergabe. Dazu gehören Bestandsaufnahme, Prozessklärung, Dokumentation kritischen Wissens und die Frage, wie KI dort sinnvoll eingesetzt werden kann, wo sie Transparenz, Entlastung und Kontinuität schafft. Das Ziel ist nicht mehr Technologie, sondern eine Nachfolge, die menschlich, organisatorisch und operativ trägt.

Unternehmensnachfolge wird damit zunehmend auch zu einer Wissensfrage. Wer den Übergang nur rechtlich oder finanziell denkt, greift zu kurz. In einer Zeit, in der Nachfolger knapper, Strukturen komplexer und Prozesse abhängiger von Einzelpersonen werden, entscheidet immer häufiger die Qualität der Übergabevorbereitung darüber, ob ein Unternehmen fortgeführt werden kann oder Substanz verliert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WIRTSCHAFTSWUNDER Consulting GmbH & Co. KG

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Deutschland

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WIRTSCHAFTSWUNDER ist eine bundesweit tätige Beratungsgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf, die kleine und mittelständische Unternehmen in Übergangs- und Entscheidungssituationen begleitet. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmensnachfolge, Übergabeprozessen und der strukturellen Vorbereitung von Unternehmen auf die nächste Phase.

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