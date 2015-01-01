  • QR-Guru startet: DSGVO-konforme QR-Codes und Kurzlinks mit Serverstandort Deutschland

    Cookie-freier QR-Code-Generator samt QR- und URL-Shortener für den datenschutzsensiblen B2B-Einsatz – ohne Drittanbieter-Tracking und ausschließlich auf Servern in Deutschland betrieben.

    BildMit dem Start von QR-Guru steht Unternehmen ab sofort eine QR-Code- und Kurzlink-Lösung zur Verfügung, die Datenschutz nicht als nachträgliches Zusatzmerkmal, sondern als Architekturprinzip versteht. Die Plattform richtet sich gezielt an den B2B-Einsatz und bündelt drei Werkzeuge in einer Oberfläche – betrieben ausschließlich auf Servern in Deutschland.

    Während viele etablierte Dienste Nutzerdaten über Cookies und externe Analyse-Tools erfassen, verfolgt QR-Guru einen anderen Ansatz: keine Cookies, keine Drittanbieter-Analytics, keine Datenflüsse in Drittländer. Für Unternehmen, die ihre QR- und Link-Infrastruktur rechtssicher aufstellen wollen, entsteht so eine transparente Alternative zu internationalen Anbietern.

    Drei Bausteine, eine Plattform

    QR-Code-Generator: Erstellt QR-Codes für Web-Adressen, Visitenkarten, WLAN-Zugänge, PDFs und mehr – im individuellen Design und in druckfähiger Qualität.

    QR-Shortener: Erzeugt dynamische QR-Codes, deren Ziel sich auch nach dem Druck noch ändern lässt – ohne den einmal verteilten Code austauschen zu müssen.

    URL-Shortener: Verkürzt lange Adressen zu kompakten, übersichtlichen Links – inklusive Auswertung, die ohne personenbezogenes Tracking auskommt.

    Datenschutz als Unterschied

    Der Betrieb auf Servern in Deutschland, der cookie-freie Aufbau und der Verzicht auf Analyse-Dienste Dritter bilden zusammen das Fundament der Plattform. Eine Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO ist als Standard verfügbar, sodass Unternehmen die nötige vertragliche Grundlage direkt erhalten – ein Punkt, der bei vielen ausländischen Anbietern Mehraufwand bedeutet.

    Besonders relevant ist das in datenschutzsensiblen Branchen. Ein **Autohaus** etwa kann QR-Codes an Fahrzeugen einsetzen und Ziele jederzeit aktualisieren, ohne Aufkleber neu zu drucken. In der **Immobilienwirtschaft** lassen sich Exposés, Besichtigungstermine oder Objektseiten über Kurzlinks und QR-Codes vermarkten – rechtssicher und ohne Daten an Dritte weiterzugeben.

    „Datenschutz wird im QR- und Link-Bereich oft als Hürde behandelt. Wir haben QR-Guru so gebaut, dass Compliance kein Zusatzaufwand ist, sondern von Anfang an mitkommt – mit Serverstandort Deutschland und ohne Tracking durch Dritte“, sagt Andreas Nies, Gründer von QR-Guru.

    Jetzt kostenlos testen

    QR-Guru ist ab sofort verfügbar und kann kostenlos getestet werden – ohne Verpflichtung. Alle Funktionen und weitere Informationen unter qr-guru.de.

    Über QR-Guru

    QR-Guru ist eine B2B-Plattform für die Erstellung von QR-Codes sowie für QR- und URL-Shortening mit Fokus auf Datenschutz und Serverbetrieb in Deutschland. Betreiber ist die XIOSYS UG (haftungsbeschränkt). Weitere Informationen unter https://qr-guru.de/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    QR-Guru.de
    Herr Andreas Nies
    Nunsdorfer Ring 2-10
    12277 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 030 66062638
    web ..: https://qr-guru.de
    email : presse@qr-guru.de

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf sticker-depot.de auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

    Pressekontakt:

    QR-Guru.de
    Andreas Nies
    Nunsdorfer Ring 2-10
    12277 Berlin

    fon ..: 030 66062638
    web ..: https://qr-guru.de
    email : presse@qr-guru.de


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