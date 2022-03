Erweiterung des Vorstandes der KÖSTER BAUCHEMIE AG

Dr. Hugo Torres wurde zum weiteren Vorstandsmitglied der KÖSTER BAUCHEMIE AG bestellt.

Die KÖSTER BAUCHEMIE AG mit Sitz in Aurich hat ihren geschäftsführenden Vorstand mit Wirkung zum 1. März 2022 erweitert.

Dr. Hugo Torres wurde zum weiteren Vorstandsmitglied der KÖSTER BAUCHEMIE AG bestellt. Torres ist bereits seit 2009 für KÖSTER tätig und verantwortet bisher als Head of Sales International die weltweiten Vertriebsaktivitäten des Unternehmens.

Mit Dr. Hugo Torres hat KÖSTER einen ausgewiesenen Vertriebs- und Marketingexperten in den Vorstand berufen, der bereits auf allen Kontinenten zahlreiche Großprojekte für KÖSTER vorangetrieben und umgesetzt hat.

Nach einer Ausbildung im Bereich Marketing und Vertrieb absolvierte Dr. Hugo Torres an der IPAM Porto ein Diplom-Studium im Bereich Management sowie ein Master-Studium in Marketing Management. An der Universität Rey Juan Carlos in Madrid hat er im Bereich Business Administration promoviert.

„Kunden auf der ganzen Welt vertrauen unseren hochwertigen Abdichtungssystemen. Dr. Hugo Torres hat maßgeblich zu unserem weltweiten Erfolg beigetragen. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit ihm und seinem internationalen Team unseren eingeschlagenen Wachstumskurs weiter ausbauen können“, erläutert Dr. Dieter Köster, Vorstandsvorsitzender der KÖSTER BAUCHEMIE AG.

„KÖSTER steht mit seinem ausgeprägten Innovationsgeist nicht nur für hochwertige und maßgeschneiderte Lösungen für Projekte weltweit, sondern legt auch stets großen Wert darauf, den ökologischen Fußabdruck der Produkte weiter zu minimieren und somit einen Beitrag zu einer langlebigeren und nachhaltigen Baukultur zu schaffen“, sagt Torres

Seit Ihrer Gründung 1982 hat sich die KÖSTER BAUCHEMIE AG auf die Entwicklung und Herstellung von qualitativ hochwertigen Abdichtungssystemen für Bauwerke spezialisiert. Heute ist KÖSTER eine Gruppe von 16 Unternehmen mit weltweiten Aktivitäten in über 70 Ländern. Die Zentrale befindet sich in Aurich, Deutschland. Mehr zu KÖSTER erfahren Sie hier.

