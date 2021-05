Es führt ein Weg dran vorbei – Außergewöhnliche Perspektiven auf unsere Lebensfragen

Der Kauf eines Buchs ist für Christine Ibroms Protagonistin in „Es führt ein Weg dran vorbei“ der Beginn eines neuen Lebensabschnitts.

Annahmen zu spirituellen Fragen gibt es wie Sand am Meer. Dennoch zieht sich die Suche für die meisten Menschen durch ihr ganzes Leben. Völlig entspannt könnte laut der Autorin dieses neuen Buchs durch einen Perspektivwechsel das Dilemma der Suche durchschaut werden. Bianca kommt mit ihrem Kindheits- und Jugendtrauma in Berührung, das sich viele Jahre zuvor bereits aus sich heraus aufgelöst hatte. Ihre Freundin Lili versucht sie an spirituelle Methoden der Realitätsgestaltung heranzuführen, während ihr Bruder, ein Psychologe und Philosoph, die Sinnsuche aus außergewöhnlichen Blickwinkeln heraus durchdrungen hat. Relative Ideen über Zukunft treffen in diesem Buch auf die Sicht des Lebens, das uns bereits unmittelbar lebt.

Das Buch „Es führt ein Weg dran vorbei“ von Christine Ibrom ist ein Buch, für das man sich ausreichend Zeit nehmen sollte, da während der Handlung einige komplexe Themen angesprochen werden. Die Autorin wurde 1962 in Bochum geboren und ist in ihrer Heimat fest verwurzelt. Bereits mit sieben Jahren begann sie Geschichten zu schreiben, nachdem sie von der Faszination durch das erste gelesene Buch in dessen Fantasiewelt entführt wurde. Sprache, Kommunikation, Psychologie und Philosophie wurden zu Interessengebieten, mit denen sie sich seit ihrer Jugend intensiv auseinandergesetzt hat. Sie hofft, dass sie mit ihrem Buch viele Menschen erreichen und eine positive Auswirkung haben kann.

„Es führt ein Weg dran vorbei“ von Christine Ibrom ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-25794-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

DeFi Technologies erweitert sein internationales Board und Führungsteam John Crega – Fantastisches Jugendbuch