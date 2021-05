John Crega – Fantastisches Jugendbuch

Ein Junge, der in Behajdin Canas „John Crega“ weit entfernt von seiner Heimat aufwächst, muss zu einem Helden werden und sein Erbe – in einer anderen Galaxie – antreten.

John Crega ist ein Baby aus der königlichen Familie Galaxus. Er wird von getreuen Freunden nach dem vermeintlichen Tod seiner Eltern, König Zarus und Königin Kyara, von einer weit entfernten Galaxie auf die Erde gebracht. Bis zu seinem siebten Geburtstag ahnt der Junge nicht, dass er ein Großhexer und Zauberer ist. Ja, nicht nur das: Bei ihm handelt es sich um den Kronprinzen und rechtmäßigen König des gesamten Universums. Xaralon, ebenfalls ein Außerirdischer und Professor an der Quxaria-Wood-Schule, der mit anderen auch auf der Erde in friedlicher Koexistenz mit den Menschen lebt, hat ihn unter seine Fittiche genommen und persönlich in den Künsten der Zauberei und Hexerei ausgebildet. Nun ändert sich Johns Leben dramatisch. Vor allem, weil Prinz Xaradug, der Bruder des verstorbenen Königs, ihm nach dem Leben trachtet, um seinerseits an die Macht zu gelangen.

Wer wird in dem spannenden Roman „John Crega“ von Behajdin Cana am Ende der Herrscher des Universums sein? Und wie wird sich dies auf die Planeten und dessen Bewohner auswirken? Junge Leser ab 10 Jahren werden sich schnell mit dem Protagonisten anfreunden und seinen Abenteuern mit Spannung folgen. Der Autor wurde am 27.09.1969 geboren. Im Alter von 15 Jahren ging er in Belgrad zur Schule und dann auf die Akademie. Wegen des Krieges musste er seine Heimat Ex-Jugoslawien verlassen. In Deutschland wurde er zum gelernten Restaurantfachmann und arbeitete als Bar-Chef in der Hotellerie. Er studierte zudem auch ein Fernstudium in IST.

„John Crega“ von Behajdin Cana ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-29868-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

