Mut, Vertrauen, Liebe – Ein Leben nach dem Tierversuch-Labor

Regina Bartels lässt in „Mut, Vertrauen, Liebe“ erneut einen ganz besonderen Beagle zu Wort kommen.

In diesem Buch erzählt Alf der Beaglemann, von seinem ersten Jahr in Freiheit, nach fast fünf Jahren in einem Tierversuchslabor. Wie er diese spannende Zeit erlebt, schilderte er bereits im ersten Teil („Der Beaglemann – ein Leben nach dem Labor“, via tredition bestellbar). Das zweite Halbjahr fängt genauso an, wie das erste endete und zwar voller Abenteuer und Zuversicht. Dieser kleine Hund liebt das Leben, die Menschen, und geht mit staunenden Hundeaugen durch die Welt. Mit seinen liebevollen Augen, den riesigen samtweichen Ohren, die beim Beagleflitzen wie Tragflächen abstehen, seiner Empathie gegenüber jedem Lebewesen, hat er der Autorin beigebracht, alles nicht so verbissen zu sehen, zu verzeihen, dankbar zu sein und das Leben zu feiern. Die Leser dürfen in diesem Buch erneut am Leben dieses besonderen Hundes teilhaben.

Das kurzweilige Hundebuch „Mut, Vertrauen, Liebe“ von Regina Bartels ist ein Muss für alle Tierliebhaber, die gerne lesen. Das Buch ist in Verbindung mit dem ersten Teil der Reihe auch eine wunderbare Lektüre für andere Menschen, die einen Laborhund adoptiert haben oder daran denken, dies in der Zukunft zu tun, denn die Autorin vermittelt durch die Geschichte u.a. worauf es wirklich ankommt, wenn man solch einem Hund ein schönes Leben schenken möchte, und welche Probleme dabei eventuell überwindet werden müssen.

„Mut, Vertrauen, Liebe“ von Regina Bartels ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-24774-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

