Wie ich Aufgaben erledige, Probleme löse, Ziele erreiche – Ein einfacher Ratgeber für jedermann

Kurt Eschlwöch liefert mit „Wie ich Aufgaben erledige, Probleme löse, Ziele erreiche“ eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die selbst Chaoten verwenden können.

Vielen Menschen fällt es schwer, ihre eigene Zeit effektiv einzuteilen und ihr Leben privat oder beruflich so zu organisieren, dass nicht mehr Stress als notwendig aufkommt. Wer dies in seinem eigenen Leben gerne verbessern will, der kann in diesem neuen Buch praktische Tipps aus der Praxis für die Praxis finden. Der Autor stellt den Lesern, die private oder berufliche Probleme mit einer einfachen Methode erfolgreich lösen möchten, die Lösung, nach der sie so lange gesucht haben, vor. Er zeigt ihnen aufgrund seiner über 45 jährigen Berufserfahrung als Rechtsanwalt, wie man Probleme, Aufgaben und Ziele überschaubar und transparent macht. Er führt die Leser in das Mind-Mapping ein und beantwortet u.a. Fragen wie: Wie kann ich der Aufschieberitis entkommen?

Nach der Lektüre von „Wie ich Aufgaben erledige, Probleme löse, Ziele erreiche“ von Kurt Eschlwöch wissen die Leser, wie sie ihre Aufgaben am Besten erledigen, wie sie ihre Probleme effektiv lösen und ihre Ziele zielstrebig erreichen. Wer gerne noch organisierter werden möchte, der sollte sich auch das andere Buch des Autors, „Selbstorganisation – leichtgemacht“, zu Gemüte führen, denn in diesem Buch können die Leser noch mehr über das effektive Organisieren des eigenen Lebens lernen.

„Wie ich Aufgaben erledige, Probleme löse, Ziele erreiche“ von Kurt Eschlwöch ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-29990-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

