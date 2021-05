Notfall Klinikpersonal – Konfliktmanagement-Ratgeber für Ärzte und Pflegepersonal

Jens Grüne betrachtet in „Notfall Klinikpersonal“ Stress, Burnout und Konflikte unter wissenschaftlichen Perspektiven.

Die Rahmenbedingungen in den Kliniken sind seit vielen Jahren kritisch zu betrachten. Die Arbeitsanforderungen steigen stetig an und der Personalmangel nimmt massiv zu. Hierdurch kann die Versorgung der PatientInnen immer weniger gewährleistet werden. MitarbeiterInnen in den Kliniken befinden sich zunehmend in einer Arbeitsüberforderung, die zu erhöhtem Stress, Burnout und Konflikten führt. Die Grenzen der physischen und psychischen Überlastungen sind schon lange erreicht. Die Corona-Pandemie hat dieses potenziert. Es besteht akuter Handlungsbedarf, um die Rahmenbedingungen und die Ressourcen in den Kliniken zu verändern. Der Notfall Klinikpersonal wurde zu lange von der Gesellschaft und der Politik missachtet. Es ist mehr als deutlich, dass das Gesundheitswesen sukzessive kollabiert.

In dem Buch „Notfall Klinikpersonal“ von Jens Grüne werden die Faktoren Stress, Burnout und Konflikte unter wissenschaftlichen Perspektiven betrachtet. Es geht in dem Inhalt um den Stress und seine Ursachen, das Burnout und dessen Folgen, Konflikte in Kliniken, Generationskonflikte, die Auswirkungen von Covid19, Lösungsansätze und viel mehr. Der Autor ist Kommunikationspsychologe (FH), Master in Kommunikations- und Betriebspsychologie und Heilpraktiker für Psychotherapie sowie geprüfter Psychologischer Berater. Er hat in Hannover eine eigene Praxis für Psychotherapie und Coaching und leitet das Trainingsinstitut-Hannover für Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Er ist u.a. im klinischen Bereich tätig. Hier coacht er Professoren, Chefärzte und Oberärzte sowie Pflegepersonal. Zusätzlich hält er in diesem Bereich Seminare für folgende Themen: Kommunikation, Konfliktmanagement, Stress- und Zeitmanagement und Führungskräftemanagement.

„Notfall Klinikpersonal" von Jens Grüne ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-29975-7 zu bestellen.



