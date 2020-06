Schlüsseldienst Köln im Notfall rund um die Uhr für die Kunden da

Köln, den 22.06.2020. Der Schlüsseldienst Köln ist 24 Stunden für die Kundschaft mit einem Schlüsselnotdienst da.

Zwischen 10 und 20 Uhr arbeitet die Firma zu einem Festpreis, wenn sich jemand aus der Wohnung ausgesperrt hat. Benötigt jemand außerhalb dieser Zeit den Schlüsselnotdienst oder Schlüsseldienst Köln, geführt von Daniel Bania, nennt dieser vorab einen verbindlichen Festpreis. Versteckte Kosten kommen nicht in Frage.

Meistens ist nur die Wohnungs- oder Haustür in Schloss gefallen. Die Öffnung ist relativ einfach und ohne großen Aufwand. Hier gilt bei Schlüsselnotdienst Köln ein angemessener Festpreis. Anders sieht es aus, wenn die Tür verriegelt ist. Da ist der Aufwand größer. Der Kunde kann mit dem Schlüsselnotdienst telefonisch einen Festpreis vereinbaren. Von diesem gibt es keine Abweichungen mehr. Daniel Bania ist Firmeninhaber und Monteur. Er macht alles selber. Er ist qualifiziert und kundenfreundlich ausgerichtet und ist in Köln und Umgebung tätig. Er ist in relativ kurzer Zeit am Einsatzort. Bania kann auf ein Viertel Jahrhundert Erfahrung im Schlüsselnotdienst und Schlüsseldienst Köln und Umgebung zurückblicken. Er schätzt seine Arbeit und nimmt jede Herausforderung an.

Weitere Dienstleistungen sind: das Öffnen von Autotüren oder Tresoren. Bania öffnet ein Fahrradschloss zu einem Festpreis, ebenso ein Briefkastenschloss. Garant-Service bietet Tür- und Fensterreparatur an oder montiert einen Türspion, damit man weiß, wer vor der Tür steht. Wenn es um Schlüsselnotdienst oder Schlüsseldienst in Köln und Umgebung geht, ist Daniel Bania der richtige Ansprechpartner.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Garant-Service 24h Schlüsseldienst Köln

Herr D. Bania

Stammstraße 61

50823 Köln

Deutschland

fon ..: 0221-17042916

web ..: https://www.schnelle-tueroeffnung.de

email : danielbania@gmail.com

Garant-Service 24h: Der Schlüsseldienst für Köln und Umgebung. Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

