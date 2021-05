Über Grenzen hinweg – Die Niederrheinlande im Fokus – Festschrift für Prof. Irmgard Hantsches 85. Geburtstag

Das Institut für niederrheinische Kulturgeschichte und

Regionalentwicklung widmet das Band „Über Grenzen hinweg – Die Niederrheinlande im Fokus“ der Historikerin Prof. Dr. Irmgard Hantsche.

Prof. Dr. Irmgard Hantsche feiert in 2021 ihren 85. Geburtstag. Mit ihrer Tätigkeit als Historikerin an der Gerhard Mercator Universität Duisburg (heute: Universität Duisburg-Essen) und ihrem Engagement für die institutionelle Regionalgeschichtsforschung hat sie sich um die Niederrheinlande sehr verdient gemacht. Ihre Arbeit ist wegweisend für die Erschließung und Vermittlung niederrheinländischer Geschichte und Kultur. Dieses rund 440 Seiten lange Buch führt Beiträge von Historikern, Sprachwissenschaftlern, Geographen und Didaktikern zusammen, die sich in methodisch und perspektivisch vielfältiger Art und Weise mit unterschiedlichen Aspekten der niederrheinländischen Geschichte beschäftigen. Die Autorinnen und Autoren sind Kollegen, Weggefährten und Freunde von Irmgard Hantsche, die mit ihren Beiträgen, welche vielfach Bezüge zur Forschung, zur Person oder zum Wirken von Irmgard Hantsche aufweisen und hier ihre Verbundenheit mit der Jubilarin zum Ausdruck bringen möchten

Der Band „Über Grenzen hinweg – Die Niederrheinlande im Fokus“ beinhaltet eine Vielzahl an interessanter Beiträge von unterschiedlichen Autoren, die mit ihren abwechslungsreichen Informationen die Leser nicht nur informieren, sondern auch unterhalten. Illustrationen und Fotos (teils mehrere Jahrzehnte alt) sind in den Inhalt eingestreut und geben den Lesern einen noch besseren Einblick in das Leben einer Frau, die in ihrem Leben viel erreicht und viele Menschen beeinflusst und inspiriert hat.

„Über Grenzen hinweg – Die Niederrheinlande im Fokus“ von dem InKuR Institut für niederrheinsche Kulturgeschichte und Regionalentwicklung ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-29301-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

