Es gibt CBD Öl und Vollspektrum CBD Öl aus biologischem Anbau. Wo ist der Unterschied?

CBD Öle erfreuen sich zunehmender Bekanntheit und Beliebtheit. Allerdings gibt es große Unterschiede bei Inhaltsstoffen, Qualität, Reinheit und Herstellungsverfahren. Hier eine Aufklärung.

Wien, 21.02.2022 – Mit Vollspektrum CBD Öl die volle Power der Natur nutzen

In den letzten Jahren wird CB-Öl unter Verbrauchern immer beliebter, kein Wunder sagt man dem Öl doch verschiedene positive Wirkungen zu. Viele berichten davon, dass Angstzustände gelindert werden, und von einer Verbesserung der Schlaffähigkeit. Andere sind überzeugt von der schmerzstillenden und entzündungshemmenden Wirkung. Doch was steckt hinter den CBD Ölen und sind sie wirklich sicher und wirksam? Welche Unterschiede gibt es bei CBD Ölen und worin bestehen die Unterschiede und Besonderheiten von „normalen“ CBD-Ölen zu Vollspektrum CBD Ölen aus biologischem Anbau?

Vollspektrum CBD-Öl – das Beste aus der ganzen Pflanze

Wie alle CBD Öle enthält auch das Vollspektrum CDB Öl keine psychoaktiven Substanzen über dem gesetzlich zulässigen Grenzwert. Dafür enthält dieses besonders hochwertige Öl aber quasi alles andere aus der „ganzen Pflanze“. Manche sagen auch, dass in diesem Öl soz. das gesamte Spektrum der Pflanze enthalten ist, daher die Bezeichnung Vollspektrum CBD-Öl. Neben dem so bekannten Cannibidiol (der Namensgeber der CBD Öle) sind also auch eine Vielzahl anderer, in der Hanfpflanze vorkommenden Wirkstoffe enthalten.

Man kann sehr gut nachvollziehen, dass die Wirkung einer Vielzahl natürlich vorkommender Wirkstoffe sicherlich vielfältiger und durchschlagender ist, als wenn nur ein einzelner Wirkstoff isoliert wird. So nutzt man quasi die ganze Kraft der Natur. Das bedeutet, dass im Vollspektrum CBD Öl eine ganze Reihe verschiedener Cannabinoide (Cannbidiol ist lediglich das bekannteste dieser Wirkstoffgruppe) und viele weitere, natürlicherweise vorkommende Pflanzenstoffe enthalten sind. Dies hat zur Folge, dass das Vollspektrum CBD Öl die Inhaltsstoffe der Hanfpflanze nutzt und positive Auswirkungen auf den menschlichen Körper verstärken kann.

Massenprodukt oder ausgesuchte Bio-Qualität – der Kunde hat die Wahl

Es liegt auf der Hand, dass es bei einem Produkt, das aus der Natur kommt, sehr unterschiedliche Qualitäten geliefert werden, je nachdem welches Anbau- und welches Gewinnungsverfahren man wählt. Wie in anderen Bereichen auch, gibt es Hersteller, die vor allem auf Menge setzen und dafür einen möglichst günstigen Preis für Ihr Produkt anbieten wollen.

Andere Hersteller wiederum achten darauf, Ihren Kunden die bestmögliche Qualität zu liefern. Da es sich um das Extrakt einer Pflanze handelt, scheint es selbstverständlich zu sein, dass man als Kunde darauf achten sollte, dass der Produzent seine Ware aus strikt kontrolliertem, biologischen Anbau bezieht. Das garantiert, dass keine Pestizidrückstände enthalten sind.

Das Geheimnis eines guten Vollspektrum CBD Öl ist das Extraktions Verfahren

Ein Begriff, der im Zusammenhang mit CBD Ölen häufig fällt, ist „Extraktion“. Dabei handelt es sich um Methoden zur Herstellung eines CBD Öls. Ein häufig verwendetes Verfahren ist die überkritische CO2-Extraktion. Der Vorteil dieser Extraktion ist die effiziente und schonende Art, alle Verbindungen aus der Hanfpflanze zu gewinnen. Nach Abschluss der Extraktion bleiben die gewonnen Verbindungen aus der Hanfpflanze zurück.

Noch schonender ist die Warmauszug-Methode. Hier wird auf den Einsatz klassischer Lösungsmittel wie CO2 oder Alkohol gänzlich verzichtet. Die zerkleinerten Blüten werden mit Öl gemischt und daraus ein Warmauszug hergestellt. Danach wird dieses Gemisch über längere Zeit erhitzt, so dass alle Inhaltsstoffe in das Öl übergehen. Zum Schluss wird das Öl gefiltert und ein wohlschmeckendes Vollspektrum CBD-Öl ist entstanden. Bei dieser Methode ist ausgeschlossen, dass es Rückstände eines Lösungsmittels gibt.

Hanftasia – Spitzen CBD Öle aus Österreich.

Hanftasia ist ein österreichisches Familienunternehmen mit Sitz in der Nähe von Wien. Alleine dieser Standort des Herstellers garantiert Kunden und Großhändlern die Einhaltung der strengen EU Regeln für CBD Produkte. Hinzu kommt noch die Philosophie des Unternehmens: Beste Qualität muss nicht immer teuer sein. Das Vollspektrum CBD-ÖL von Hanftasia kommt aus biologischem Anbau und ist frei von Zusatzstoffen.

Dieses hochwertige Naturprodukt zeichnet sich durch den sehr milden Geschmack sowie die volle Wirkung incl. des gewünschten Entourage Effektes aus. Bei Fragen steht Ihnen das freundliche und kompetente Service-Team von Hanftasia zur Verfügung. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit, die hochwertigen Öle direkt zu bestellen finden Sie im Onlineshop von Hanftasia.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hanftasia e.U.

Herr Simon Baranyi

Engelsdorferstraße 4

3730 Eggenburg

Österreich

fon ..: 0043-681-84521170

web ..: https://hanftasia-cbd.eu/

email : kundenservice@hanftasia-cbd.eu

Bei Hanftasia ist der Name Programm, Produkte die aus Hanf – den Blättern oder der Blüte – gewonnen werden sind das Lieferspektrum des österreichischen Unternehmens. Dabei ist Hanftasia selbst Hersteller der Produkte, die in Österreich, unter geprüften Laborbedingungen hergestellt werden. Als Ergebnis kann Hanftasia Hanf- und CBD-Produkte in höchster Qualität anbieten. Die Zertifizierung für diese Produkte ist eine Selbstverständlichkeit. Hanftasia hat sich damit europaweit einen Ruf für ihre Marke erarbeitet, inzwischen sind Hanftasia Produkte auch im Großhandel europaweit sehr gefragt.

Pressekontakt:

Hanftasia e.U.

Herr Simon Baranyi

Engelsdorferstraße 4

3730 Eggenburg

fon ..: 0043-681-84521170

web ..: https://hanftasia-cbd.eu/

email : kundenservice@hanftasia-cbd.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Immobilienbericht für München Schwanthalerhöhe 2022