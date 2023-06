Es ist so weit: Flugtaxis werden nun hierzulande produziert

Dank der Verwendung von Rohstoffen kann nun die Produktion der senkrecht startenden Fluggeräte starten.

Im badischen Bruchsal sollen die Flugtaxis nun produziert und in die Metropolen weltweit geliefert werden. Unter anderem nach Paris, dort sollen sie bei den Olympischen Spielen 2024 eingesetzt werden. Ein Meilenstein, der in Bruchsal gefeiert wurde. Im Laufe des nächsten Jahres ist es so weit, der kommerzielle Betrieb startet. Jährlich sollen mindestens 50 Flugtaxis in Bruchsal hergestellt werden, die behördliche Zulassung und die Kapazitäten sind gegeben. Das Werk in Bruchsal ist zertifiziert für die Herstellung der elektrischen Antriebseinheit, die Endmontage und für umfangreiche Flugtests.

Die Volocopter, so der Name der Flugtaxis, werden die Welt nachhaltiger machen. Damit macht sich Deutschland einen Namen in der Welt der Flugtaxis. Schließlich besitzt das hinter den Flugtaxis stehende Unternehmen als erstes und einziges Flugtaxi-Unternehmen die Zulassungen der Europäischen Agentur für Flugsicherheit als Entwicklungsbetrieb und Produktionsbetrieb.

Nächstes Jahr sollen in Städten wie Rom, Paris oder Singapur die Flugtaxis unterwegs sein. Lithium-Ionen-Batterien werden sie antreiben. Nachfrageschätzungen für beispielsweise Lithium drehen sich in der Regel nur um den Bereich der Elektromobilität im Pkw-Bereich. Doch kommt der Durchbruch auch in anderen Bereichen, dann heizt dies die Rohstoffnachfrage natürlich nochmal zusätzlich an. Denn elektrische Antriebskonzepte gibt es in immer mehr Anwendungen. Da sind die Flugtaxis nur ein Beispiel.

Das wertvolle Lithium gibt es in den fortgeschrittenen Projekten von Alpha Lithium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/alpha-lithium-corp/ – im Lithium-Dreieck in Argentinien.

Um Batterien der nächsten Generation kümmert sich Li-Metal – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/li-metal-corp/ -. Gerade konnte die Gesellschaft in Ontario in seiner Lithium-Pilotanlage sein erstes Lithiummetall produzieren. Dies kann auch für die eigene Anodenproduktion genutzt werden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Alpha Lithium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/alpha-lithium-corp/ -) und Li-Metal (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/li-metal-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Nickel und Kobalt