Esendex revolutioniert WhatsApp Business: Neue Signup Funktion für blitzschnellen Einstieg

Optimierte Kundeninteraktion auf allen Kanälen

Esendex bringt Unternehmen mit seiner neuen „Embedded Signup“-Funktion einen entscheidenden Schritt nach vorn. Die einfache und schnelle Registrierung auf der Esendex-Plattform ermöglicht es, WhatsApp Business innerhalb von weniger als 24 Stunden zu nutzen – perfekt, um direkt vor den wichtigen Shopping-Events wie Black Friday und Weihnachten mit Kunden zu kommunizieren.

Esendex, führender Anbieter von Mobile-Messaging-Lösungen für Unternehmen und offizieller Meta Business Partner, hat sein Angebot rund um die WhatsApp Business Platform mit einer bahnbrechenden Neuerung ausgestattet. Die neue Funktion „Embedded Signup“ ermöglicht es Unternehmen, sich jetzt in Rekordzeit für WhatsApp Business zu registrieren und sofort mit ihren Kunden zu kommunizieren.

Direkter Zugang, blitzschnelle Einrichtung

Dank der neuen „Embedded Signup“-Funktion können Unternehmen jetzt direkt über die Esendex-Plattform auf WhatsApp Business zugreifen – ohne lange Wartezeiten oder komplexe Anmeldeprozesse. Die Registrierung wird damit erheblich vereinfacht, sodass Unternehmen in weniger als einem Tag mit dem Versand von Nachrichten beginnen können. Besonders für die bevorstehenden Shopping-Events wie Black Friday, Cyber Monday und das Weihnachtsgeschäft stellt dies einen enormen Vorteil dar: Unternehmen können noch rechtzeitig Angebote, Dienstleistungen und Neuigkeiten direkt über WhatsApp an ihre Kunden senden.

Optimierte Kundeninteraktion auf allen Kanälen

Mit dieser neuen Funktion können Unternehmen nicht nur ihre Marketingkampagnen effizienter gestalten, sondern auch ihren Kundenservice durch den Einsatz von Chatbots und Live-Chat verbessern. Transaktionsnachrichten wie Benachrichtigungen, Updates und Erinnerungen können nahtlos über WhatsApp verschickt werden – alles bequem über die Esendex-Benutzeroberfläche, ohne zusätzliche Tools oder Software.

WhatsApp – der bevorzugte Kanal der Deutschen

WhatsApp ist mit mehr als zwei Milliarden aktiven Nutzern weltweit die beliebteste Messaging-App – auch in Deutschland. Mehr als 20-mal pro Tag öffnen Nutzer die App im Schnitt, was WhatsApp zu einem der effizientesten Kanäle für direkte Kundenansprache macht.

Tina Lucke, Marketing Managerin von Esendex, erklärt:

„Unternehmen setzen immer häufiger auf WhatsApp, weil die App eine der effektivsten Kommunikationskanäle für den direkten Draht zu ihren Kunden bietet. Gerade zur Saison der Shopping-Events wollten wir es für Unternehmen so einfach wie möglich machen, WhatsApp Business in ihre Kommunikationsstrategie zu integrieren. Ein Kunde hat den Onboarding-Prozess sogar in weniger als 20 Minuten abgeschlossen – und ist sofort durchgestartet!“

Ungenutztes Potenzial: WhatsApp als Umfragetool

Eine von Esendex durchgeführte weltweite Umfrage zeigt, dass knapp sechs von zehn Befragten noch nie eine WhatsApp-Nachricht von einem Unternehmen erhalten haben – was das Potenzial dieses Kanals unterstreicht. Ein weiteres Highlight: 32 % der Verbraucher:innen würden Umfragen und Bewertungen per WhatsApp oder SMS ausfüllen – eine ideale Möglichkeit, wertvolle Kundenmeinungen in Echtzeit zu sammeln und die Kundenzufriedenheit zu steigern.

Zu Esendex für WhatsApp Business: https://www.esendex.de/whatsapp-business/

Weitere Informationen auch unter: https://www.esendex.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Commify Germany GmbH

Frau Presse Team

Nieritzstraße 14

01097 Dresden

Deutschland

fon ..: +49 (0) 351 – 8503 3399

web ..: https://www.esendex.de/

email : presse@esendex.com

Über Esendex:

Als Experte für mobile Geschäftskommunikation ist Esendex mit seinen führenden Business Messaging Lösungen für Unternehmen seit über 20 Jahren am internationalen Markt etabliert. Mit einem maßgeschneiderten Ansatz speziell für die Bedürfnisse der Unternehmen verhilft Esendex mit SMS-API, WhatsApp, RCS, Chat und weiteren innovativen Messaging Strategien zu einer starken Customer Experience, effektiver Kundenloyalität und verbesserten Umsätzen.

