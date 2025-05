Esports World Cup Foundation begrüßt OBSBOT als Kamera- und Webcam-Partner des Esports World Cup 2025

„Der Esports World Cup steht für Innovation – und Technologie spielt eine zentrale Rolle dabei, unvergessliche Momente für Spieler, Clubs und Fans zu schaffen“

Neue KI-gestützte Kameratechnologie soll Übertragungen aufwerten und das Storytelling von Content Creators rund um den EWC mit herausragender Videoqualität und innovativen Funktionen revolutionieren

Die Esports World Cup Foundation (EWCF) hat heute bekannt gegeben, dass OBSBOT offizieller Kamera- und Webcam-Partner des Esports World Cup (EWC) 2025 wird, der in diesem Sommer erneut in Riad, Saudi-Arabien, ausgetragen wird. Die auf zwei Jahre angelegte Partnerschaft sieht die Integration der KI-basierten Kameratechnologien der nächsten Generation von OBSBOT in die Produktionsinfrastruktur des EWC vor. Ziel ist es, die Videoqualität maßgeblich zu verbessern und ein noch eindrucksvolleres Zuschauererlebnis für Millionen von Fans weltweit zu schaffen.

Diese Partnerschaft ist Teil der übergeordneten Strategie des EWC, den chinesischen Esports-Sektor stärker mit dem globalen Ökosystem zu vernetzen. Sie stärkt die Beziehungen zu einem der dynamischsten Gaming-Märkte der Welt und bringt zugleich Chinas Innovationskraft auf die internationale Esports-Bühne.

Der Esports World Cup 2025 wird den Fokus auf die individuelle Reise jedes Spielers legen – und dabei ihr Können, ihren Wettbewerbsgeist sowie das unermüdliche Streben nach dem Sieg in den Mittelpunkt stellen. OBSBOT wird diese Vision unterstützen, indem Spielerbereiche, Streaming-Stationen und Event-Installationen mit den neuesten Geräten ausgestattet werden: der intelligenten Tracking-Kamera Tail 2 sowie der Webcam Tiny 2, die speziell für die Anforderungen von Esports-Creators entwickelt wurden.

„Der Esports World Cup steht für Innovation – und Technologie spielt eine zentrale Rolle dabei, unvergessliche Momente für Spieler, Clubs und Fans zu schaffen“, sagt Mohammed Al Nimer, Senior Sales Director der Esports World Cup Foundation. „Unsere Partnerschaft mit OBSBOT ist ein zentraler Bestandteil dieser Vision. Die hochmoderne Kameratechnologie zeigt eindrucksvoll, wie leistungsfähig KI im Esports heute ist: Sie fängt die Intensität und Emotionen ein, die den Wettbewerb auf diesem Niveau ausmachen, und bringt die Fans hautnah ans Geschehen. Wir freuen uns sehr, OBSBOT als offiziellen Kamera- und Webcam-Partner an unserer Seite zu haben, während wir das Esports-Erlebnis weltweit weiter auf ein neues Niveau heben.“

OBSBOT bietet herausragende Lösungen wie die Tail 2 und die Tiny 2. Die Tail 2 ist eine 4K-PTZR-Live-Produktionskamera mit der neuesten KI-Tracking-Technologie (AI Tracking 2.0), die flüssige, filmreife Aufnahmen mit minimalem manuellem Aufwand ermöglicht. Dank der Unterstützung von NDI und weiteren professionellen Schnittstellen lässt sie sich nahtlos in moderne Broadcast-Umgebungen integrieren. Die Tiny 2, das Flaggschiff unter OBSBOTs Webcams, überzeugt durch außergewöhnliche Bildqualität und ein einzigartig präzises Tracking – alles im kompakten Desktop-Format. Ob auf der Bühne oder am Schreibtisch: Die Technologie von OBSBOT erlaubt es Streamern, sich voll auf das Spiel zu konzentrieren, während die Kamera ihnen mühelos folgt.

„Wir glauben daran, dass jede Geschichte es verdient, gesehen und geteilt zu werden – und der Esports World Cup bietet die ideale Plattform, um unsere Vision erlebbar zu machen“, sagte Liu Bo, CEO und Gründer von OBSBOT. „Durch unsere Partnerschaft mit dem Esports World Cup bringen wir unsere fortschrittliche KI-basierte Kameratechnologie zu Millionen von Gamern und Content Creators weltweit – und feiern gemeinsam die Spannung, Dramatik und Triumphe des Spitzensports auf der größten Bühne des Esports. Diese Zusammenarbeit geht über das bloße Einfangen von Momenten hinaus – sie steht für die Befähigung einer neuen Generation von Geschichtenerzählern, die mit professionellen Tools Inhalte schaffen, teilen und andere inspirieren können – genauso dynamisch wie die Esports-Community selbst.“

Der Esports World Cup kehrt vom 7. Juli bis 24. August 2025 nach Riad, Saudi-Arabien, zurück und bringt weltweite Gaming-Communities zusammen, um die Esports-Kultur zu feiern. Mit 25 Turnieren in 24 Spielen, 2.000 Profi-Spielern und 200 Clubs aus über 100 Ländern bietet der EWC das größte Preisgeld in der Geschichte des Esports – über 70 Millionen US-Dollar. Fans dürfen sich auf exklusive Erlebnisse freuen: von hochklassigen Wettkämpfen über Live-Musik, Anime-Cafés, Retro-Spielhallen und Cosplay bis hin zu vielem mehr – sowohl online als auch vor Ort mit Millionen von Teilnehmern.

Weitere Informationen finden Sie unter esportsworldcup.com und auf LinkedIn unter Esports World Cup Foundation.

* * *

Über den Esports World Cup

Der Esports World Cup (EWC) ist ein erstklassiges, jährlich stattfindendes Sportereignis und eine weltweite Feier des kompetitiven Spitzensports und der Esports-Fankultur. Das Turnier verfolgt ein einzigartiges Cross-Game-Format, bei dem die besten Esports-Clubs der Welt gegeneinander antreten – um das höchste Preisgeld in der Geschichte des Esports. Im Sommer 2025 kehrt der EWC nach Riad, Saudi-Arabien, zurück und vereint erneut Gaming- und Esports-Communities aus aller Welt, um den nächsten Esports World Cup Club Champion zu küren.

esportsworldcup.com

Über OBSBOT

OBSBOT ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich intelligenter Videotechnologie und setzt sich dafür ein, Menschen und die Imaging-Branche mit der Zukunft zu verbinden. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen. OBSBOT unterstützt Live-Streamer und Content Creators mit modernster KI-Technologie und herausragender Bildqualität. Vom unabhängigen Creator über Branchenprofis bis hin zu Geschäftspartnern – eine vielfältige Community vertraut auf unsere Lösungen. Unser Ziel ist es, visuelles Storytelling zu revolutionieren und neu zu definieren, wie Menschen sich verbinden, kreativ werden und Inhalte teilen – durch wegweisende Technologien und Innovationen.

obsbot.com

Pressekontakt Esports World Cup:

Anna Rozwandowicz

Head of PR

a.rozwandowicz@worldcupfoundation.org

The Story Mob

EWC@thestorymob.com

Pressekontakt OBSBOT:

Rain Hu

PR Manager

rain@obsbot.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

OBSBOT

Herr Rain Hu

10 international business park 1st

510000 Guangdong

Volksrepublik China

fon ..: 18757120014

fax ..: 18757120014

web ..: https://www.obsbot.com/

email : rain@obsbot.com

OBSBOT ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich intelligenter Videotechnologie und setzt sich dafür ein, Menschen und die Imaging-Branche mit der Zukunft zu verbinden. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen. OBSBOT unterstützt Live-Streamer und Content Creators mit modernster KI-Technologie und herausragender Bildqualität. Vom unabhängigen Creator über Branchenprofis bis hin zu Geschäftspartnern – eine vielfältige Community vertraut auf unsere Lösungen. Unser Ziel ist es, visuelles Storytelling zu revolutionieren und neu zu definieren, wie Menschen sich verbinden, kreativ werden und Inhalte teilen – durch wegweisende Technologien und Innovationen.

Pressekontakt:

OBSBOT

Herr Rain Hu

10 international business park 1st

510000 Guangdong

fon ..: 18757120014

email : rain@obsbot.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Investments bei Gold-Royalty-Unternehmen gut aufgehoben TruMerit begrüßt die Veröffentlichung des WHO-Berichts zur Lage der Krankenpflege weltweit