Etiketten für die allgemeine Kennzeichnung in Industrie und Labor

Etiketten für handelsübliche Thermotransfer- und Brady-Drucker bietet der bekannte Systemanbieter MAKRO IDENT. Das Standardsortiment umfasst verschiedenste Materialien von mehreren Tausend Etiketten.

MAKRO IDENT stellt vor: Etiketten für die allgemeine Kennzeichnung.

Der bekannte Systemanbieter, Brady-Distributor und zertifizierter Brady GOLD-Partner bietet ein sehr umfangreiches und großes Sortiment an Materialien mit verschiedenen technologischen Eigenschaften an. Mehrere tausend Etiketten und Materialien in unterschiedlichen Größen sind für handelsüblichen Standard-Thermotransferdrucker bei MAKRO IDENT erhältlich.

Die erhältlichen Etikettenmaterialien bieten höchste technologische Qualität, da diese – zusammen mit einem Forscherteam für Materialwissenschaften – entwickelt wurden. Alle Produkte werden vor dem in Verkaufbringen ausgiebig im dortigen Labor getestet. Dies geschieht unter strengen Bedingungen, um höchste Leistung, Beständigkeit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Industrienormen zu gewährleisten.

Die zuverlässigen Kennzeichnungslösungen werden speziell für die hohen Leistungs- und Qualitätsansprüche in rauen industriellen wie auch in Laborumgebungen entwickelt und gefertigt. Sie werden aus beständigen und äußerst widerstandsfähigen Materialien mit hohe Klebkraft oder wieder ablösbaren Klebstoffen hergestellt.

Die Materialien müssen so gut wie auf allen Oberflächen in der Industrie und Laboren zuverlässig haften. Dies sind zum Beispiel Maschinen, Böden, Wände, Regale, Geräte, Laborgefäße, Schränke, Objekte, Produkte und vieles mehr.

Für die allgemeine Kennzeichnung gibt es unterschiedliche Materialien. Darunter zählen z.B. wieder ablösbares Papier, fest haftendes Papier, weißes Polyester oder Polyester in Metallic-Optik bzw. metallisiertes und transparentes Polyester, Hochleistungspolyester, Polypropylen, wieder ablösbares Polyester, Polyester und Papier mit vorgedruckten Rauten für Gefahrstoffe, Thermodirektpapier für Thermodrucker, und Vinyl.

Je nach Material gibt es Kraftstoff- und Öl-beständige Etiketten, Chemikalien- und Lösungsmittel-resistente Etiketten, abriebfeste Etiketten, Etiketten, für die Kennzeichnung von Leiterplatten und Typenschildern, Papier für hohen Kontrast und ausgezeichneter Schmierfestigkeit beim Thermodruck, Etiketten mit besonders hoher Klebkraft – speziell für pulverbeschichtete und raue Oberflächen.

Etiketten für strukturierte Metalle und Kunststoffe mit niedriger Oberflächenspannung gibt es ebenso wie Etiketten für die Kennzeichnung für elektronische Bauteilen. Etiketten mit vorgedruckten Rauten für die Gefahrenkennzeichnung für die langfristige Verwendung im Außenbereich sind ebenfalls im Sortiment zu finden, wie auch Typenschilder und Inventar-Etiketten für die Produktkennzeichnung.

Auch weiße Papieretiketten für den Thermodruck sind im Sortiment von MAKRO IDENT enthalten. All diese verschiedenen Materialien sind geeignet für niedrige und hohe Temperaturen. Sie sind ausgestattet mit normaler, hoher oder besonders hohen Klebkraft, für den Innen- und/oder Außenbereich einsetzbar, mit matten oder glänzenden Oberflächen erhältlich und – je nach Material – auch in verschiedenen Farben zu bestellen.

Sollte ein spezielles Etikett in der gewünschten Größe oder Material nicht vorhanden sein, dann realisiert MAKRO IDENT auch individuelle Sonderanfertigungen. Das können Schmucketiketten und Sandwich-Etiketten sein oder Etiketten aus Materialien mit Beschichtungen auf Basis von Lösungsmitteln, Wasser und Silikon, Längstrennungen, Stanzen, Laser-Prototypen, Thermotransferdruck, Offset-Druck, Siebdruck, Tampondruck, Digitaldruck, automatisierte visuelle Überprüfungen sowie UV-Tinten und Tinten auf Basis von Lösungsmitteln und Wasser und noch viel mehr.

Weitere Informationen über die Etiketten für die allgemeine Kennzeichnung zum Drucken mit Thermodruckern bzw. Thermotransferdruckern sind unter folgendem Link zu finden:

www.makroident.de/brady-etiketten/etiketten_allgemeine-kennzeichnung.html

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT"-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 38.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

