Etikettendrucker Brady BMP71 für verschiedenste Kennzeichnungen

Mit dem Brady BMP71 Etiketten-/Schilderdrucker lassen sich die unterschiedlichsten Kennzeichnungen verwirklichen. Vom einfachen Etikett bis hin zum Rohrmarkierer wird alles erstellt und gedruckt.

MAKRO IDENT stellt den Etikettendrucker Brady BMP71 vor. Dieser kann als mobiler Etikettendrucker und auch als PC-Drucker eingesetzt werden. Für diesen Drucker läuft bei MAKRO IDENT derzeit eine 20% Sonderrabatt-Aktion, vorausgesetzt es werden 4 Etikettenrollen für diesen Drucker mitbestellt.

Hohe Flexibilität ist das große Plus des Brady Etikettendruckers BMP71. Es handelt sich hier um einen sehr leistungsstarken und robusten Etikettendrucker für Kennzeichnungen aller Art. Der Brady BMP71 ist ein Hochleistungsdrucker für ein Druckvolumen von bis zu 1000 Etiketten pro Tag. Für diesen Drucker gibt es ein sehr großes Etikettensortiment mit verschiedenster Materialien mit einer Breite von 5,84 mm bis 50,80 mm.

Der Hochleistungsdrucker BMP71 ist für die Kennzeichnung in der Industrie, Elektrik, Sprach-, Daten- und Telekommunikation, Leiterplatten- und Bauteilkennzeichnung, in der Gebäude- und Sicherheits- bzw. Gefahrenkennzeichnung einzusetzen. Der BMP71 wird auch im Laborbereich für die Etikettierung verschiedener Laborgefäße zur Kennzeichnung von Laborproben in der Pathologie, Histologie, Biotechnologie, Landwirtschaft, Umwelt und Forensik verwendet.

Da der BMP71 auch über eine USB-Schnittstelle verfügt, ist er nicht nur mobil zu nutzen, sondern auch an einem PC oder Notebook anzuschließen. Als PC-Drucker wird er zusammen mit der Etiketten-Software Brady-Workstation PWID-Suite oder SFID-Suite genutzt. Mit der PWID-Suite werden alle Arten von Etiketten erstellt und mit der SFID-Suite können Rohrmarkierer, GHS-Etiketten, Sicherheitsschilder und viele andere Etiketten und Schilder für Lean und die Arbeitssicherheit erstellt und mit dem BMP71 ausgedruckt werden.

Der BMP71 ist ein benutzerfreundlicher Etikettendrucker mit einem großen LC-Farbdisplay. Die menügesteuerte Benutzeroberfläche ist über die QWERTZ-Tastatur leicht zu bedienen. Etiketten mit Text, Symbolen und Barcodes lassen sich schnell und einfach erstellen. Eine Symbolbibliothek mit über 500 Symbolen und Grafiken aus vielen Bereichen, wie auch die Barcodetypen Code 39 und Code 128 sind bereits integriert.

Überzeugend sind auch die zahlreichen, intelligenten und raffinierten Produktmerkmale. Integriert sind anwendungsbezogene Einstellungen für die Telekommunikation und Datenübertragung wie auch für Sicherheitskennzeichnungen. Eine WYSIWYG-Benutzeroberfläche erleichtert die Bedienung erheblich. Eine Druckvorschau ist nicht mehr erforderlich. Alles, was der Anwender eingibt, erscheint sofort auf dem hintergrundbeleuchteten Display. Die SmartTouch Technologie – mit vielen raffinierten Funktionen – ermöglicht eine noch schnellere und einfachere Bedienung des Druckers.

Dank der gechipten Materialien und Farbbänder gibt es überhaupt keinen Etikettenausschuss. Auch muss der Anwender keine Einstellungen am Drucker vornehmen oder diesen vorher kalibrieren. Dank der SmartCell Technologie erkennt der Drucker jedes Material und Farbband selbständig und stellt sich so ein, dass der Anwender immer ein perfektes Druckbild vorfindet.

Das Einlegen von Etikettenrolle und Farbbandkassette ist sehr einfach. Deckel auf, Materialien einsetzen, Deckel zu uns los geht es mit dem Drucken. Im Display erscheint die jeweilige Bezeichnung des eingelegten Materials, die Etikettengröße, der Batteriestatus und viele andere wichtigen Parameter.

Für den BMP71 gibt es mehr als 30 verschiedene Materialien mit verschiedenen Eigenschaften für die unterschiedlichsten Kennzeichnungsbereiche. Darunter zählen verschiedenste Laboretiketten für Röhrchen, Ampullen, Objektträger, Petrischalen usw., Etiketten für die Kabelkennzeichnung, für Schalttafeln, für die Elektrik, für Frontplatten, für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung, Anhänger, Wickeletiketten, Fähnchenetiketten, Etiketten für Anschlussdosen, logistische Etiketten aller Art, Rohrmarkierer, Informationsetiketten, Leiterplatten- und Bauteiletiketten, fälschungssichere Etiketten und viele andere mehr.

Weitere Informationen zum mobilen Etikettendrucker Brady BMP71 sind unter folgendem Link zu finden: www.makroident.de/brady-drucker/brady-bmp71.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 38.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

