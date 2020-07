Etruscus steckt ,Hammer‘-Claims auf seiner Sugar-Liegenschaft ab, nachdem es sichtbare mineralische Vorkommen identifiziert hat

Vancouver, BC: Etruscus Resources Corp. (CSE: ETR) (FWB: ERR) (das Unternehmen oder Etruscus) freut sich bekannt zu geben, dass es 4 zusätzliche Claims (Hammer Zone) abgesteckt hat, die an seine Sugar-Liegenschaft (Sugar) im Herzen des Eskay-Camps im goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia angrenzen. Nach ermutigenden Ergebnissen des Sugar-Explorationsprogramms von 2019, nach historischen Berichten und der GIS-Erfassung hat das Unternehmen seine gesamten Sugar-Claims um 672 Hektar auf 5.181 Hektar erhöht (Klicken Sie hier, um die Karte anzuzeigen – etruscusresources.com/wp-content/uploads/2020/07/Sugar-Hammer-ext-NR-2020-V5-2.png).

Highlights:

– Historische Berichte beschreiben eine skarnartige Mineralisierung und hydrothermale Alteration, die mit anderen bei Sugar beobachteten Vorkommen korreliert zu sein scheint. Die Nordwestzone von Enduro Metal in der Nachbarschaft weist eine ähnliche Mineralisierung auf und verdeutlicht das Potenzial für groß angelegte hydrothermale Lagerstätten in diesem Gebiet;

– Weitere Claims umfassen in erster Linie einen großen Nunataq (eine von Gletschern umgebene Felsinsel) in einem Gebiet, das seit 30 Jahren nicht mehr exploriert wurde;

– Auf dem Hole in the Wall-Vorkommen, das vor über 30 Jahren von der Corona Corporation entdeckt wurde, wurde noch nie gebohrt, aber Gesteinsprobenahmen im Jahr 1990 weisen eine 2,7 m lange Splitterprobe mit durchschnittlich 1,45% Cu* und eine Talus [Schutt]-Float-Probe auf, die unterhalb des Vorkommens entnommen wurde und 13,6% Kupfer* ergab;

– Ein bedeutender Gletscherschwund in der Hammer-Zone hat sichtbare Mineralvorkommen und neue Gebiete offenbart, die noch nie erforscht wurden. Mit den infrastrukturellen Verbesserungen und den in der Nähe verfügbaren Ressourcen kann Etruscus das Gebiet als Teil eines größeren Programms auf der Sugar-Liegenschaft wirtschaftlich erkunden.

Ermutigt durch die Ergebnisse des letzten Jahres auf der Sugar-Liegenschaft (siehe Nachrichten vom 11. März 2020) plant das Unternehmen ein Explorationsprogramm für 2020 mit Kartierungen, Prospektionen, Probenahmen und einer VTEM-Untersuchung bei Sugar einschließlich der neuen Claims. Das Ziel des Unternehmens ist es, die Quelle dieser hydrothermalen Aktivität zu identifizieren und die zahlreichen mineralisierten Vorkommen in ein kohärenteres geologisches Modell zu überführen, das zu Bohrzielen in diesem weitgehend wenig erkundeten Gebiet mit Potenzial für größere Lagerstätten führen wird.

Der Präsident und CEO, Gordon Lam, erklärte dazu: Während der 2019 durchgeführten Luftaufklärung auf dem Weg zum Sugar Claim identifizierte unser Team ausgedehnte Abhänge mit Oxidationszonen [Eiserner Hut]. Nach Durchsicht historischer Berichte in dem Gebiet, in denen eine starke Kupfergeochemie und deren Vorkommen in der Nähe kürzlich zurückweichender Gletscher beschrieben wurde, beschlossen wir, die Hammer-Claims abzustecken. Dies steht im Einklang mit unserem 2018 begonnenen Absteck-Programm, bei dem wir aggressiv Liegenschaften hinzufügen wollten, die zu einer Ressource entwickelt werden könnten. Wir werden uns weiterhin um andere Akquisitionen bemühen, um den Shareholder Value weiter zu steigern.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Aspekte dieser Pressemeldung wurden von Dr. Dave R. Webb, Ph.D., P.Geo., in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

*Etruscus ist sich bewusst, dass es sich bei diesen Proben um historische Proben handelt, die vom Personal des Unternehmens noch nicht verifiziert wurden.

Über Etruscus

Etruscus Resources Corp. ist ein Explorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver (Kanada), dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung seiner zu 100 % in Unternehmensbesitz befindlichen Konzessionsgebiete Rock & Roll und Sugar gerichtet ist. Die Konzessionsgebiete erstrecken sich über insgesamt 27.136 Hektar in der Nähe der ehemaligen Mine Snip in der ertragreichen Region Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia.

Etruscus notiert unter dem Kürzel ETR an der Canadian Securities Exchange und unter dem Kürzel ERR an der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen verfügt über 22.453.501 ausgegebene und ausstehende Stammaktien.

Für das Board of Directors:

gez. Gordon Lam

Chief Executive Officer, President und Director

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Tel: 604-336-9088

E-Mail: info@etruscusresources.com

Web: www.etruscusresources.com

Vorsorgliche Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, zu denen auch zukunftsgerichtete Aussagen zählen können. Diese Aussagen beziehen sich unter anderem auf die Pläne, Absichten und aktuellen Erwartungen des Unternehmens, seiner Direktoren und leitenden Mitarbeiter hinsichtlich der zukünftigen Geschäftstätigkeit und der betrieblichen Leistungen des Unternehmens.Die Wörter könnte, würde, wird, beabsichtigt, plant, vermutet, glaubt, schätzt, erwartet und ähnliche Ausdrücke in Zusammenhang mit dem Unternehmen oder dessen Management sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck bringen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Geschäftsaktivitäten und Leistungen darstellen und Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Die zukünftige Geschäftstätigkeit kann aufgrund verschiedener Faktoren unter Umständen erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in Aussicht gestellt wurden.Solche Risiken, Unsicherheiten und Faktoren werden in den Unterlagen, die das Unternehmen den kanadischen Wertpapierbehörden regelmäßig übermittelt, beschrieben. Dazu zählen die vierteljährlich und jährlich erscheinenden Erläuterungen und Analysen der Unternehmensführung (Management Discussion & Analysis), die auf SEDAR (www.sedar.com) verfügbar sind.Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, dann könnten sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die hier beabsichtigt, geplant, prognostiziert, angenommen, geschätzt oder erwartet werden.Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Risiken, Unsicherheiten und Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie beabsichtigt, geplant, prognostiziert, angenommen, geschätzt oder erwartet ausfallen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Etruscus Resources Corp

Jon Lever

Suite 604 – 850 West Hastings Street

V6C 1E1 Vancouver, B.C.

Kanada

email : jon@etruscusresources.com

Pressekontakt:

Etruscus Resources Corp

Jon Lever

Suite 604 – 850 West Hastings Street

V6C 1E1 Vancouver, B.C.

email : jon@etruscusresources.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Dauerhaft haarfreie und glatte Haut dank der hairfree-Hautexperten in Esslingen Sovereign Metals: Kasiya durch bisher eingegangene höchstgradige Rutil-Bohrergebnisse erweitert