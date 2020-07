Dauerhaft haarfreie und glatte Haut dank der hairfree-Hautexperten in Esslingen

Im Herzen von Esslingen bietet der größte Anbieter für dauerhafte Haarentfernung die Behandlung mit der hautschonenden INOS®-Technologie an. Das hairfree Institut lädt zum Beratungsgespräch ein.

Ein ästhetisches Erscheinungsbild gehört für viele Menschen zur Lebensqualität. Für ein reines und glattes Hautbild nehmen viele Menschen großen täglichen Aufwand auf sich. Kommen Pickel, Rasurbrand oder eingewachsene Haare hinzu, entwickelt sich die Mühe nicht selten zu einer Belastung. Das hairfree Institut Esslingen bietet hierzu eine stressfreie und langanhaltende Lösung zu seidenglatter Haut. Das Geheimrezept: ausgebildete Hautexperten und eine anerkannt sanfte sowie hautschonende Behandlungsform mit reinem Licht.

Am Anfang der kompetenten Behandlung stehen Beratung und Analyse

Jede Behandlung beginnt mit einer ausführlichen Beratung mit Informationen zur von hairfree eigens entwickelten INOS®-Technologie. Auch die Fragen zur Preisgestaltung, Dauerhaftigkeit oder Hautempfindlichkeit werden fair beantwortet. Anschließend erfolgt eine Haar- und Hautanalyse, um dem persönlichen Hautbild bzw. den spezifischen Haareigenschaften gerecht zu werden. Nach diesen Kriterien wird schließlich das Behandlungsgerät eingestellt, um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen: die dauerhafte Entfernung von lästigen Haaren. Für die perfekte Umsetzung werden alle hairfree Hautexperten an der eigenen Academy ausgebildet.

Nachhaltig und erfolgreiche Methode seit 2004 mit über 3 Millionen Behandlungen

Bei der INOS®-Technologie (Intelligent Optical Sapphire) werden die Haare durch die bewährte Lichtimpuls-Technik besonders sanft und schonend entfernt. Die Menge und Intensität der Impulse werden exakt nach den Werten der Analyse ausgestoßen. Ein spezielles Gel, das auf die Hautpartien aufgetragen wird, sorgt für die optimale Wirkung, während die Hautexperten mit einem Handapplikator über die betroffenen Hautregionen gleiten.

Die typischen Behandlungsbereiche sind Gesicht, Beine, Bikinizone, Rücken und Brust. Die Haarwurzeln werden zerstört und es wachsen keine Haare nach. Dr. Med. Navid Roshanaei, Facharzt für Chirurgie in Frankfurt und Darmstadt, bestätigt, dass bis zu 90 % aller Hauttypen und Haartypen mit der Technologie behandelt werden können. Auch die hohe Anzahl positiver Kundenbewertungen, sowohl von Frauen als auch von Männern, sprechen für sich.

Das kompetente Institut für die Regionen Esslingen, Plochingen, Nürtingen und Kirchheim

Das hairfree-Team rund um die Geschäftsführer der bellaesthetic GmbH, Axel Bohmeier und Daniela Krieg, begrüßen ihre Kunden im Studio in der Ritterstraße 5 in Esslingen. Der zentrale Standort ist zehn Gehminuten vom Esslinger Bahnhof entfernt, in der Nähe des Maille-Parks. Die freundlichen Hautexperten nehmen während der Öffnungszeiten montags bis freitags von 9 bis 20 Uhr gerne Terminanfragen von Kunden aus dem Raum Esslingen, Plochingen, Nürtingen und Kirchheim über die Telefonnummer 0711 – 205 286 650 entgegen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

bellaesthetic GmbH

Herr Axel Bohmeier

Ritterstraße 5

73728 Esslingen

Deutschland

fon ..: 0711 305 11800

web ..: https://www.hairfree-institut-esslingen.de/

email : info@hairfree-esslingen.de

Pressekontakt:

RegioHelden GmbH

Herr Benjamin Oechsler

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 128 501-0

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

email : pressemitteilung@regiohelden.de

