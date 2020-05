Gertraud Gruber empfindliche Haut

Empfindliche Haut reagiert sensibel auf innere und äußere Einflüsse und tendiert zu allergischen Reaktionen. Schon kleinste Reize reichen aus, und schon ist sie gerötet und dünnhäutig

Es gibt viele Trigger, die empfindliche Haut reizen können: externe Umweltfaktoren wie Wind, Kälte, trockene Luft (Heizung und Klimaanlage), UV-Strahlung, Hitze, Umweltstressoren wie Abgase und Feinstaubbelastung, psychischer Stress und hormonelle Veränderungen, zu häufiges Waschen mit zu aggressiven Reinigungsmitteln, Inhaltsstoffe von Medikamenten, Lebensmitteln, Waschmitteln, Putzmitteln, Kosmetikprodukten und Make-up. Eine Gertraud Gruber empfindliche Haut erfordert eine besonders sorgsame Pflege!

Gertraud Gruber Kosmetik entwickelt ohnehin seit Jahren Pflege- und Kosmetikprodukte, die größtenteils auf natürlichen und insbesondere pflanzlichen Inhaltsstoffen basieren, zahlreiche Produkte aus der neuen dekorativen Kosmetiklinie GG naturell tragen das internationale Ecocert-Gütesiegel für zertifizierte Naturkosmetik. Viele Produkte sind speziell für die empfindliche Haut, was Sie am Zusatz „sensibel“ oder „sensitiv“ erkennen.

Gertraud Gruber sensible Haut verliert durch eine ganze Reihe von Reizen schnell die Balance, da ihre natürliche Schutzbarriere nicht intakt ist. Zum Waschen und Reinigen sind pH-neutrale Produkte empfohlen, die einen pH-Wert von 5,5 aufweisen, um den Säureschutzmantel der Haut zu schonen. Selbstverständlich hält die Basis-Reinigung von Gertraud Gruber Kosmetik diesen pH-Wert ein. Verwenden Sie beim Reinigen von Gesicht und Körper lauwarmes Wasser, da zu heißes Wasser die schützenden Lipide von der Haut wäscht. Seien Sie beim Abtrocknen achtsam und tupfen sich mit einem weichen Handtuch trocken, starkes Frottieren wäre ein weiterer Trigger für Ihre Haut. Ob ein Peeling sinnvoll ist oder Ihre sensible Haut zu sehr belastet, besprechen Sie am besten mit Ihrer Gertraud-Gruber-Fachkosmetikerin. Gut geeignet sind Pflegeprodukte, die Feuchtigkeit geben und binden, ohne die Haut zu sehr anzuregen. Verwenden Sie tagsüber eher reichhaltige Formulierungen, die nur leicht in die Gesichtshaut einmassiert werden, abends sollten es leichtere Produkte sein, etwa mit Hyaluronsäure, damit die Haut über Nacht besser ausleiten kann.

Die Beauty-Pionierin Gertraud Gruber setzt seit jeher auf der Schönheitsfarm am Tegernsee auf ein ganzheitliches Behandlungskonzept, das auch die Ernährung mitberücksichtigt. Gerade bei empfindlicher Haut sollten wir den Genuss von Kaffee, schwarzem Tee und Lebensmitteln mit raffiniertem Zucker reduzieren und Genussgifte wie Alkohol und Rauchen meiden. Versuchen Sie es mit wohlschmeckenden Alternativen, die zur Entspannung beitragen wie Grünem Tee und entkoffeiniertem Kaffee. Auch eine basenüberschüssige Ernährung und eine ausreichende Trinkmenge bieten wertvolle Unterstützung.

Der ganzheitliche Ansatz basiert auf dem Wissen, dass unsere Haut ein Spiegel unserer Seele ist. So wichtig gerade bei empfindlicher Haut die Anwendung mit geeigneten Kosmetika ist, genauso wichtig ist es, bei sensibler Haut auch unsere Psyche zu berücksichtigen, denn Stress geht buchstäblich unter die Haut! Versuchen Sie, innerlich zur Ruhe zu kommen und gönnen Sie sich zuhause regelmäßig ein Verwöhnprogramm, dann kann sich auch Ihre Haut entspannen. Denn unsere Haut unterliegt im Laufe unseres Lebens ohnehin Veränderungen, sie lässt sich auch verbessern. Empfindliche Haut ist eine Herausforderung, die Sie mit einer entsprechenden Lebensweise und den Pflegeprodukten von Gertraud Gruber Kosmetik bewältigen können!

Schoenheitsfarm-Kosmetik.Shop ist ein Online Shop, welcher das vollständige Gertraud Gruber Kosmetik Produktsortiment aus den Bereichen dekorative und pflegende Kosmetik anbietet. Der Gertraud Gruber Onlineshop bietet zu jedem Kosmetik Produkte mit ausführliche Beschreibung und nach Hauttyp sortiert

