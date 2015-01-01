  • Europäische Maschinenbauer setzen bei Trapezgewindespindeln verstärkt auf österreichische Fertigung

    Kürzere Lieferwege, hohe Fertigungstiefe und enge Abstimmung mit dem Kunden machen österreichische Hersteller von Gewindespindeln für den europäischen Maschinenbau wieder zur bevorzugten Wahl.

    Roitham am Traunfall – In der europäischen Maschinenbaubranche zeichnet sich eine deutliche Entwicklung ab: Immer mehr Unternehmen beziehen Trapezgewindespindeln aus Österreich, statt auf außereuropäische Zulieferer zurückzugreifen. Hintergrund sind Erfahrungen mit langen Transportzeiten, schwankender Qualität und eingeschränkter Kommunikation, die in den vergangenen Jahren bei global aufgestellten Lieferketten vermehrt aufgetreten sind.

    Gerade bei sicherheitsrelevanten und maßgenauen Bauteilen wie einerTrapezgewindespindel nach Kundenwunsch spielt die räumliche Nähe zwischen Fertiger und Abnehmer eine entscheidende Rolle. Konstruktive Rückfragen lassen sich kurzfristig klären, Musterteile erreichen den Kunden innerhalb weniger Tage, und Anpassungen an bestehenden Aufträgen können ohne wochenlange Verzögerungen umgesetzt werden. Für Anwendungen in der Antriebstechnik, im klassischen Maschinenbau oder in der Fördertechnik sind solche Faktoren oft ebenso ausschlaggebend wie der reine Stückpreis.

    Österreichische Fertigungsbetriebe verfügen in diesem Segment über eine hohe Kompetenz, die auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Zerspanung und Gewindetechnik basiert. Die Spitzschuh Maschinenbau GmbH mit Sitz in Roitham am Traunfall etwa produziert Trapezgewindespindeln, Trapezgewindemuttern, Gewindespindeln mit Sonderprofil sowie CNC-Dreh- und Frästeile. Das Unternehmen beliefert Kunden in Österreich, Deutschland, der Schweiz und weiteren europäischen Ländern.

    Ein wesentlicher Vorteil regionaler Fertigung liegt in der durchgängigen Qualitätskontrolle. Da sämtliche Bearbeitungsschritte hausintern stattfinden, lassen sich enge Toleranzen zuverlässig einhalten. Gleichzeitig ermöglicht die direkte Zusammenarbeit zwischen Konstruktion und Produktion eine flexible Reaktion auf projektspezifische Anforderungen – von der Einzelanfertigung bis zur Serie.

    Die Rückverlagerung von Beschaffungswegen in den europäischen Raum betrifft nicht nur Großunternehmen. Auch mittelständische Maschinenbauer prüfen ihre Lieferketten kritisch und entscheiden sich bewusst für Zulieferer, deren Fertigungsstandards nachvollziehbar und deren Erreichbarkeit gesichert ist.

    Weitere Informationen zum Leistungsspektrum sind auf der Webseite der Spitzschuh GmbH verfügbar.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Spitzschuh – Maschinenbau – Gesellschaft m.b.H.
    Herr Jürgen Spitzschuh
    Pühretstraße 15
    4661 Roitham am Traunfall
    Österreich

    fon ..: +43-7613-5349-0
    web ..: https://www.spitzschuh.com/
    email : gewinde@spitzschuh.at

    Pressekontakt:

    Spitzschuh – Maschinenbau – Gesellschaft m.b.H.
    Jürgen Spitzschuh
    Pühretstraße 15
    4661 Roitham am Traunfall

    fon ..: +43-7613-5349-0
    web ..: https://www.spitzschuh.com/
    email : presse@top-ranking.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten von Trapezgewindespindeln in Industrie und Technik
      Trapezgewindespindeln kommen in zahlreichen Branchen zum Einsatz - von der Maschinenbauindustrie bis zur Medizintechnik....

    2. Trapezgewindespindeln im Maschinenbau: Einsatz, Vorteile und Kriterien für die richtige Auswahl
      Linearbewegungen präzise umsetzen: Worauf es bei Geometrie, Materialpaarung und Schmierung von Gewindespindeln in industriellen Anwendungen ankommt....

    3. Joycat Verstärkt Europäische Expansion mit Erfolgreicher Teilnahme an der Spielwarenmesse 2026
      Joycat, derzeit führend in bestimmten Bildungsbereichen auf großen E-Commerce-Plattformen in den USA, nutzte die Messe, um mit europäischen Distributoren und Bildungsexperten in Kontakt zu treten....

    4. Black Friday oder Europäische Woche der Abfallvermeidung? Lightcycle und Eko Fresh setzen Zeichen
      Zur Europäischen Woche der Abfallvermeidung und den gleichzeitig stattfindenden Black Weeks findet die Tour der Lightcycle Rohstoffwochen in Kiel und Leipzig ihren Höhepunkt....

    5. Maßgefertigte Getriebeschnecken für geräuscharme Verzahnung aus Oberösterreich
      Die Spitzschuh Maschinenbau GmbH fertigt Getriebeschnecken und Schneckenräder nach individuellen Kundenanforderungen - mit dem Ziel einer möglichst geräuscharmen und präzisen Kraftübertragung....

    6. Zecken- und Mückensaison startet früher: Verbraucher setzen verstärkt auf modernen Insektenschutz
      Mit den ersten warmen Tagen startet wieder die Zecken- und Mückensaison. Moderne Insektenschutzlösungen gewinnen deshalb für Outdoor, Reisen und Freizeit zunehmend an Bedeutung....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.