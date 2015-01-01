Europäische Maschinenbauer setzen bei Trapezgewindespindeln verstärkt auf österreichische Fertigung

Kürzere Lieferwege, hohe Fertigungstiefe und enge Abstimmung mit dem Kunden machen österreichische Hersteller von Gewindespindeln für den europäischen Maschinenbau wieder zur bevorzugten Wahl.

Roitham am Traunfall – In der europäischen Maschinenbaubranche zeichnet sich eine deutliche Entwicklung ab: Immer mehr Unternehmen beziehen Trapezgewindespindeln aus Österreich, statt auf außereuropäische Zulieferer zurückzugreifen. Hintergrund sind Erfahrungen mit langen Transportzeiten, schwankender Qualität und eingeschränkter Kommunikation, die in den vergangenen Jahren bei global aufgestellten Lieferketten vermehrt aufgetreten sind.

Gerade bei sicherheitsrelevanten und maßgenauen Bauteilen wie einerTrapezgewindespindel nach Kundenwunsch spielt die räumliche Nähe zwischen Fertiger und Abnehmer eine entscheidende Rolle. Konstruktive Rückfragen lassen sich kurzfristig klären, Musterteile erreichen den Kunden innerhalb weniger Tage, und Anpassungen an bestehenden Aufträgen können ohne wochenlange Verzögerungen umgesetzt werden. Für Anwendungen in der Antriebstechnik, im klassischen Maschinenbau oder in der Fördertechnik sind solche Faktoren oft ebenso ausschlaggebend wie der reine Stückpreis.

Österreichische Fertigungsbetriebe verfügen in diesem Segment über eine hohe Kompetenz, die auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Zerspanung und Gewindetechnik basiert. Die Spitzschuh Maschinenbau GmbH mit Sitz in Roitham am Traunfall etwa produziert Trapezgewindespindeln, Trapezgewindemuttern, Gewindespindeln mit Sonderprofil sowie CNC-Dreh- und Frästeile. Das Unternehmen beliefert Kunden in Österreich, Deutschland, der Schweiz und weiteren europäischen Ländern.

Ein wesentlicher Vorteil regionaler Fertigung liegt in der durchgängigen Qualitätskontrolle. Da sämtliche Bearbeitungsschritte hausintern stattfinden, lassen sich enge Toleranzen zuverlässig einhalten. Gleichzeitig ermöglicht die direkte Zusammenarbeit zwischen Konstruktion und Produktion eine flexible Reaktion auf projektspezifische Anforderungen – von der Einzelanfertigung bis zur Serie.

Die Rückverlagerung von Beschaffungswegen in den europäischen Raum betrifft nicht nur Großunternehmen. Auch mittelständische Maschinenbauer prüfen ihre Lieferketten kritisch und entscheiden sich bewusst für Zulieferer, deren Fertigungsstandards nachvollziehbar und deren Erreichbarkeit gesichert ist.

Weitere Informationen zum Leistungsspektrum sind auf der Webseite der Spitzschuh GmbH verfügbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Spitzschuh – Maschinenbau – Gesellschaft m.b.H.

Herr Jürgen Spitzschuh

Pühretstraße 15

4661 Roitham am Traunfall

Österreich

fon ..: +43-7613-5349-0

web ..: https://www.spitzschuh.com/

email : gewinde@spitzschuh.at

Pressekontakt:

Spitzschuh – Maschinenbau – Gesellschaft m.b.H.

Jürgen Spitzschuh

Pühretstraße 15

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