Europäischer Rindfleischmarkt weiterhin unter Druck: Preisrekorde, Lieferengpässe und sinkende Bestände

Rekordpreise und Knappheit belasten den Rindfleischmarkt – Jacobsen sichert mit Importen aus Argentinien weiterhin stabile Versorgung und höchste Qualität.

Hamburg, 15. Juli 2025 – Der europäische Rindfleischmarkt steht weiterhin vor erheblichen Herausforderungen: Lieferengpässe, rückläufige Rinderbestände und stark gestiegene Produktionskosten treiben die Preise in die Höhe – mit spürbaren Folgen für Verbraucher, Handel und Landwirtschaft. Inmitten dieser angespannten Marktlage behauptet sich das Hamburger Traditionsunternehmen E.Jacobsen GmbH als stabiler und verlässlicher Fleischimporteur und -großhändler und sichert die Versorgung durch hochwertige Rindfleischimporte aus Argentinien.

Marktlage: Knappheit trifft auf hohe Nachfrage

Die europäische Rindfleischbranche sieht sich auch im Jahr 2025 mit einer äußerst komplexen Situation konfrontiert. Die Preise für Rindfleisch haben ein historisches Rekordniveau erreicht. Laut aktuellen Angaben des Statistischen Bundesamts lagen die Erzeugerpreise im März 2025 um 26,4 % höher als im Vorjahresmonat – im Vergleich zum Vormonat Februar 2025 entspricht dies einem Plus von 4,3 %. In der Spitze wurden Preissteigerungen von bis zu 33,4 % bei Rindern registriert.

Hauptursache der Teuerung ist der drastische Rückgang der Rinderbestände in vielen EU-Staaten. Infolge struktureller Veränderungen in der Landwirtschaft, wirtschaftlicher Unsicherheiten und verschärfter Umweltauflagen haben zahlreiche Rinderhalter die Produktion reduziert oder ganz eingestellt. Gleichzeitig steigen die Produktionskosten für Futter, Energie und Betriebsmittel kontinuierlich. Auch eine zunehmende Knappheit an Kälbern für die Mast erschwert die Situation zusätzlich.

Lieferengpässe bei Schlachtrindern sorgen für weitere Verwerfungen in der Lieferkette, was die Versorgungslage im Einzelhandel, bei Verarbeitern und in der Gastronomie zunehmend belastet. Trotz der hohen Preise bleibt die Nachfrage nach Rindfleisch auf hohem Niveau, was die angespannte Marktlage weiter verschärft.

Auswirkungen auf Lebensmitteleinzelhandel und Gastronomie

Die anhaltend hohen Rindfleischpreise stellen den Lebensmitteleinzelhandel (LEH) und die Gastronomie vor erhebliche Herausforderungen. Für den LEH bedeutet dies nicht nur höhere Einkaufspreise, sondern auch ein schwieriges Preismanagement gegenüber preissensiblen Endkunden. Besonders betroffen sind standardisierte Produkte wie Hackfleisch, Gulasch oder Burgerpatties, die bislang als feste Größen im Sortiment galten.

In der Gastronomie geraten vor allem Betriebe mit Rindfleisch-Schwerpunkt unter Druck: Premiumzuschnitte wie Filet oder Entrecôte werden zunehmend zum Luxusgut und müssen teurer angeboten werden – was bei Gästen zu sinkender Nachfrage führen kann. Auch preiswertere Rindfleischprodukte sind nicht mehr in gewohnter Qualität und Menge verfügbar, was Speisekartenanpassungen und Rezepturänderungen notwendig macht.

Beide Branchen kämpfen mit Planungsunsicherheit, erhöhtem Preisdruck und dem Bedarf an verlässlichen Bezugsquellen. Eine stabile, kalkulierbare Versorgung mit hochwertigem Rindfleisch wird damit zunehmend zum Erfolgsfaktor – insbesondere für Gastronomiebetriebe mit Qualitätsanspruch und für Einzelhändler, die sich mit Premiumprodukten vom Wettbewerb abheben möchten.

Jacobsen sichert Versorgung mit argentinischem Qualitätsrindfleisch

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung ist es umso wichtiger, dass Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette flexibel und zuverlässig agieren. Die E.Jacobsen GmbH setzt seit Jahrzehnten auf starke Partnerschaften mit Produzenten weltweit – insbesondere in Südamerika.

„Dank unserer langjährigen Zusammenarbeit mit ausgewählten Rinderzucht- und Zerlegebetrieben in Argentinien können wir auch in schwierigen Zeiten eine gleichbleibend hohe Qualität und Versorgungssicherheit gewährleisten“, erklärt Geschäftsführer Thomas Bär. Im Fokus stehen dabei insbesondere grainfed Rindfleisch und gefragte Zuschnitte wie Kugeln, Ober- und Unterschalen. Diese eignen sich sowohl für den Lebensmitteleinzelhandel als auch für Großverbraucher und die Gastronomie als hochwertige Alternative zur knappen europäischen Ware.

Anuga 2025: Jacobsen live erleben

Interessierte Fachbesucher haben die Gelegenheit, das Unternehmen und sein Sortiment auf der Anuga 2025 in Köln näher kennenzulernen. Vom 4. bis 8. Oktober 2025 präsentiert sich Jacobsen auf der internationalen Leitmesse der Ernährungswirtschaft in Halle 6, Stand B-029.

„Die Anuga ist für uns eine ideale Plattform, um neue Kontakte zu knüpfen, Partnerschaften zu stärken und unsere Lösungsansätze für aktuelle Marktprobleme zu präsentieren“, so Jan Tilsner, Prokurist der E.Jacobsen GmbH. Besucher erwartet neben Informationen zur aktuellen Marktlage auch ein exklusiver Einblick in die internationale Sortimentsvielfalt des Unternehmens.

World Steak Challenge 2025: Jacobsen erneut am Start

Ein weiteres Highlight im Kalender ist die erneute Teilnahme an der World Steak Challenge. Nach dem beeindruckenden Debüt im Jahr 2024, bei dem Jacobsen mit Gold- und Silbermedaillen ausgezeichnet wurde, stellt sich das Unternehmen auch 2025 wieder der renommierten Jury.

„Wir sind stolz darauf, erneut mit unseren Partnern aus Argentinien Spitzenqualität präsentieren zu dürfen“, erklärt Christian Barkmann, Prokurist und Ansprechpartner für den Einkauf Südamerika. Die Teilnahme sei ein starkes Signal an den Markt: Auch in Zeiten von Unsicherheit und Verknappung sei Qualität kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis langjähriger Expertise in der Aufzucht, intensiver Auslese und individuellen Zuschnitten.

Fazit: Starker Partner in stürmischen Zeiten

Die Lage am europäischen Rindfleischmarkt bleibt angespannt – doch Jacobsen zeigt, dass zuverlässige Versorgung auch in schwierigen Zeiten möglich ist. Mit internationalen Netzwerken, exzellenten Produkten und unternehmerischer Weitsicht behauptet sich das Unternehmen als verlässlicher Fleischimporteur und starker Partner für Handel, Gastronomie und fleischverarbeitende Industrie.

Wer mehr erfahren möchte, trifft Jacobsen auf der Anuga 2025 in Köln, Halle 6, Stand B-029 – oder kontaktiert das Team direkt unter https://www.jacobsen-fleisch.de/de/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

E.Jacobsen GmbH

Herr Jan-Ulrich Tilsner

Große Elbstraße 14

22767 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 40 4318 73-0

fax ..: +49 40 4318 73-20

web ..: https://www.jacobsen-fleisch.de/de/

email : info@jacobsen-fleisch.de

E. Jacobsen Fleischimport und Fleischgroßhandel

Qualitäts­führerschaft und exzellente Branchen­expertise – das macht Jacobsen zum führenden Fleischimporteur Europas! Seit mehr als 70 Jahren handelt die E. Jacobsen GmbH direkt am Hamburger Hafen mit Fleisch aus nahezu allen Regionen der Welt.

Es sind dabei die exzellente Branchenexpertise unseres mehrsprachigen, engagierten Teams sowie der weltweite Ausbau unserer partnerschaftlichen Geschäftsbeziehungen zu Lieferanten und Kunden, die unser Unternehmen im Laufe der Jahre stetig weiterentwickelt haben. Aus gutem Grund zählen wir heute zu einem der international führenden Fleischimporteuren und Fleischgroßhändlern Europas und importieren unser Sortiment aus nahezu allen Regionen der Welt – von Deutschland bis nach Neuseeland und Argentinien. Unser Slogan „Best in meat“ definiert dabei das Selbstverständnis unserer erfahrenen Fleischexperten, denn für uns ist es selbstverständlich, unseren Kunden stets die bestmögliche Fleischqualität in kompromissloser Frische zu liefern – und das zu einem fairen Preis!

Im Sinne der Nachhaltigkeit – den Wandel mitgestalten

Heute schon an morgen denken – bei Jacobsen nicht nur ein Werbeslogan, sondern tagtäglich gelebte Praxis. Denn gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden arbeiten wir beständig daran, den Wandel in der Fleischbranche erfolgreich mitzugestalten. Für einen nachhaltigeren und verantwortungsvollen Fleischhandel auf höchstem Niveau – heute wie morgen.

Pressekontakt:

Konzeptschmied GmbH

Herr Mario Stonies

Rudolf-Diesel-Str. 22

23617 Stockelsdorf

fon ..: +49 451 693 462 62

email : info@konzeptschmied.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

„Verbundenheit macht uns stark“ – Karrierechancen in Familienunternehmen IMPACT unter den umsatzstärksten Personaldienstleistern Deutschlands – Aufnahme in die Lünendonk-Liste 2025