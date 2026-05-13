Eutopos Pharma für Quest for Health ausgewählt – Vidac Pharma Group baut ihre europäischen Aktivitäten aus

Die Auswahl unterstützt Eutopos Pharma und stärkt die Expansion der Gruppe in Europa.

London, Vereinigtes Königreich – 15. Juli 2026 / IRW-Press / Die Vidac Pharma Holdings Plc. (XETRA: T9G | ISIN: GB00BM9XQ619 | WKN: A3DTUQ) gibt bekannt, dass ihre geplante französische Tochtergesellschaft Eutopos Pharma für die Teilnahme an Quest for Health, einem der führenden europäischen Innovationsbeschleuniger im Bereich Gesundheitswesen und Life Sciences mit Sitz in Straßburg, Frankreich, ausgewählt wurde.

Quest for Health zählt zu den renommiertesten Innovationsbeschleunigern Europas im Gesundheits- und Biotechnologiesektor. Die Organisation vereint Biotechnologieunternehmen, Pharmaentwickler, akademische Einrichtungen, Krankenhäuser, Investoren und Forschungseinrichtungen in einem kooperativen Umfeld, das darauf ausgerichtet ist, wissenschaftliche Innovationen und deren Kommerzialisierung zu beschleunigen. Als Teil des international anerkannten BioValley-Ökosystems, das Frankreich, Deutschland und die Schweiz verbindet, bietet Quest for Health den teilnehmenden Unternehmen Zugang zu einem umfassenden Netzwerk wissenschaftlicher Expertise, industrieller Partner, Investoren sowie einer leistungsfähigen Innovationsinfrastruktur.

Die Auswahl von Eutopos Pharma für Quest for Health stellt einen wichtigen Meilenstein in der Strategie der Vidac Pharma Group dar, ihre operative Präsenz in Kontinentaleuropa auszubauen und ihre Aktivitäten in den Bereichen Forschung und Entwicklung, klinische Studien sowie Business Development zu stärken. Im Rahmen dieser Initiative beabsichtigt die Gruppe, Eutopos Pharma als ihre französische Tochtergesellschaft mit Sitz in Straßburg zu etablieren. Das Unternehmen soll als europäische Plattform der Gruppe für Forschung und Entwicklung, klinische Studien, Business Development, strategische Partnerschaften, Lizenzierungsmöglichkeiten sowie die Weiterentwicklung innovativer therapeutischer Technologien dienen.

Im Rahmen dieser strategischen Initiative hat die Vidac Pharma Group Dr. Séverine Sigrist als designierte Chief Executive Officer von Eutopos Pharma ausgewählt. Nach der Gründung des Unternehmens werden der Verwaltungsrat sowie das Strategic Committee von Eutopos Pharma unter dem Vorsitz von Dr. Max Herzberg, Chairman und Chief Executive Officer der Vidac Pharma Group, stehen. Vorbehaltlich des Abschlusses der Unternehmensgründung und der erforderlichen gesellschaftsrechtlichen Genehmigungen wird erwartet, dass Dr. Sigrist die Aktivitäten von Eutopos Pharma in Straßburg leitet. Ihr Schwerpunkt wird auf Forschung und Entwicklung, klinischen Studien, Business Development, strategischen Partnerschaften sowie dem weiteren Ausbau der Präsenz der Gruppe innerhalb des europäischen Biotechnologie-Ökosystems liegen.

Dr. Séverine Sigrist ist eine anerkannte Unternehmerin und Führungskraft der Biotechnologiebranche mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Life-Sciences-Innovation, Technologietransfer und Unternehmensaufbau. Im Laufe ihrer Karriere hat sie Biotechnologieunternehmen gegründet und geleitet, strategische Kooperationen zwischen Wissenschaft und Industrie aufgebaut und eine bedeutende Rolle innerhalb des französischen und europäischen Biotechnologiesektors eingenommen.

Die Gründung von Eutopos Pharma soll die Fähigkeit der Vidac Pharma Group stärken, strategische Kooperationen mit Pharmaunternehmen, akademischen Einrichtungen, Investoren und Innovationspartnern aufzubauen und gleichzeitig die kontinuierliche Weiterentwicklung der onkologischen und onko-dermatologischen Programme der Gruppe sowie zukünftiger Technologieplattformen zu unterstützen.

Dr. Max Herzberg, Chairman und Chief Executive Officer der Vidac Pharma Group, erklärte:

„Die Auswahl von Eutopos Pharma für Quest for Health stellt einen wichtigen strategischen Meilenstein für die Vidac Pharma Group dar. Die Etablierung von Eutopos Pharma in einem der führenden europäischen Biotechnologie-Ökosysteme eröffnet wertvolle Möglichkeiten, unsere Aktivitäten in Forschung und Entwicklung, klinischen Studien sowie unsere wissenschaftlichen und kommerziellen Kooperationen auszubauen und gleichzeitig unsere Präsenz in Kontinentaleuropa zu stärken. Gemeinsam mit der vorgesehenen Führung durch Dr. Séverine Sigrist sind wir überzeugt, dass diese Initiative eine starke Grundlage schafft, um Innovationen zu beschleunigen, strategische Partnerschaften auszubauen, unsere klinischen Entwicklungsprogramme voranzutreiben und das langfristige Wachstum der Gruppe zu fördern.“

Die Teilnahme von Eutopos Pharma an Quest for Health ist Teil der umfassenderen Strategie der Vidac Pharma Group, ihre Präsenz in führenden internationalen Biotechnologie-Clustern auszubauen und gleichzeitig ihre Beziehungen zu Pharmaunternehmen, Investoren und innovationsorientierten Institutionen in ganz Europa weiter zu stärken.

Guillaume Vetter-Genoud, Director von Quest for Health, erklärte:

„Wir freuen uns sehr, Eutopos Pharma in unserem Accelerator willkommen zu heißen. Es handelt sich um ein äußerst ambitioniertes Projekt mit dem Potenzial, einen bedeutenden Beitrag für Patientinnen und Patienten zu leisten. Eutopos Pharma wird Teil einer Gemeinschaft von derzeit 25 Biotechnologieunternehmen, die von Quest for Health unterstützt werden. Unser Accelerator im Herzen Europas begleitet inzwischen 60 HealthTech-Start-ups und ist Teil eines internationalen Ökosystems mit zehn Partnern in Frankreich, Deutschland, der Schweiz und Belgien. Die Ansiedlung von Eutopos Pharma gemeinsam mit Dr. Séverine Sigrist und Dr. Max Herzberg unterstreicht die Attraktivität unserer Region und unseres internationalen Netzwerks für erstklassige Projekte, die ihre europäische Entwicklung beschleunigen möchten.“

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich unter anderem auf die geplante Expansion nach Kontinentaleuropa, die potenzielle Gründung einer Spin-off-Einheit und die erwarteten Zeitpläne. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und beinhalten bekannte sowie unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Diese Risiken umfassen unter anderem behördliche Genehmigungen, Marktbedingungen, die Verfügbarkeit von Finanzierungen, Ausführungsrisiken und die Ergebnisse strategischer Partnerschaften. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Vidac Pharma Holdings Plc Dr. Max Herzberg 20-22 Wenlock Road London N1 7GU Vereinigtes Königreich www.vidacpharma.com investors@vidacpharma.com

Über Vidac Pharma

Vidac Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung und Entwicklung von neuartigen Medikamenten (First-in-Class) für onkologische und onko-dermatologische Erkrankungen widmet. Das Unternehmen entwickelt Therapiekandidaten, die darauf abzielen, die hyperglykolytische Mikroumgebung von Tumoren zu modifizieren, indem sie die Überexpression und Fehlplatzierung des metabolischen Checkpoints Hexokinase-2 (HK2) in Krebszellen ins Visier nehmen. Ziel ist es, den Zellstoffwechsel zu renormalisieren und selektiv den programmierten Zelltod herbeizuführen, ohne das umgebende normale Gewebe zu beeinträchtigen.

Der wichtigste Medikamentenkandidat von Vidac, VDA-1102, hat bereits in klinischen Studien zur aktinischen Keratose (AK) und zum kutanen T-Zell-Lymphom (CTCL) Wirksamkeit gezeigt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Vidac Pharma Holding PLC

Investor Relations

20-22 Wenlock Road

N1 7GU London

Großbritanien

email : investors@vidacpharma.com

Pressekontakt:

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